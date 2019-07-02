Ожиданиада

Есть у наших властей забава: каждые пару лет придумать новое крупное международное мероприятие и этим жить. Когда-то были ШОС и БРИКС, ЭКСПО, чемпионат мира по футболу, снова ЭКСПО. На каждое из этих событий возлагали большие надежды: мол, импульс для развития, большой шанс, которым надо пользоваться. Но часть мероприятий Екатеринбург не получил, а подарки городу, полученные от других, оказались скромнее, чем планировалось.

Теперь вот Универсиада. За свою историю Екатеринбург уже слышал очень много обещаний, но в этот раз власти переплюнули сами себя. 250 миллиардов — столько денег мэрия хочет потратить на студенческие игры и на 300-летие города в 2023 году. С одной стороны, теперь уже не отвертеться: Универсиада фактически в кармане — соперников у Екатеринбурга нет. Но с другой, уже только одни обещания со серьезным лицом о второй ветке метро внушают недоверие к спортивному мероприятию в целом.

ЕТВ предположил, что может ждать Екатеринбург в 2023 году.