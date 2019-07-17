Транспортный ад

Представьте — суббота, жара, день. Вам надо доехать с «Авиационной» до «Екатеринбург-Арены» на первый матч «Урала» в сезоне. Добраться без пересадок вы можете только маршрутке № 2. Но лучше бы не было и ее, так хоть время тратить на пришлось бы. Ходит она как попало даже в будни, а в выходные не дождаться вовсе.

Вы стоите на остановке, где не спрятаться от жары, десять минут, двадцать… Начинаете опаздывать и опасаться, что схватите солнечный удар, в котором Бунина ровно сколько в ближайшем ларьке. То есть ноль.

И тут есть всего два варианта: поехать с пересадкой и потратить в два раза больше денег, или потратить в десять раз больше денег на такси. Вполне может статься, что пока вы, разморенный и уже уставший (а матч еще даже не начался!), будете прикидывать, что делать, приедет ОНА. Точнее он. ПАЗ, родной. Никакого сверкающего бока, только унылая ржавчина и натужный скрип дверей. Внутри — адское пекло, потому что печку выключить невозможно даже в +30. Иначе, говорит водитель, ехать автобус не будет. Вы, конечно испытаете гордость за отечественный автопром, но ее быстро заглушит отчаяние, передающееся здесь воздушным путем. Ехать минут 20, каждую из которых вы будете умолять, чтобы это все закончилось. Заплатите за этот ад 28 рублей и выскочите пулей, как только автобус остановится около «Екатеринбург Арены». Где совсем другая цивилизация.