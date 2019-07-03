Даша сидит у нас в переговорке в «Рубине» и горько плачет. Трет руками глаза, пытается остановить слезы и не может. Будто сорвало предохранители и все, что копилось, кажется, целую жизнь, теперь вырвалось наружу. Радость побед и боль поражений, тренировки и страшные годы коррекционной школы, боль за родных и обида на маму, которая до сих пор не знает, что ее дочь облетела уже полпланеты и стала чемпионкой.

— Даш, почему ты плачешь? Тебе жалко себя или маму?

— Я не знаю. Себя и ее, — сквозь слезы отвечает молодая футболистка и рекордсменка по количеству завоеванных медалей.

Завтра утром у нее самолет в Москву, там она встретится с нашей сборной и полетит в Абу-Даби на очередную специальную Олимпиаду — всемирные игры для спортсменов с нарушениями интеллекта. На взлете по традиции (как и перед каждой игрой), как молитву прочитает тайное заклинание — клятву спецолимпийца: «Дай мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке». Даша — центральная нападающая, ключевой игрок в команде. На нее делают большие ставки. И (сейчас будет спойлер) она не подведет.