Екатеринбург другими глазами: «Тут бабушки красятся!»
Россия — это моя судьба. Во Вьетнаме я хотела поступить на факультет английского языка при Ханойском государственном университете, но мне не хватило баллов, поэтому взяли на факультет русского языка. Вначале было тяжело. Нужна практика, а на моей Родине мало русских. Многие спрашивали: «Зачем тебе русский язык? Что ты с ним будешь делать?» Но у меня не было выбора! Когда я начала изучать русский, всегда путала глаголы, обозначающие движение: ходить, летать. И с приставками так же.
На третьем курсе меня отправили в Москву на стажировку — в Государственный институт русского языка имени Пушкина. Я почувствовала Россию и традиции. В Москве я пыталась со всеми знакомиться, чтобы практиковать язык.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Москва — это город мигрантов и шансов. Я каждый день гуляла, ходила в парки, музеи, на выставки. Да и удобно было жить. В университет ездить не приходилось: общежитие находилось в том же здании! Зимой ходила на учебу в одной футболке. Меня спрашивали, почему я выбрала Екатеринбург, а не Москву. Ведь там больше возможностей. Но я хотела жить в новом городе. Люблю эксперименты!
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
После окончания бакалавриата я поступила в УрФУ на магистратуру. Учусь в корпусе на Ленина, 51. Но мне больше нравится здание на Мира. Оно чем-то похоже на Белый дом.
Поначалу в Екатеринбурге было скучновато. Нет друзей, я одна. Пожалела, что не осталась в Москве. Когда только приехала, многое было непривычно. Моим любимым местом в городе всегда оставалось общежитие. После учебы очень уставала, приходила в общежитие — радовалась и веселилась. Я живу с пакистанкой и таджичкой. Первая говорит только на английском, поэтому я практикую еще и этот язык.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
В Екатеринбурге есть недостатки. Хоть мне и нравится летом в России, но тут все-таки бывает чересчур холодно. Когда в Москве загорают, в Екатеринбурге идет снег! А еще тут много мигрантов. Я сама хожу на рынок, покупаю вьетнамские продукты. И там иногда мигранты пытаются подкатывать. Невоспитанные, иногда издеваются. Русские такого себе не позволяют. Еще Екатеринбург удивил тем, что тут бабушки красятся! Много, очень много. И лицо красят, и волосы! Во Вьетнаме не так.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
В вашей кухне очень много молочных продуктов, поэтому я поправилась. Вьетнамская еда мне больше нравится, она разнообразнее. У вас только супы, пирожки… И все, мне кажется. Но тоже вкусно! Я часто с друзьями хожу во вьетнамские кафе. На самом деле, то, как готовят у вас, не совсем похоже на оригинал. Но есть можно! Мне нравится бывать в гостях у русских. Они очень много кормят. До состояния «очень наелась» (смеется).
Я была на Байкале. Участвовала в одном проекте с русской подругой. На Байкале очень красиво и улетно. Я люблю путешествия. Была в Санкт-Петербурге, Обнинске, Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Кургане. Скоро поеду в Башкирию. Там живет мой друг-вьетнамец с семьей. Кроме России я больше нигде не была. Хотела бы съездить во Францию. Это моя мечта. Подавала документы на визу в Европу прошлым летом, но меня не приняли.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
В детстве я мечтала стать космонавтом. Недавно была на Марсе (смеется). На Марсе в Екатеринбурге! (имеется ввиду аттракцион «Марс» — прим. ЕТВ). Можно сказать, мечта сбылась. А еще я хотела стать врачом, помогать другим людям. Мне кажется, у всех детей было такое.
В свободное время люблю гулять, играть в компьютерные игры. Читаю книги. Люблю стихи Пушкина, часто попадаю на конкурсы чтецов. Один раз в Москве победила в конкурсе в честь дня рождения Пушкина. Я читала «К морю»
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ