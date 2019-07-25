«По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»

— Я замечаю, что уже на стадии обсуждения проектов у людей вновь возрождаются утерянные за последние годы навыки коммуникации. Жильцы собираются, обсуждают, голосуют. И это устраняет конфликтные ситуации, которые возникали раньше, когда на стадии завершения работ половина дома выходит и говорит: «Нам здесь парковка не нужна», — рассуждает Николай Смирнов, рассказывая о том, почему для него так важно благоустройство и комфорт дворов. Ведь двор — это больше чем скамейки, качели и песочница. Это среда обитания, благодаря которой в одном месте хочется жить, а из другого — бежать не раздумывая. И создавать ее нужно с умом:

— В городах сегодня два подхода к благоустройству дворов. Где-то считают, что чем больше всего, тем лучше. И максимально насыщают пространства разными площадками. А есть площадки, оснащенные минимальным функционалом. Но вроде бы все довольны. Нужно искать золотую середину — благоустраивать дворы так, как нужно жителям: если это дом, где преимущественно живут 20-30 летние, им нужны парковки и зоны отдыха для детей, для пожилых важны уютные скамейки и так далее.

Для благоустройства дворов есть несколько обязательных условий: должны быть установлены скамейки, урны, ограды, освещение и выбрано покрытие — асфальт или газон. Можно добавить малые архитектурные формы и спортивные площадки. Но есть место и для индивидуальности. Оригинальности. Именно этого я требую от глав городов и управляющих компаний.

Например, в Каменске-Уральском во дворе одного из домов по улице Алюминиевой поставили флюгер, указывающий на мест боевых сражений, в которых участвовали пушки Каменского завода. В Первоуральске есть элементы благоустройства, которые ассоциируются с городом, — герб, герои сказов Бажова. Благодаря этому даже дети начинают интересоваться историей, узнавать о произведениях, которые не читали, к сожалению. А в остальном, нет ничего плохого в стандартном зонировании: зона для детей, старших, зона активного отдыха, которая не должна сопрягаться со спортивной частью.