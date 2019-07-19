Похитители велосипедок
Платья в цветочек и плиссировка
Викторианская эпоха
Мини
Велосипедки
Кюлоты
Белый, нюд и пастель
Короткие топы и бельевой стиль
Хаки, сафари и брюки-карго
Ugly shoes
и плоский ход
«Уродливые» кроссовки не сдают свои позиции уже третий год подряд, а летом 2019 года к ним прибавились еще и «уродливые» сандалии. Они похожи на те, которые носят любители походов и длительных пеших прогулок: на толстой подошве, нарочито грубые, с характерными ремешками-креплениями. И, конечно, они супер-удобные, потому что чаще всего еще и ортопедические. В общем, такие новые биркенштоки. Дизайнеры предложили их из кожи и из текстиля, так что выбрать есть из чего.
Одновременно с этим трендом екатеринбурженки полюбили плоский ход. Впрочем, тут ничего нового. Не приживается даже небольшой каблук — несмотря на то, что Instagram буквально завален луками с босоножками из тоненьких ремешков на kitten heel. Суровая реальность екатеринбургского благоустройства не терпит даже их. Так что только плоский ход, только хардкор.
«Папиных» кроссовок тоже много.
P. S. Екатеринбуржцы взяли курс на комфорт и остаются при этом красивыми и собранными. Даже если попадают в тренды интуитивно.
Фото: великолепная Марина Молдавская для ЕТВ