«Дай мне победить!»
Даша сидит у нас в переговорке в «Рубине» и горько плачет. Трет руками глаза, пытается остановить слезы и не может. Будто сорвало предохранители и все, что копилось, кажется, целую жизнь, теперь вырвалось наружу. Радость побед и боль поражений, тренировки и страшные годы коррекционной школы, боль за родных и обида на маму, которая до сих пор не знает, что ее дочь облетела уже полпланеты и стала чемпионкой.
— Даш, почему ты плачешь? Тебе жалко себя или маму?
— Я не знаю. Себя и ее, — сквозь слезы отвечает молодая футболистка и рекордсменка по количеству завоеванных медалей.
Завтра утром у нее самолет в Москву, там она встретится с нашей сборной и полетит в Абу-Даби на очередную специальную Олимпиаду — всемирные игры для спортсменов с нарушениями интеллекта. На взлете по традиции (как и перед каждой игрой), как молитву прочитает тайное заклинание — клятву спецолимпийца: «Дай мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке». Даша — центральная нападающая, ключевой игрок в команде. На нее делают большие ставки. И (сейчас будет спойлер) она не подведет.
Первый тайм. Марийская деревня и родители
— Мне всегда было интереснее играть с мальчишками, сколько себя помню. Бегали во дворе, гоняли мяч. А что еще там было делать? – Даша неохотно вспоминает свое детство у родителей в Малой Тавре.
Малая Тавра — деревня в Артинском округе, где еще 400 лет назад обосновались уральские марийцы. Большие семьи для них — обычная история. У Даши — восемь (!) братьев и сестер. И родители, которых из-за пьянства лишили родительских прав. В шесть лет Даша вместе с младшими братьями и сестрами попала в приют, а оттуда по распределению в Алапаевский детский дом.
— Нам было очень тяжело первое время. Все чужое. Другие люди. Плюс мы по русски почти не говорили, мы же марийцы. Нас, наверное, поэтому и отправили в коррекционную школу — обычную мы не тянули, — вспоминает Даша.
Родителей она ничуть не осуждает: «Работы нет, вот они и пьют». «Видимо, Дашиной семье просто не повезло», — говорят в марийской организации «Урал Кундем». По словам руководителя организации Игоря Иликбаева, вообще-то, марийцы — трудолюбивый и непьющий народ, про водку узнали гораздо позже, чем, например, славяне и в большинстве своем до сих предпочитают традиционные некрепкие напитки вроде русских кваса и медовухи.
— Я бы не стал называть Малую Тавру умирающей деревней. Ноборот — это то село, которое сегодня активно развивается. По сути — это центр марийской культуры на Урале. Там регулярно проходит праздник цветов — что-то вроде сабантуя. Приезжает много молодежи из города, все в национальных костюмах. Люди возобновили древнюю традицию моления в священной роще. Так что в целом сегодня нужно скорее говорить о возрождении там культуры марийцев. Дашиным родителям просто не повезло, по ним сильно, как и по многим деревенским, ударили девяностые. Я помню развал и разруху, когда люди молоко сливали в реку, сдавать некуда, а коров доить все равно надо было. От этого ощущения ненужности люди и начали пить, — говорит Игорь Иликбаев.
В родной деревне последний раз Даша была четыре года назад. Из всей своей многочисленной родни спортсменка общается только со старшей сестрой. Она-то и попросила ее съездить в Тавру к своей свекрови.
— Она мне не говорила, что мы заедем к родителям. Сказала — поможешь у свекрови картошку посадить. Я не видела маму много лет. Она даже не знает, что я в Китае была. Вообще ничего не знает. Может, ей и не интересно. Я увидела ее и расплакалась. Больше я туда не ездила, — говорит чемпионка специолимпийских игр Даша Алиева.
Второй тайм. Детдом и путевка в большой спорт
Побывала бы Даша в Китае, а еще в Польше, Греции и Арабских Эмиратах, если бы не встретила своего первого тренера Владимира Антоновича Борисихина, еще неизвестно. Воспитанники коррекционной школы — специфический и не самый простой контингент. Но тренер из Алапаевска сумел найти подход, собрать команду и дать девочкам путевку в большой спорт, а по сути — в большую жизнь.
— Я помню, нам тогда с Артинского сразу несколько семей привезли в детский дом. Снегиревы, Алиевы, Бахтияровы. Семьи большие, а денег нет. Алиевых было пятеро, три парня и две близняшки — Даша и Аня. Я только со временем их различать научился. К концу первого класса Даша научилась говорить на русском. Ане язык сложнее давался. Все Алиевы попали в коррекционку и все прошли через специальную Олимпиаду, у них видно гены такие — спортивные. Но таких успехов, как Даша, не добился никто. Она — абсолютная рекордсменка по медалям, — говорит Владимир Антонович.
Медали Даша начала собирать еще в настольном теннисе, а продолжила — на футбольном поле. В 2006 году Даша поехала на свои первые всероссийские соревнования по футболу в Санкт-Петербург. Поехала и всех там обыграла. Годом позже ее отобрали в состав сборной на специальные игры в Шанхае. Из Китая Даша вернется с «серебром». А у тренера от нервов появится серебро в волосах.
— В спорте все как в жизни — бывает много трудных моментов. Мы же в Китае как проиграли? Был финал с Данией, семь минут до конца матча — у нас 2:0, мы выигрываем. И вот за эти семь минут мы пропустили три гола. Просто попали в сильнейший дивизион — там взрослые тетеньки в воротах по 30 лет, а у нас девчонки. Это было очень тяжело. И девочкам, и мне жить не хотелось в эти минуты — первое место было в кармане и на тебе, — вспоминает тренер.
Свое
золото Даша еще возьмет — в 2010 году девочка из марийской деревни
займет первое место на Европейских специальных играх в Варшаве. В 2011-м выведет
в чемпионы нашу сборную на специальной Олимпиаде в Греции. А в 2019-м станет
звездой Игр в Абу-Даби — российская сборная с Дашей в роли нападающего матч за матчем
обыграет шесть соперников. Заключительную игру с командой Филиппин россиянки
выиграют с разгромным счетом 11:0.
Первый тренер Даши Владимир Борисихин будет болеть за свою воспитанницу дома. Как и Даша болеет за новых подопечных Владимира Антоновича всякий раз, когда он приезжает с ними на региональные соревнования в Екатеринбург. В каком-то смысле он для нее как отец, который остался в прошлой жизни в Малой Тавре.
Овертайм. Любовь и холодильник в кредит
Как выпускница детского дома Даша недавно получила от государства однокомнатную квартиру. Она купила диван, взяла в кредит холодильник и стиральную машину. И теперь живет вместе со своим парнем Ромой. Он тоже футболист. И тоже участник специального Олимпийского движения.
— Специальная Олимпиада как и Паралимпиада или Сурдолимпиада — это все полноправные части большого спортивного мира. Чем она отличается от всех остальных олимпийских движений? Тем, что это более пяти миллионов участников на всех континентах. Всего 174 страны-участницы. Специальная Олимпиада — это особая система, где плюсом к спорту идет огромное количество различных социальных инициатив и программ. Это спорт, но особенный спорт, — говорит исполнительный директор специального Олимпийского комитета Ольга Бойко.
Сейчас Ольга Бойко готовит Дашу и других спортсменок к женскому футбольному турниру в Индии. Билеты из Москвы уже есть, осталось найти деньги на дорогу до столицы. А капитаном сборной стала Даша Алиева.
— Практически во время всех игр в Абу-Даби и после них подходили тренеры других команд, судьи, зрители и восхищались Дашиной игрой и техникой. Она очень легко вошла в команду, и девочки ее приняли как лидера. Наша сборная очень сдружилась с девочками из Филиппин. Именно с ними мы играли в финале. Они ходили друг к дугу в гости в соседние гостиницы. И я до сих пор не могу понять, на каком таком языке они общались. Даша на прощание поменялась со своей новой филиппинской подругой форменными куртками и подарила ей кроссовки и бейсболку с гербом России, — говорит Ольга Бойко.
Специальная Олимпиада — это спорт для людей с нарушением интеллекта. Специальное олимпийское движение является частью международного олимпийского движения.
Миссия специальной Олимпиады — обеспечить круглогодичные тренировки и соревнования для людей с нарушением интеллекта. Это самая крупная Всемирная программа, дающая возможность тренироваться и принимать участие в соревнованиях более чем 2 500 000 атлетам из 180 стран мира.
В России сегодня работает около 60 отделений специальной Олимпиады. В Олимпийском движении участвует более 100 000 атлетов с нарушениями интеллекта. В Свердловской области эта программа реализуется с 2001 года.