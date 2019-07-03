«Дай мне победить!»

История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.
Авторы:Оксана Маклакова

Даша сидит у нас в переговорке в «Рубине» и горько плачет. Трет руками глаза, пытается остановить слезы и не может. Будто сорвало предохранители и все, что копилось, кажется, целую жизнь, теперь вырвалось наружу. Радость побед и боль поражений, тренировки и страшные годы коррекционной школы, боль за родных и обида на маму, которая до сих пор не знает, что ее дочь облетела уже полпланеты и стала чемпионкой.

— Даш, почему ты плачешь? Тебе жалко себя или маму?

— Я не знаю. Себя и ее, — сквозь слезы отвечает молодая футболистка и рекордсменка по количеству завоеванных медалей.

Завтра утром у нее самолет в Москву, там она встретится с нашей сборной и полетит в Абу-Даби на очередную специальную Олимпиаду — всемирные игры для спортсменов с нарушениями интеллекта. На взлете по традиции (как и перед каждой игрой), как молитву прочитает тайное заклинание — клятву спецолимпийца: «Дай мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке». Даша — центральная нападающая, ключевой игрок в команде. На нее делают большие ставки. И (сейчас будет спойлер) она не подведет.

Первый тайм. Марийская деревня и родители

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— Мне всегда было интереснее играть с мальчишками, сколько себя помню. Бегали во дворе, гоняли мяч. А что еще там было делать? – Даша неохотно вспоминает свое детство у родителей в Малой Тавре.

Малая Тавра — деревня в Артинском округе, где еще 400 лет назад обосновались уральские марийцы. Большие семьи для них — обычная история. У Даши — восемь (!) братьев и сестер. И родители, которых из-за пьянства лишили родительских прав. В шесть лет Даша вместе с младшими братьями и сестрами попала в приют, а оттуда по распределению в Алапаевский детский дом.

— Нам было очень тяжело первое время. Все чужое. Другие люди. Плюс мы по русски почти не говорили, мы же марийцы. Нас, наверное, поэтому и отправили в коррекционную школу — обычную мы не тянули, — вспоминает Даша.

Родителей она ничуть не осуждает: «Работы нет, вот они и пьют». «Видимо, Дашиной семье просто не повезло», — говорят в марийской организации «Урал Кундем». По словам руководителя организации Игоря Иликбаева, вообще-то, марийцы — трудолюбивый и непьющий народ, про водку узнали гораздо позже, чем, например, славяне и в большинстве своем до сих предпочитают традиционные некрепкие напитки вроде русских кваса и медовухи.

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— Я бы не стал называть Малую Тавру умирающей деревней. Ноборот — это то село, которое сегодня активно развивается. По сути — это центр марийской культуры на Урале. Там регулярно проходит праздник цветов — что-то вроде сабантуя. Приезжает много молодежи из города, все в национальных костюмах. Люди возобновили древнюю традицию моления в священной роще. Так что в целом сегодня нужно скорее говорить о возрождении там культуры марийцев. Дашиным родителям просто не повезло, по ним сильно, как и по многим деревенским, ударили девяностые. Я помню развал и разруху, когда люди молоко сливали в реку, сдавать некуда, а коров доить все равно надо было. От этого ощущения ненужности люди и начали пить, — говорит Игорь Иликбаев.

То что незнание русского нередко расценивалось как задержка или недостаток в развитии ребенка, говорит о дискриминации марийцев. Впрочем, ушедшей в прошлое. Сегодня это скорее экзотика и пережиток. Сейчас вместо национальной марийской школы многие родители стараются устроить ребенка в общеобразовательную русскую, что в итоге приводит к новой проблеме — молодежь может танцевать марийские танцы или носить традиционные одеежды, но ни знать ни слова на марийском.
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В родной деревне последний раз Даша была четыре года назад. Из всей своей многочисленной родни спортсменка общается только со старшей сестрой. Она-то и попросила ее съездить в Тавру к своей свекрови.

— Она мне не говорила, что мы заедем к родителям. Сказала — поможешь у свекрови картошку посадить. Я не видела маму много лет. Она даже не знает, что я в Китае была. Вообще ничего не знает. Может, ей и не интересно. Я увидела ее и расплакалась. Больше я туда не ездила, — говорит чемпионка специолимпийских игр Даша Алиева.

Второй тайм. Детдом и путевка в большой спорт

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Побывала бы Даша в Китае, а еще в Польше, Греции и Арабских Эмиратах, если бы не встретила своего первого тренера Владимира Антоновича Борисихина, еще неизвестно. Воспитанники коррекционной школы — специфический и не самый простой контингент. Но тренер из Алапаевска сумел найти подход, собрать команду и дать девочкам путевку в большой спорт, а по сути — в большую жизнь.

— Я помню, нам тогда с Артинского сразу несколько семей привезли в детский дом. Снегиревы, Алиевы, Бахтияровы. Семьи большие, а денег нет. Алиевых было пятеро, три парня и две близняшки — Даша и Аня. Я только со временем их различать научился. К концу первого класса Даша научилась говорить на русском. Ане язык сложнее давался. Все Алиевы попали в коррекционку и все прошли через специальную Олимпиаду, у них видно гены такие — спортивные. Но таких успехов, как Даша, не добился никто. Она — абсолютная рекордсменка по медалям, — говорит Владимир Антонович.

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Медали Даша начала собирать еще в настольном теннисе, а продолжила — на футбольном поле. В 2006 году Даша поехала на свои первые всероссийские соревнования по футболу в Санкт-Петербург. Поехала и всех там обыграла. Годом позже ее отобрали в состав сборной на специальные игры в Шанхае. Из Китая Даша вернется с «серебром». А у тренера от нервов появится серебро в волосах.

— В спорте все как в жизни — бывает много трудных моментов. Мы же в Китае как проиграли? Был финал с Данией, семь минут до конца матча — у нас 2:0, мы выигрываем. И вот за эти семь минут мы пропустили три гола. Просто попали в сильнейший дивизион — там взрослые тетеньки в воротах по 30 лет, а у нас девчонки. Это было очень тяжело. И девочкам, и мне жить не хотелось в эти минуты — первое место было в кармане и на тебе, — вспоминает тренер.

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Свое золото Даша еще возьмет — в 2010 году девочка из марийской деревни займет первое место на Европейских специальных играх в Варшаве. В 2011-м выведет в чемпионы нашу сборную на специальной Олимпиаде в Греции. А в 2019-м станет звездой Игр в Абу-Даби — российская сборная с Дашей в роли нападающего матч за матчем обыграет шесть соперников. Заключительную игру с командой Филиппин россиянки выиграют с разгромным счетом 11:0.

Первый тренер Даши Владимир Борисихин будет болеть за свою воспитанницу дома. Как и Даша болеет за новых подопечных Владимира Антоновича всякий раз, когда он приезжает с ними на региональные соревнования в Екатеринбург. В каком-то смысле он для нее как отец, который остался в прошлой жизни в Малой Тавре.

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— Огромная сила Даши — в ее характере. Даже если где-то что-то ей не позволяет интеллект, она возьмет это своим упрямством, будет землю грызть, но возьмет. Хотя я помню момент, когда однажды во время матча Даша психанула и ушла. Потому что она все держит в себе. Она скромная, воздержанная на язык. Но при этом она стопроцентный лидер, даже если, кажется, что она всегда в стороне. Она ведь с детства не видела родительской ласки или какой-то помощи от родителей. С шести лет она привыкла все тащить на себе. Ни один наш выпускник никогда не скажет об этом вслух, но все они мечтают главным образом — не о медалях и золоте, а о семье, — говорит тренер из Алапаевска.

Овертайм. Любовь и холодильник в кредит

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Как выпускница детского дома Даша недавно получила от государства однокомнатную квартиру. Она купила диван, взяла в кредит холодильник и стиральную машину. И теперь живет вместе со своим парнем Ромой. Он тоже футболист. И тоже участник специального Олимпийского движения.

— Специальная Олимпиада как и Паралимпиада или Сурдолимпиада — это все полноправные части большого спортивного мира. Чем она отличается от всех остальных олимпийских движений? Тем, что это более пяти миллионов участников на всех континентах. Всего 174 страны-участницы. Специальная Олимпиада — это особая система, где плюсом к спорту идет огромное количество различных социальных инициатив и программ. Это спорт, но особенный спорт, — говорит исполнительный директор специального Олимпийского комитета Ольга Бойко.

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Сейчас Ольга Бойко готовит Дашу и других спортсменок к женскому футбольному турниру в Индии. Билеты из Москвы уже есть, осталось найти деньги на дорогу до столицы. А капитаном сборной стала Даша Алиева.

— Практически во время всех игр в Абу-Даби и после них подходили тренеры других команд, судьи, зрители и восхищались Дашиной игрой и техникой. Она очень легко вошла в команду, и девочки ее приняли как лидера. Наша сборная очень сдружилась с девочками из Филиппин. Именно с ними мы играли в финале. Они ходили друг к дугу в гости в соседние гостиницы. И я до сих пор не могу понять, на каком таком языке они общались. Даша на прощание поменялась со своей новой филиппинской подругой форменными куртками и подарила ей кроссовки и бейсболку с гербом России, — говорит Ольга Бойко.

Чемпионы Ольги Бойко — мальчики и девочки с проблемами в обучении, выпускники коррекционных школ, те, для кого простраивается особый образовательный маршрут. Спорт для них — возможность быть нужным и востребованным, вышагнуть за рамки типичной схемы — «восемь классов коррекционки — училище — штукатур-маляр». В спорте все честно — если ты показываешь результат, ты успешен.
Ольга Бойко
исполнительный директор областного Специального олимпийского комитета
Я видела ребятишек, которые спать ложатся в своих медалях — так для них это важно. Это про то, как научиться жить вместе, как научиться вместе добиваться побед. Мы работаем не со спортсменом, мы работаем с личностью. Есть история очень хорошая — в специальной олимпиаде можно выступать до любого возраста. Верхнего возрастного предела, потолка там нет. Можно менять вид спорта и реализовать себя в разных направлениях. А параллельно строить семью.
Ольга Бойко

Специальная Олимпиада — это спорт для людей с нарушением интеллекта. Специальное олимпийское движение является частью международного олимпийского движения.

Миссия специальной Олимпиады — обеспечить круглогодичные тренировки и соревнования для людей с нарушением интеллекта. Это самая крупная Всемирная программа, дающая возможность тренироваться и принимать участие в соревнованиях более чем 2 500 000 атлетам из 180 стран мира.

В России сегодня работает около 60 отделений специальной Олимпиады. В Олимпийском движении участвует более 100 000 атлетов с нарушениями интеллекта. В Свердловской области эта программа реализуется с 2001 года.

Фото и видео предоставлено Дашей Алиевой.
Авторы:
Оксана Маклакова
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Теги:
Городские истории, марийцы, Свердловская область , паралимпиада, соревнования, Футбол , спорт, олимпиада, Ольга Бойко
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