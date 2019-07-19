Похитители велосипедок

ЕТВ ищет модные тренды на улицах Екатеринбурга.
Авторы:Марина Сухогузова
Лето в Екатеринбурге совершенно непредсказуемо и длится периодами — неделю тепло, неделю дожди, потом резкое похолодание и сразу же жара. Поэтому горожанки уделяют достаточно внимания гардеробу и продумывают, что надеть, чтобы не замерзнуть, не умереть от жары и не продрогнуть на ветру. Часто все это в один и тот же день.

ЕТВ снова вышел на улицы Екатеринбурга, чтобы посмотреть, какие летние тренды с подиумов и из Instagram встречаются чаще всех, а на какие жительницы города с вечным благоустройством даже не смотрят.
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В разгар сезона благоустройства любой текст становится про благоустройство. Здесь вы на фоне можете наблюдать варварские раскопки на тротуаре по улице Малышева.

Платья в цветочек и плиссировка

Те девушки, кому поднадоели нормкор и smart casual, выбирают новую женственность: нарочито простые платья в мелкий принт в мини и миди длине и плиссированные юбки. И если первые — это скорее приземленный вариант цветов как у Elie Saab, Alexander McQueen и Louis Vuitton и гороха как у Erdem или Dolce& Gabbana, то последние из винтажного предмета гардероба уже превратились в универсальный. Плиссировка актуальна как минимум последние три сезона. На показах весна-лето 2019 она появилась у Givenchy, Sonia Rykiel, Calvin Klein, Valentino.

Екатеринбурженкам нравится и то, и другое, но плиссировка все-таки чуть больше. Наверное, потому что смотрится чуть эффектнее.
Кружева, кроше и вышивки ришелье екатеринбурженки почему-то избегают. Или, может быть, они будут следующим этапом в игре в новую женственность?

Викторианская эпоха

Фэшионисты и звезды Instagram массово переоделись в топы с глубоким прямоугольным вырезом еще весной и летом этот тренд должны были подхватить обычные девушки. Но нет! На улицах Екатеринбурга в середине июля таких увидеть не удалось, как и другие элементы викторианской эпохи мы отыскали — рукава-фонарики, корсеты… Но все-таки кое-что мы заметили: жатые сборки и оборки по низу платья, например.

Кто знает, может викторианская эпоха придет в гардеробы девушек осенью-зимой?

Мини

Очень-очень долго длина мини была не то чтобы под запретом, но так, где-то на периферии модного мира. В тренде была миди длина, иногда — макси. Летом 2019 года мини триумфально возвращается и на подиумы (Prada, Saint Laurent), и в жизнь. Екатеринбурженки с удовольствием носят юбки и сарафаны в этой длине:

Велосипедки

Самый неоднозначный тренд этого сезона — это точно велосипедки. Их либо любишь, либо «что это за недоразумение вообще»? Но екатеринбурженки (и автор этого материала, кстати тоже) без сожалений обрезают надоевшие скинни — тем более, они сильно потеряли в актуальности — и надевают в жаркий полдень со свободными футболками и рубашками. В общем, простой и одновременно очень модный городской образ, особенно в тех случаях, когда короткие шорты надевать не хочется, а бермуды уже надоели.

Кюлоты

Помните, что скинни уже не актуальны? Сейчас акцент сместился на классические прямые и даже более широкие джинсы. Уже зимой особенно екатеринбурженки с большой насмотренностью переоделись в темные кюлоты — широкие и укороченные брюки, а к лету пришла очередь светлых расцветок. Да, не для всех, да, скинни все еще хочется носить, но в тренде сейчас расслабленность и комфорт. И это хорошо.

Белый, нюд и пастель

Оттенки кожи, чистоты и разбеленные цвета отлично подходят для лета — не жарко и при этом очень красиво и даже, как любят говорить на стилисты на Youtube, благородно. В общем, беспроигрышный вариант. Total white показали Fendi и любимый бренд всех любительниц сумок Gabriela Hearst, все оттенки бежевого — Cloe, Chanel, Acne Studios, а пастель — Beautiful People.

Екатеринбурженки одеваются в нюд с головы до ног уже несколько сезонов подряд. Тут главное — сочетать текстуры и экспериментировать с длиной. А вообще — никаких правил, конечно же, нет.

Короткие топы и бельевой стиль

В жару хочется снять всю одежду, но приличия и КоАП РФ все еще этого не позволяют, поэтому на помощь приходят короткие топы, открывающие живот, т майки в бельевом стиле (платья-комбинации, кстати, как-то не в ходу, а казалось бы!..). Девушки Екатеринбурга сочетают их с брюками и юбками с завышенной талией, но недолог тот час, когда на улицы вернутся джинсы на низкой посадке. Да-да, привет, нулевые!

Хаки, сафари и брюки-карго

Самым любимом трендом екатеринбуржцев оказался (даже не неожиданно) стиль сафари. Комбинезоны, в целом, мало популярны, но вот все остальное — очень даже: платья с накладными карманами в хаки и песочном цвете, черные и зеленые брюки-карго, оливковые штаны у мужчин и юбки у женщин.

Мы сделали очень много фотографий людей, одетых в стиле сафари:

Ugly shoes и плоский ход

«Уродливые» кроссовки не сдают свои позиции уже третий год подряд, а летом 2019 года к ним прибавились еще и «уродливые» сандалии. Они похожи на те, которые носят любители походов и длительных пеших прогулок: на толстой подошве, нарочито грубые, с характерными ремешками-креплениями. И, конечно, они супер-удобные, потому что чаще всего еще и ортопедические. В общем, такие новые биркенштоки. Дизайнеры предложили их из кожи и из текстиля, так что выбрать есть из чего.

Одновременно с этим трендом екатеринбурженки полюбили плоский ход. Впрочем, тут ничего нового. Не приживается даже небольшой каблук — несмотря на то, что Instagram буквально завален луками с босоножками из тоненьких ремешков на kitten heel. Суровая реальность екатеринбургского благоустройства не терпит даже их. Так что только плоский ход, только хардкор.

«Папиных» кроссовок тоже много.

P. S. Екатеринбуржцы взяли курс на комфорт и остаются при этом красивыми и собранными. Даже если попадают в тренды интуитивно.

Фото: великолепная Марина Молдавская для ЕТВ

Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Городские истории, одежда, стритстайл, Екатеринбург
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