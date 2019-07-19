Похитители велосипедок

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ЕТВ снова вышел на улицы Екатеринбурга , чтобы посмотреть , какие летние тренды с подиумов и из Instagram встречаются чаще всех , а на какие жительницы города с вечным благоустройством даже не смотрят.

Лето в Екатеринбурге совершенно непредсказуемо и длится периодами — неделю теплонеделю дождипотом резкое похолодание и сразу же жара. Поэтому горожанки уделяют достаточно внимания гардеробу и продумываютчто надетьчтобы не замерзнутьне умереть от жары и не продрогнуть на ветру. Часто все это в один и тот же день.