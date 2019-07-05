Екатеринбург другими глазами: «Тут бабушки красятся!»

Вьетнамка рассказывает о трудностях и радостях жизни в уральской столице.
Авторы:Михаил Вербицкий
Представьте: вы живете во Вьетнаме. Здесь очень красиво и тепло. Яйца жарят на улице, а почти все жители ездят на мопедах, при этом не соблюдая ПДД. И вдруг: стажировка в Москве, а потом — переезд на Урал. Как пережить такое — рассказывает Тхань Хиеу, новоиспеченный магистр УрФУ.

Россия — это моя судьба. Во Вьетнаме я хотела поступить на факультет английского языка при Ханойском государственном университете, но мне не хватило баллов, поэтому взяли на факультет русского языка. Вначале было тяжело. Нужна практика, а на моей Родине мало русских. Многие спрашивали: «Зачем тебе русский язык? Что ты с ним будешь делать?» Но у меня не было выбора! Когда я начала изучать русский, всегда путала глаголы, обозначающие движение: ходить, летать. И с приставками так же.

На третьем курсе меня отправили в Москву на стажировку — в Государственный институт русского языка имени Пушкина. Я почувствовала Россию и традиции. В Москве я пыталась со всеми знакомиться, чтобы практиковать язык.

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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

Русские очень серьезные, не улыбаются, всегда куда-то спешат. Сложно с ними знакомиться на улице! Они не очень хотят разговаривать с незнакомцами. Но если вы знаете друг друга и уже общаетесь, то русские очень хорошие. Вьетнамцы на улице могут улыбаться незнакомым людям, русские — нет. Есть даже поговорка: «Улыбка без причины — признак дурачины».

Москва — это город мигрантов и шансов. Я каждый день гуляла, ходила в парки, музеи, на выставки. Да и удобно было жить. В университет ездить не приходилось: общежитие находилось в том же здании! Зимой ходила на учебу в одной футболке. Меня спрашивали, почему я выбрала Екатеринбург, а не Москву. Ведь там больше возможностей. Но я хотела жить в новом городе. Люблю эксперименты!

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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

Во Вьетнаме роскошные пляжи и чудесный климат. Но летом мне больше нравится в России. Потому что здесь не так жарко. Летом в Ханое может быть 45 градусов. Люди жарят яйца на улице! Дома мне было комфортно. Вообще, главное — не где вы живете, а с кем. Если с людьми весело и хорошо, то и место становится таким же.

Ханой — гигантский город, но там нет метро. Только маршрутки и автобусы. Но люди в основном ездят на мопедах. В каждой семье примерно три-четыре мопеда. На улице почти никто не соблюдает правила дорожного движения. Люди ездят, как хотят, и пикают везде. Правила соблюдают, только если полицейские рядом. Когда ты ждешь зеленый, сзади пикают: «Что ты стоишь?» Иностранцы, которые приезжают во Вьетнам, поначалу могут испугаться.
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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

После окончания бакалавриата я поступила в УрФУ на магистратуру. Учусь в корпусе на Ленина, 51. Но мне больше нравится здание на Мира. Оно чем-то похоже на Белый дом.

Поначалу в Екатеринбурге было скучновато. Нет друзей, я одна. Пожалела, что не осталась в Москве. Когда только приехала, многое было непривычно. Моим любимым местом в городе всегда оставалось общежитие. После учебы очень уставала, приходила в общежитие — радовалась и веселилась. Я живу с пакистанкой и таджичкой. Первая говорит только на английском, поэтому я практикую еще и этот язык.

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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

Сейчас я полюбила Екатеринбург. Обожаю Плотинку. Там можно бесконечно гулять, сидеть, думать. Еще мне нравится улица Вайнера. Екатеринбург — современный город, но есть много старинных мест. Однажды мы жарили шашлыки на Шарташе. Устроили пикник как настоящие русские. Шарташ — удобное место, чтобы проводить время компаниями. А еще я там бегаю. Озеро красивое.

В Екатеринбурге есть недостатки. Хоть мне и нравится летом в России, но тут все-таки бывает чересчур холодно. Когда в Москве загорают, в Екатеринбурге идет снег! А еще тут много мигрантов. Я сама хожу на рынок, покупаю вьетнамские продукты. И там иногда мигранты пытаются подкатывать. Невоспитанные, иногда издеваются. Русские такого себе не позволяют. Еще Екатеринбург удивил тем, что тут бабушки красятся! Много, очень много. И лицо красят, и волосы! Во Вьетнаме не так.

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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

В вашей кухне очень много молочных продуктов, поэтому я поправилась. Вьетнамская еда мне больше нравится, она разнообразнее. У вас только супы, пирожки… И все, мне кажется. Но тоже вкусно! Я часто с друзьями хожу во вьетнамские кафе. На самом деле, то, как готовят у вас, не совсем похоже на оригинал. Но есть можно! Мне нравится бывать в гостях у русских. Они очень много кормят. До состояния «очень наелась» (смеется).

Я была на Байкале. Участвовала в одном проекте с русской подругой. На Байкале очень красиво и улетно. Я люблю путешествия. Была в Санкт-Петербурге, Обнинске, Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Кургане. Скоро поеду в Башкирию. Там живет мой друг-вьетнамец с семьей. Кроме России я больше нигде не была. Хотела бы съездить во Францию. Это моя мечта. Подавала документы на визу в Европу прошлым летом, но меня не приняли.

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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

Что мне нравится в России? Люди. Они очень, очень хорошие. Друзья и близкие всегда готовы помогать, в любом случае и любой ситуации. Мне нравится, что русские на улице уступают женщинам, подсказывают дорогу незнакомцам.

Во Вьетнаме знают Путина — и любят. Больше про Россию там ничего сказать не смогут. Говорят, что Путин хороший и помогает Вьетнаму. Сделал так, что между нашими странами хорошие отношения. Если спрашивают о России, то я рассказываю о ваших традициях.
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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

В детстве я мечтала стать космонавтом. Недавно была на Марсе (смеется). На Марсе в Екатеринбурге! (имеется ввиду аттракцион «Марс» — прим. ЕТВ). Можно сказать, мечта сбылась. А еще я хотела стать врачом, помогать другим людям. Мне кажется, у всех детей было такое.

В свободное время люблю гулять, играть в компьютерные игры. Читаю книги. Люблю стихи Пушкина, часто попадаю на конкурсы чтецов. Один раз в Москве победила в конкурсе в честь дня рождения Пушкина. Я читала «К морю»

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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

Сейчас я уже закончила магистратуру. Планирую поступить в аспирантуру, чтобы остаться в Екатеринбурге еще на три года. Но если меня вдруг не примут, то я спокойно вернусь во Вьетнам и буду работать. Постараюсь найти вакансию переводчика или что-то, связанное с русским языком. По дому скучаю, но сейчас уже как-то попроще. Я бы хотела остаться в России, но с семьей. Без родных все равно бывает грустно.

Фото на входе: Марина Молдавская для ЕТВ
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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