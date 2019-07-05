Екатеринбург другими глазами: «Тут бабушки красятся!»

Россия — это моя судьба. Во Вьетнаме я хотела поступить на факультет английского языка при Ханойском государственном университете, но мне не хватило баллов, поэтому взяли на факультет русского языка. Вначале было тяжело. Нужна практика, а на моей Родине мало русских. Многие спрашивали: «Зачем тебе русский язык? Что ты с ним будешь делать?» Но у меня не было выбора! Когда я начала изучать русский, всегда путала глаголы, обозначающие движение: ходить, летать. И с приставками так же.

На третьем курсе меня отправили в Москву на стажировку — в Государственный институт русского языка имени Пушкина. Я почувствовала Россию и традиции. В Москве я пыталась со всеми знакомиться, чтобы практиковать язык.