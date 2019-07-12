Безумные истории Рене Мартена

«Безумные дни» — российская версия фестиваля La Folle Journee, придуманного более 20 лет назад. В 2015 году Екатеринбург стал единственным городом в России, кому Рене Мартен доверил свои «Безумные дни». «Параллельно с просьбой из Екатеринбурга — организовать и провести La Folle Journee — мне поступали предложения из Москвы и Санкт-Петербурга, — рассказал Рене Мартен ЕТВ. — Но качество понимания концепции и духа фестиваля я наиболее сильно ощутил именно здесь. И сегодня о своем выборе не жалею».

Как рождается самый музыкальный из безумных и самый безумный из музыкальных фестивалей? Легко ли выбрать из трех тысяч мелодий всего 900? Найти исполнителей? Объяснить в музыке историю странствий? Рассказывает Рене Мартен, продюсер по профессии и музыкант в душе.

— В прошлом году тема фестиваля La Folle Journеe звучала так — «К новым берегам». Работая над ней, я заметил, что для многих композиторов путешествия стали толчком к новой музыке. Так, Италия повлияла на творчество русских композиторов. Мендельсон или Гайдн, побывав в Великобритании, прониклись культурой и музыкой это страны, что нашло отражение в их работах. И «Музыкой странствий» — темой 2019 года, я хотел рассказать истории путешествий и мелодий.