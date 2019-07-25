«По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
Легко ли быть министром? А хорошим министром? Понимающим проблемы отрасли и выстраивающим функциональную схему работы ведомства. Ответственным и неравнодушным, видящим за цифрами людей и их проблемы.
Легко ли быть министром ЖКХ? Отрасли, недовольство которой высказывают все, по поводу и без. Сферы экономики, пришедшей в каждый дом, независимо от формы собственности и географического положения.
«Непросто», — говорит Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. Немногословный, как и большинство чиновников, но искренне верящий, что главное — «любить». Например, родной город.
Герой ЕТВ сегодня — Николай Смирнов, долгожитель свердловского кабмина [министерство он возглавил в апреле 2008 года, еще при губернаторе Эдуарде Росселе — прим. ЕТВ]: о рабочем графике, активности в соцсетях, красивых городах и уникальности Екатеринбурга.
НЕПРОСТОЙ ИНТЕРЕС
Фото: ЕТВ
— В 2008 году, когда я возглавил министерство ЖКХ, Екатеринбург называли долиной гейзеров, а в области замерзали целые поселки. Сейчас этого уже нет, а тогда…чаще всего приходилось выезжать в критические точки и работать в ручном режиме, — так начинает ответ на вопрос «легко ли быть министром ЖКХ» Смирнов. — Быть министром ЖКХ психологически непросто, и «спасибо» я слышу редко. А важные и нужные отраслевые решения людьми не всегда воспринимаются положительно, особенно на начальном этапе.
Вспомните реформу капремонта и то, какая на нее была реакция. Не прошло и пяти лет, и люди поняли — дома реально ремонтируют, стоимость квартир после этого вырастает на 10-15%. И появилось понимание, что это — правильно. Сейчас пришло время экологической реформы, которую чаще называют мусорной. И опять негатив. Еще раз повторю — психологически это тяжело. Но интересно. Мы, те, кто работает в этой сфере, можем и стараемся сделать так, чтобы жителям жилось лучше.
#ПОРАЗАДУМАТЬСЯ
Фото: ЕТВ
Министр ЖКХ, если не самый активный чиновник во соцсетях, то точно один из самых человечных. На его страницах — критика мусорной реформы и Серей Зверев, собирающий мусор на Байкале, советы по энергосбережению и видео о загрязнении планеты, хэштег #поразадуматься и рейтинг «мусорных» стран. Зачем это министру, чей день расписан по минутам, когда он успевает не только решать проблемы, но и делиться со своими подписчиками мыслями о будущем?
— На рабочем месте я с восьми утра и примерно до девяти вечера. Часок отдыха и — начинаю работу в интернете. Раньше половины второго точно не ложусь. У меня страницы в Facebook, Instagram и во «ВКонтакте», где я активно работаю утром, в обед и ночные часы, во время долгих поездок. Зачем? Хочу, чтобы люди узнали мое мнение и, может быть, изменили свое. Это, наверное, слишком наивно, но… Пусть они услышат другого человека, специалиста в ЖКХ.
Я рассказываю, что могло бы быть, если бы мы чего-то не делали, разъясняю непонятные моменты, некоторые из них специально повторяю несколько раз. Вижу, что пик негатива в целом к отрасли постепенно проходит. Бывают жесткие вопросы, но злости на работу ЖКХ уже нет. Скорее, понятное недовольство, когда, например, отключают холодную воду. Но озлобленности со стороны людей, повторю, уже нет.
— А вы не испытываете негатив, получая платежки за квартиру?
— Квитанции за услуги ЖКХ меня не пугают, потому что по ним платит жена — она бухгалтер по профессии. Не пугают еще и потому, что я понимаю, что стоит за каждой цифрой. Это зарплата слесарей, техников, других работников, ремонты сетей, подготовка к зиме и так далее. Да, для некоторых суммы велики. Но эти платежи необходимы, чтобы ЖКХ не развалилось. Если сделать услугу «бесплатной», то через пару лет мы просто не будем ее получать.
В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ
Фото: ЕТВ
О чем может мечтать министр, ведомство которого отвечает за создание комфортной жизни? Благоустроить все дворы — от Екатеринбурга до Таборов? Обеспечить реализацию в регионе мусорной реформы? Завершить капремонт сотен тысяч домов? Наверное, обо всем этом. Но не только.
— Мечтаю провести капитальный ремонт в Городке чекистов. Это один из символов Екатеринбурга. Эти работы невозможно провести без отселения жителей. И это серьезно увеличит стоимость работ. Но мне очень хочется привести в порядок это место, — делится Смирнов. — К сожалению, за последние десятилетия подобная реконструкция в области не проводились. У нас нет опыта организации таких работ, навыки утеряны, нет сильных подрядных организаций. Но мы рассчитываем отработать все в муниципалитетах. Например, сейчас делаем капремонт объектов культурного наследия в Ирбите. И к 300-летию Екатеринбурга, возможно, проведем в Городке чекистов если не комплексный ремонт, то хотя бы косметический — некоторых фасадов. А это уже шаг вперед.
ДВОРЫ НЕ НАШЕГО ДЕТСТВА
— Я замечаю, что уже на стадии обсуждения проектов у людей вновь возрождаются утерянные за последние годы навыки коммуникации. Жильцы собираются, обсуждают, голосуют. И это устраняет конфликтные ситуации, которые возникали раньше, когда на стадии завершения работ половина дома выходит и говорит: «Нам здесь парковка не нужна», — рассуждает Николай Смирнов, рассказывая о том, почему для него так важно благоустройство и комфорт дворов. Ведь двор — это больше чем скамейки, качели и песочница. Это среда обитания, благодаря которой в одном месте хочется жить, а из другого — бежать не раздумывая. И создавать ее нужно с умом:
— В городах сегодня два подхода к благоустройству дворов. Где-то считают, что чем больше всего, тем лучше. И максимально насыщают пространства разными площадками. А есть площадки, оснащенные минимальным функционалом. Но вроде бы все довольны. Нужно искать золотую середину — благоустраивать дворы так, как нужно жителям: если это дом, где преимущественно живут 20-30 летние, им нужны парковки и зоны отдыха для детей, для пожилых важны уютные скамейки и так далее.
Для благоустройства дворов есть несколько обязательных условий: должны быть установлены скамейки, урны, ограды, освещение и выбрано покрытие — асфальт или газон. Можно добавить малые архитектурные формы и спортивные площадки. Но есть место и для индивидуальности. Оригинальности. Именно этого я требую от глав городов и управляющих компаний.
Например, в Каменске-Уральском во дворе одного из домов по улице Алюминиевой поставили флюгер, указывающий на мест боевых сражений, в которых участвовали пушки Каменского завода. В Первоуральске есть элементы благоустройства, которые ассоциируются с городом, — герб, герои сказов Бажова. Благодаря этому даже дети начинают интересоваться историей, узнавать о произведениях, которые не читали, к сожалению. А в остальном, нет ничего плохого в стандартном зонировании: зона для детей, старших, зона активного отдыха, которая не должна сопрягаться со спортивной частью.
НЕ ПОХОЖИЙ НА МЕНЯ, НЕ ПОХОЖИЙ НА ТЕБЯ
Фото: ЕТВ
Чем выше ранг чиновника, тем чаще его обвиняют в том, что мир вокруг он видит только из окна персонального автомобиля. Но Николай Смирнов — не такой. Он бывает в маленьких городах и с любовью говорит о них. Ведь не только полтора миллиона екатеринбуржцев должны видеть результаты работы его министерства, но и несколько тысяч жителей Волчанска.
— Екатеринбург — город с высоким уровнем культуры, большим количеством учебных заведений, здесь живут уникальные люди. Это и промышленный, и торговый город. Я не хочу, чтобы он был похожим на какой другой населенный пункт любой России или мира. Как не хочу и того, чтобы другие города становились похожи на Екатеринбург.
Прекрасную набережную сделали в Краснотурьинске. Она мне нравится даже больше, чем в Екатеринбурге. Ее пытаются сравнивать с Санкт-Петербургом, Венецией. Возможно, есть визуальное сходство, но дух другой. Поэтому я верю, что набережная в Екатеринбурге тоже получится особенной.
Мне нравится парк в Волчанске. Очень интересно будет в Богдановиче: там создается зона, где дети катаются на маленьких машинах и изучают правила дорожного движения. В Каменске-Уральском есть прекрасный парк, который сопряжен со дворами, за счет чего получился благоустроенным целый городской квартал. Очень хорошая набережная в Нижнем Тагиле… И таких примеров много.
Кому-то проекты в областных городах могут показаться скучными. Но жители рады и этому. Да, для нас они выглядят как типовые, а для людей, которые десятилетиями жили без детских и спортивных площадок, такое благоустройство — уже благо.