Транспортный ад

Авторская колонка о том, почему именно мэрия Екатеринбурга виновата в том, что горожане не хотят ездить на общественном транспорте.
Авторы:Марина Сухогузова
В понедельник пресс-служба мэрии Екатеринбурга, комментируя многочасовые пробки на выездах с ЖБИ, сделала возмутительное и очень резкое заявление: «Чтобы не стоять в пробке, стоит пересесть в общественный транспорт. Автомобиль везет лишь одного человека, а занимает много места. Если бы все эти люди в пробке сели в автобус, пробок бы не было».

Ничего, кроме оторопи и нервного смеха, это заявление поначалу не вызвало. Но когда спустя сутки с извинениями или пояснениями не выступили ни мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, ни его транспортный зам Алексей Бубнов, стало понятно — это реальная позиция мэрии по коллапсу, вызванному одновременным ремонтом на двух выездах из большого микрорайона на окраине города.

Редактор ЕТВ Марина Сухогузова, автор большинства наших текстов о транспорте, написала полную ярости колонку, где объясняет, почему именно мэрия виновата в том, что екатеринбуржцы ни за что не хотят пересаживаться в общественный транспорт, и при чем тут метро.

Вообще-то я чаще всего пишу взвешенные, малоэмоциональные тексты с мнениями разных сторон, но не в этот раз. Прочитав комментарий мэрии, у меня, которая пользуется общественным транспортом ежедневно, а также разбирается в нем уже третий год подряд, потемнело в глазах возник только один вопрос: а что вы сделали для того, чтобы екатеринбуржцы пересели на общественный транспорт? То есть покинули свои уютные автомобили, где их никто не трогает, и поехали на вонючей разваливающейся 030, предположим, маршрутке. Которая, если вы не знаете, выглядит внутри примерно вот так:
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Фото: ЕТВ

Прибавьте к этому тесноту, духоту, 28 рублей за проезд (это дороже, чем в Казани, Новосибирске и Челябинске), лихача-водителя, хама-кондуктора и непредсказуемое расписание. Какой человек в здравом уме променяет свою машину на ЭТО? Ради чего? Чтобы стоять в тех же пробках, только вместе с другими бедолагами и задыхаться от жары, ведь даже В НОВЫХ зеленых МУНИЦИПАЛЬНЫХ автобусах НЕТ КОНДИЦИОНЕРА?

Иногда цензурных слов не хватает, но я попробую их подобрать. Дело в том, что два года назад в Екатеринбурге перенесли транспортную реформу, которая потенциально должна была сделать общественный транспорт комфортным, удобным и предсказуемым. Но уважаемая мэрия потратила эти два года неизвестно на что и не собирается останавливаться на достигнутом. Она зачем-то наняла очередных исследователей пассажиропотока, которые до зимы (!) должны сказать, откуда и куда ездят екатеринбуржцы, и выделила 250 миллионов рублей на проект второй ветки метро, которой не будет никогда. А на новые трамваи, троллейбусы и автобусы не выделила. Потому что мечты важнее, а вы и так обойдетесь. И поездите вот в нем:
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Фото: ЕТВ

Представьте — суббота, жара, день. Вам надо доехать с «Авиационной» до «Екатеринбург-Арены» на первый матч «Урала» в сезоне. Добраться без пересадок вы можете только маршрутке № 2. Но лучше бы не было и ее, так хоть время тратить на пришлось бы. Ходит она как попало даже в будни, а в выходные не дождаться вовсе.

Вы стоите на остановке, где не спрятаться от жары, десять минут, двадцать… Начинаете опаздывать и опасаться, что схватите солнечный удар, в котором Бунина ровно сколько в ближайшем ларьке. То есть ноль.

И тут есть всего два варианта: поехать с пересадкой и потратить в два раза больше денег, или потратить в десять раз больше денег на такси. Вполне может статься, что пока вы, разморенный и уже уставший (а матч еще даже не начался!), будете прикидывать, что делать, приедет ОНА. Точнее он. ПАЗ, родной. Никакого сверкающего бока, только унылая ржавчина и натужный скрип дверей. Внутри — адское пекло, потому что печку выключить невозможно даже в +30. Иначе, говорит водитель, ехать автобус не будет. Вы, конечно испытаете гордость за отечественный автопром, но ее быстро заглушит отчаяние, передающееся здесь воздушным путем. Ехать минут 20, каждую из которых вы будете умолять, чтобы это все закончилось. Заплатите за этот ад 28 рублей и выскочите пулей, как только автобус остановится около «Екатеринбург Арены». Где совсем другая цивилизация.

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Коллаж: Виталий Калистратов, ЕТВ

Проблема в том, что мэрия не предпринимает ровно ничего, чтобы вы пересели на общественный транспорт, при этом активно декларируя его приоритет. Я перечислю конкретные вещи, которые не сделаны. Удобным транспорт делает инфраструктура:
— выделенные полосы (чтобы было преимущество перед машинами, стоящими в пробках) — одна за два года;
— жесткое расписание с четкими интервалами — спасибо за приложение Hubb, но после 21:00 дождаться транспорт нереально;
— безопасные остановки, а не очерченный разметкой островок посреди дороги;
— выгодный проездной — два рубля экономии на Екарте мало похожи на выгоду.

С комфортом еще сложнее: мэрия даже не может убедить частников перекрасить свои маршрутки в зеленый цвет, что уж говорить о том, чтобы привести автобусы в нормальное состояние, а лучше купить новые и большие. Ведь для этого нужно составлять такие договоры, которые бизнесмены не будут оспаривать в ФАС.
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Фото: ЕТВ

Сейчас я задам ряд вопросов, которые возникли у меня за эти два года. И не подумайте, что я не спрашивала об этом тех, кто может ответить. Задавала, просто до сих пор не услышала ничего внятного.

1. Какие убытки генерирует общественный транспорт Екатеринбурга ежегодно? В 2016 году у теперь уже экс-главы комитета по транспорту Игоря Федотова хватило смелости сказать, что они составляют два миллиарда рублей. Реформа должна была нивелировать их, снизив стоимость всей транспортной работы. С тех в ответ на прямой вопрос об убытках мэрия молчит.

2. Почему в Екатеринбурге не появляются новые выделенные полосы для общественного транспорта? Выделенки — это самый главный способ пересадить людей на общественный транспорт, ведь нестись мимо пробок по специальной полосе так приятно. Как-то даже приближает к президенту, для которого всегда перекрывают дорогу. А тут, считай, дорога всегда свободна и для тебя, простого горожанина.

Новым выделенкам активно противодействует ГИБДД, заставляя мэрию их демонтировать и переделывать. И ладно бы, но у других городов получается делать выделенные полосы — например, у Москвы. Чего не хватает нашим чиновникам? Смелости? Знаний? Умения убеждать? Твердости? Компетентности? Профессионализма?

3. Снизят ли цену на проезд в метро после того, как обновят все вагоны? В мае 2019 года проезд в метро подорожал до 32 рублей. Четыре рубля разницы с наземным транспортом — это инвестиционная составляющая, с помощью которых город оплатит обновление вагонов метро. Но никто не говорит, сколько времени на это потребуется, и снизят ли цену после этого. Есть подозрение, что нет. Ведь придумать, на что потратить эти четыре рубля, несложно. Сложно объяснить, почему нельзя было взять кредит, а не залезать в карман пассажира.

4. Почему нельзя было включить стоимость проезда на метро в Екарту? Тут цензурные слова заканчиваются снова. После повышения цены метро бесследно исчезло из абонементов Екарты — лимитных и безлимитных. При этом возникает сразу еще два вопроса: почему тогда эти абонементы не подешевели и почему нельзя было посчитать так, чтобы все-таки включить в Екарту метро? Пока что ощущение такое, что с этим решили не заморачиваться.

5. Кто и когда согласовал такое количество дублирующих автобусных маршрутов? Сейчас бОльшую часть муниципальных маршрутов дублируют коммерческие, а с некоторых и вовсе вытеснили МОАП (см. историю троллейбуса № 2. Да, он был). При этом мэрия регулярно на это жалуется СМИ, обвиняя именно бизнесменов в убытках муниципальных автопредприятий. Но кто-то когда-то разрешил частникам встать на конкретное направление. Кто? Когда? Не было ли в этом коррупционной составляющей? Будет ли проведено внутреннее расследование?

6. Когда за частниками будут следить, чтобы они не ездили на развалюхах и не уходили с маршрутов после вечернего часа-пик? Вообще, у нас есть транспортная инспекция, которая подчиняется мэрии. Но если взглянуть на автобусы, которые ездят по улицам Екатеринбурга, возникает законный вопрос — а почему все так плохо-то?

Справедливости ради, если все пересядут на общественный транспорт, то пробки и правда сократятся. Вот только в автомобилецентричном Екатеринбурге жителей еще нужно постараться убедить, что они должны променять машину на автобус. И это задача мэрии, которая управляет городом. Делает ли она для этого хоть что-то? Нет.
P. S. Если транспортным специалистам мэрии вдруг найдется, что ответить по существу вопроса, то я готова встретиться с ними на любой открытой площадке в присутствии коллег и обсудить тот транспортный ад, в котором живет Екатеринбург. А пока желаю каждому, кто обвиняет горожан в том, что они, бяки такие, не хотят пересаживаться на общественный транспорт, с месяц КАЖДЫЙ ДЕНЬ поездить на 039 маршрутке от Кольцово до Автовокзала и обратно. Тогда может и поймете, почему.
Транспортная реформа
Все про общественный транспорт Екатеринбурга.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Городские истории, Транспортная реформа, Екатеринбург, транспорт, реформа, транспортная реформа, общественный транспорт, Администрация Екатеринбурга, мэрия
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