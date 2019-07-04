Адвокат дьяволов

Я защищал лидера уралмашевской преступной группировки Константина Цыганова. Если смотреть с точки зрения резонанса, то это одно из самых значимых дел. Человека арестовали, изолировали, тщательно охраняли. Держали его не здесь, а в Перми, чтобы связи не было. Приходилось ездить туда. В итоге дело не дошло до суда. Выяснилось: расследование проведено с существенными нарушениями закона. И я это доказал. Потом было другое уголовное дело: один из охранников Цыганова в ресторане убил авторитета. В конце концов, и тут дело прекратили, а заочный арест сняли.

Однажды я защищал секретаря крупной партийной организации, достаточно известного человека. Это было в конце восьмидесятых. Он составлял списки богатых людей города: у кого есть картины и редкие книги. Входил к ним в доверие (как историк) и готовил к «уничтожению», чтобы завладеть имуществом. Так он убил известного человека, члена союза художников СССР. Своей красивой любовнице он дал приказ: «Ты должна его очаровать и женить на себе». Потом они должны были поделить имущество: ей — квартира и машина, ему — картины и книги. План сработал.

Мужика приговорили к расстрелу, но в тот момент я его уже не защищал: его не устроил адвокат, который не выполняет просьбы. На одной из встреч он попросил передать записку маме. Я смотрю: схема, кресты… Понял, что речь идет о каком-то захоронении, которое надо уничтожить. Говорю: «Нет, извини. Я — адвокат, а не почтовый голубь». И он отказался от моих услуг.

Знаю, что его письма жене и любовнице перехватывали. Там он писал, что коммунизм рухнет и «все вернется на круги своя». Человек уже не верил в наше общество, хотя был крупным партийным функционером. Вот так разлагалась партия.