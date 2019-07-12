Безумные истории Рене Мартена
«Безумные дни» — российская версия фестиваля La Folle Journee, придуманного более 20 лет назад. В 2015 году Екатеринбург стал единственным городом в России, кому Рене Мартен доверил свои «Безумные дни». «Параллельно с просьбой из Екатеринбурга — организовать и провести La Folle Journee — мне поступали предложения из Москвы и Санкт-Петербурга, — рассказал Рене Мартен ЕТВ. — Но качество понимания концепции и духа фестиваля я наиболее сильно ощутил именно здесь. И сегодня о своем выборе не жалею».
Как рождается самый музыкальный из безумных и самый безумный из музыкальных фестивалей? Легко ли выбрать из трех тысяч мелодий всего 900? Найти исполнителей? Объяснить в музыке историю странствий? Рассказывает Рене Мартен, продюсер по профессии и музыкант в душе.
— В прошлом году тема фестиваля La Folle Journеe звучала так — «К новым берегам». Работая над ней, я заметил, что для многих композиторов путешествия стали толчком к новой музыке. Так, Италия повлияла на творчество русских композиторов. Мендельсон или Гайдн, побывав в Великобритании, прониклись культурой и музыкой это страны, что нашло отражение в их работах. И «Музыкой странствий» — темой 2019 года, я хотел рассказать истории путешествий и мелодий.
Путешествие музыки
Вы знаете, что Йозеф Гайдн, путешествуя по Британии, не говорил на английском языке? Но это не мешало ему знакомить англичан со своей музыкой или оставлять знаки на нотном стане, чтобы все музыканты Великобритании исполняли его сочинения.
Моцарт уговорил отца отправится в путешествие, которое длилось три года. Он побывал в Германии, Бельгии, Лондоне, Швейцарии. В Париже он написал «Концерт для флейты». Сочинил симфонии № 31 — «Парижскую» и № 38 — «Пражскую». Для меня Моцарт — это один из первых композиторов, который путешествовал по миру и оставлял след о своих странствиях в музыке.
Фото: Свердловская филармония
Очень важная веха — XIX век. Время развития коммуникаций. Появление железнодорожного сообщения и новых возможностей знакомиться с миром. А самый значимый композитор (для меня) Камиль Сен-Санс. Почему? С 1807 по 1821 год он совершил 179 путешествий, посетил 27 стран. И это не считая передвижений внутри Франции. 19 раз посетил Алжир. 16 раз был в Египте, 12 — в Испании, побывал в США, Аргентине, Бразилии, Уругвае… Он жил в дороге — у него даже не было квартиры в Париже. И вся его музыка — это плод путешествий.
На фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге будет исполнено великолепное произведение Сен-Санса — «Алжирская сюита». И пятый фортепианный концерт — «Египетский». Исполнять эту музыку будет Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса.
Путешествия музыкантов
Джордж Гершвин, американец, который жил в Париже, был учеником музыкального педагога Нади Буланже. И сочинил симфоническую поэму «Американец в Париже». А французского композитора Дариюса Мийо звукозаписывающая фирма RCA Records попросила создать сочинение, посвященное Гершвину. Так родилась сюита для оркестра «Француз в Нью-Йорке». И оба эти произведения екатеринбургская публика услышит на одном из концертов «Безумных дней».
В каждом произведении, которые прозвучат на фестивале, — своя история. И не только история путешествий зарубежных композиторов. Римский-Корсаков много времени провел в Испании — в городе Кадисс, где родилось «Испанское каприччо». Можно вспомнить «Итальянское каприччо» Чайковского или «Арагонскую хоту» (первое название — «Блестящее каприччио на тему арагонской хоты») Глинки. Александр Глазунов, как и многие русские композиторы, был влюблен в Париж.
Видео: simfojazz
Можно проследить и влияние России на творчество западных композиторов. Дебюсси учил музыке дочерей Надежды Фон Мекк, которая оказывала финансовую поддержку Чайковскому. И «Фортепианное трио соль мажор» Дебюсси написал, живя в Москве. Это одна история, которая связывает композиторов и разные страны. Но есть и другие.
Надя Буланже создала Американскую консерваторию в Фонтенбло. У нее было 600 учеников. Среди них — американцы Гершвин, Бернстайн, Филипп Гласс, аргентинец Астор Пьяццолла. Благодаря Наде Буланже Гершвин и Бернстайн встретились с французским композитором Пуленком. А значит, культура и люди Франции повлияли на музыку Америки. И все эти мини-истории мы хотим рассказать в программе фестиваля «Безумные дни». Показать, что каждое произведение, которое прозвучит, — это небольшая личная история музыканта и его путешествий.
Путешествия продюсера
Каждый день, два-три часа я слушаю музыку. И собираю музыкальные пазлы — что с чем можно соединить. В список произведений для фестиваля в 2019 году вошли 2,5 тысячи произведений. Из них я отобрал 900. И собрал программу. После этого обратился к артистам, чтобы они исполнили то или иное произведение. Благодаря этой работе публика услышит музыку польского композитора Александра Тансмана. Сейчас я расскажу и его историю. Он много путешествовал. Был другом Мориса Равеля. Вместе они выступили в США с гастролями. И в один из дней трехмесячного гастрольного тура встретились с Гершвиным — гением в своей области, но… сочинить произведение для оркестра — это Гершвину было не под силу. Но Тансман помог!
Фото: Дмитрий Шевалдин
На суд публике мы представим несколько произведений Тансмана. Его цикл из шести пьес «Кругосветное путешествие»: небольшие музыкальные открытки, каждая пьеса длительностью две-три минуты. Кроме путешествий по Европе и Америке на музыку Тансмана оказала влияние и культура Индии, Индонезии. На Бали есть традиционный оркестр гамелан, где каждый музыкант играет на небольшой тарелочке и извлекает всего одну ноту. Но когда играет коллектив из 50 человек — это нечто впечатляющее. И Тансман написал сочинение-посвящение оркестру гамелан, которое очень интересно послушать.
Но у этой маленькой истории есть еще один интересный поворот. В 1900 году в Париже проходила Всемирная выставка (я знаю, что Екатеринбург был кандидатом на ЭКСПО уже в наше время), на которой выступал оркестр гамелан. И Равель с Дебюсси присутствовали в зале. И звучание оркестра с острова Бали их и потрясло, и повлияло на творчество.
Путешествие эмоций
Как я выбираю музыкантов? Есть такое субъективное понятие — музыкальный вкус. Для меня самое важное качество артиста — это способность передать публике музыкальную эмоцию. Есть много музыкантов, которые очень хорошо играют. Но есть те, кто способен еще и будоражить публику. Если кандидат может это сделать, то попадает в мой список.
Один пример. Александр Канторов. Молодой музыкант. Пианист. В 2016 году я пригласил его на «Безумные дни» в Нанте. А в декабре 2018 года мы с Рустемом Хасановым обсуждали программу фестиваля в Екатеринбурге. Я предложил Александра. Сказал, что хорошо знаю этого юношу. У него большие перспективы, и он обязательно будет побеждать на конкурсах. И! Александр Канторов становится лауреатом I премии Международного конкурса имени Чайковского. И уже в этом статусе будет выступать в Екатеринбурге.
Видео: medici.tv
Офис фестиваля La Folle Journеe в Нанте — 12 человек. В Токио– 15. В Екатеринбурге — небольшая команда из десяти человек. И 1600 концертов. Западные артисты не знаю ничего о Екатеринбурге. Но соглашаются приехать на фестиваль «Безумные дни», потому что я говорю им: «Екатеринбург — очень музыкальный город. В концертных залах вы встретите очень теплую отзывчивую публику». И они приезжают, и находят подтверждение моим словам.
Качество публики — очень важная деталь концерта. Если публика немножко закрытая или снобистская, то артист не поделится эмоцией. А моя профессия — соединить артиста с той публикой, которую он заслуживает. И на этом этапе моя работа заканчивается. Артист на сцене. Перед ним в зале — публика. И я. Задача артиста — создать музыкальный мир, которым он готов поделиться. Именно это я ищу в каждом исполнителе, проводя жесткий, затратный по времени и силам отбор произведений и музыкантов.
О любви
Я стремлюсь открывать публике новые имена. Если пианист Николай Луганский сейчас известен в мире, то это потому что я помог ему лет 20 назад. Лукас Генюшас, пианист, лауреат II премии конкурса Чайковского и конкурса Шопена, был приглашен на La Folle Journеe задолго до того, как начал выступать и побеждать в конкурсах. Среди участников «Безумных дней» есть и совсем молодые артисты. Например, пианистка из Франции Мари-Анж Гучи. Ей всего 20 лет. Но она уже умеет полностью раскрываться в музыке.
Фото: Свердловская филармония
Для меня артист должен посвящать себя именно творчеству композитора, чье произведение исполняет. Соната Бетховена должна звучать с чистого листа, как будто звучит впервые. Я, конечно, могу вам нарисовать портреты каждого артиста. И могу объяснить, почему попросил его исполнить именно это произведение. Но скажу просто: я люблю музыку. Люблю артистов. И думаю, что они отвечают мне тем же. Потому что без них я ничего не могу сделать.
Фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге пройдет с 12 по 14 июля. Познакомиться с программой можно здесь. Если вы любите музыку, приходите — в продаже еще остались билеты. Правда, совсем немного.