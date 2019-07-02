Ожиданиада
Есть у наших властей забава: каждые пару лет придумать новое крупное международное мероприятие и этим жить. Когда-то были ШОС и БРИКС, ЭКСПО, чемпионат мира по футболу, снова ЭКСПО. На каждое из этих событий возлагали большие надежды: мол, импульс для развития, большой шанс, которым надо пользоваться. Но часть мероприятий Екатеринбург не получил, а подарки городу, полученные от других, оказались скромнее, чем планировалось.
Теперь вот Универсиада. За свою историю Екатеринбург уже слышал очень много обещаний, но в этот раз власти переплюнули сами себя. 250 миллиардов — столько денег мэрия хочет потратить на студенческие игры и на 300-летие города в 2023 году. С одной стороны, теперь уже не отвертеться: Универсиада фактически в кармане — соперников у Екатеринбурга нет. Но с другой, уже только одни обещания со серьезным лицом о второй ветке метро внушают недоверие к спортивному мероприятию в целом.
ЕТВ предположил, что может ждать Екатеринбург в 2023 году.
Странные игры
Болельщики давно утратили интерес к «выдающемуся событию», если он вообще когда-то был. Формально Универсиада — это Олимпиада для студентов. Проходит раз в два года — что летняя, что зимняя. По размаху подготовки, действительно, дороже только Олимпиада и чемпионат мира по футболу. Но вот по качеству… Рядовой ралли-рейд «Дакар» или этап «Формулы-1» гораздо круче.
Фото: government.ru
В 2023 году Россия примет Универсиаду четвертый раз в истории и третий (!) за десять лет. После 1973 года (еще при Брежневе в Москве) летние студенческие игры вернулись к нам в 2013 году в Казань, а зимние впервые прошли в Красноярске в этом году.
Для России победа на Универсиаде — обычное явление. Родина наша хитрит — и привозит на соревнования маститых олимпийцев, чемпионов мира и Европы, при этом умудряясь не нарушить ни одного правила. Другие страны так себя не ведут — оттого мы и впереди планеты всей. Только вдумайтесь в следующее цифры. Именно так закончились Универсиады, прошедшие в Красноярске и Казани:
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Наследство
К Универсиаде Екатеринбург подготовил заявочную книгу, но общественности ее так и не показали. Никаких подробностей о спортивных и инфраструктурных объектах, которые появятся в уральской столице к выдающемуся событию, мы не получили. Поэтому повторим то, что известно.
Фото: Instagram / Евгений Куйвашев
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Как воспользоваться Универсиадой
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
«Нас погрузили в атмосферу европейского современного развивающегося города одновременно с таким центром культурно-историческим», «могу сравнить, наверное, с открытием Олимпиады в Сиднее», «имидж вырос», «второй Сингапур», «это такое впечатление было, что невозможно забыть», — приводит слова респондентов ВЦИОМ, который сделал большое исследование Универсиады в Казани. Инфраструктура и дороги, общественный транспорт (включая три станции метро) и парковки, спортивные объекты и многие другое — Казань получила отличное наследие и грамотно воспользовалась ресурсами из федерального бюджета. На подготовку к Универсиаде, на секундочку, потратили 228 миллиардов (изначально хотели 300 миллиардов).
Фото: Дмитрий Шевалдин
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Неоднозначный бэкграунд
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Уральская столица стала жить от события к событию примерно с 2009 года, когда состоялись саммиты ШОС и БРИКС. Тогда город впервые единоразово на одно мероприятие получил большие деньги — около 60 миллиардов рублей. Город получил практически новый аэропорт Кольцово, отель Hyatt Regency Ekaterinburg, обновленный Дом Севастьянова, который стал называться «президентской резиденцией». Но и тут глобальные ожидания перемен уже не оправдались. Кризис 2008 года, конечно, заставил поменять планы, но это был первый звоночек.
Спустя время началась сага с ЭКСПО: сначала 2020 год, потом — 2025. Опять наполеоновские планы, опять пресловутый «шанс». Но мы проиграли — и оба раза без вариантов. Но самое занятное: выставку не получили, а деньги потратили. Так, на заявочную кампанию ЭКСПО-2020 спустили 800 миллионов рублей, на следующий цикл — порядка миллиарда. Итого — около двух миллиардов, рассказала ЕТВ общественница Екатерина Петрова, изучавшая документы.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Ждем чуда
Видео: ЕТВ
По мнению Пирогова, крупное международное мероприятие нужно, чтобы получить федеральные деньги: «Отбросив эмоции, это надо понимать. Та же самая Универсиада в Красноярске — очень яркий пример. Город получил много инфраструктурных объектов, которые вряд ли бы появились без Универсиады. Соревнования идут 10-15 дней, а наследие остается. Любое крупные мероприятие в сжатые сроки позволять делает то, что могло растянутся на десятилетия».
При этом депутат сетует, что Екатеринбург развивается только благодаря большим событиям. Что, как говорит Пирожков, в корне неправильно.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
При этом он тоже считает, что в какой-то степени Универсиада — это благо, потому что часть денег точно потратят на нужные вещи.
Как говорил классик, ваши ожидания — ваши проблемы.
Российская система сегодня устроена так, что регионы могут вырваться вперед только благодаря помощи Москвы. С этим приходится мириться. Но даже в существующих условиях можно сделать крутой рывок — как Казань. Воспользоваться пресловутым шансом, проведя работу над ошибками. Екатеринбург — хороший город, но всегда хочется быть лучше.
Да и обидно. И за город, и за Универсиаду. Ведь Екатеринбург ждет не праздника спорта и студентов, а лишь деньги… В ожидании которых замирает в надежде получить мероприятие мирового масштаба.