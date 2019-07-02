Ожиданиада

Что дадут Екатеринбургу студенческие игры? И стоит ли жить ожиданиями счастья вместо планомерного развития города?
Авторы:Михаил Вербицкий

Есть у наших властей забава: каждые пару лет придумать новое крупное международное мероприятие и этим жить. Когда-то были ШОС и БРИКС, ЭКСПО, чемпионат мира по футболу, снова ЭКСПО. На каждое из этих событий возлагали большие надежды: мол, импульс для развития, большой шанс, которым надо пользоваться. Но часть мероприятий Екатеринбург не получил, а подарки городу, полученные от других, оказались скромнее, чем планировалось.

Теперь вот Универсиада. За свою историю Екатеринбург уже слышал очень много обещаний, но в этот раз власти переплюнули сами себя. 250 миллиардов — столько денег мэрия хочет потратить на студенческие игры и на 300-летие города в 2023 году. С одной стороны, теперь уже не отвертеться: Универсиада фактически в кармане — соперников у Екатеринбурга нет. Но с другой, уже только одни обещания со серьезным лицом о второй ветке метро внушают недоверие к спортивному мероприятию в целом.

ЕТВ предположил, что может ждать Екатеринбург в 2023 году.

Странные игры

«Оправдывая доверие и поручение президента, мы должны сделать все необходимое, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием, и для этого нужно еще и победить. Опыт у нас есть, понимание — тоже. Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне», — сказал 7 марта 2019 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Всего пару дней назад Владимир Путин неожиданно предложил провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. О новом международном «шансе» в городе, между тем, говорили уже чуть ли не год.

Болельщики давно утратили интерес к «выдающемуся событию», если он вообще когда-то был. Формально Универсиада — это Олимпиада для студентов. Проходит раз в два года — что летняя, что зимняя. По размаху подготовки, действительно, дороже только Олимпиада и чемпионат мира по футболу. Но вот по качеству… Рядовой ралли-рейд «Дакар» или этап «Формулы-1» гораздо круче.

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Универсиада — пародия на спорт

Фото: government.ru

В 2023 году Россия примет Универсиаду четвертый раз в истории и третий (!) за десять лет. После 1973 года (еще при Брежневе в Москве) летние студенческие игры вернулись к нам в 2013 году в Казань, а зимние впервые прошли в Красноярске в этом году.

Для России победа на Универсиаде — обычное явление. Родина наша хитрит — и привозит на соревнования маститых олимпийцев, чемпионов мира и Европы, при этом умудряясь не нарушить ни одного правила. Другие страны так себя не ведут — оттого мы и впереди планеты всей. Только вдумайтесь в следующее цифры. Именно так закончились Универсиады, прошедшие в Красноярске и Казани:

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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Универсиада — пародия на спорт, как метко подметил Sports.ru в большой статье на эту тему. Тогда зачем все это?

Наследство

Формально только сегодня в Неаполе решается, дадут ли Екатеринбургу Унвиерсиаду. Но у нашей заявки нет конкурентов, поэтому проиграть надо умудриться. Изначально против нас хотел пойти Якутск, но от одной страны два города соперничать не могут — и северный регион отвалился. А остальной земной шар даже не осмелился конкурировать с уральской столицей.

К Универсиаде Екатеринбург подготовил заявочную книгу, но общественности ее так и не показали. Никаких подробностей о спортивных и инфраструктурных объектах, которые появятся в уральской столице к выдающемуся событию, мы не получили. Поэтому повторим то, что известно.

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Так выглядит заявочная книга. Ее внутренности пока не демонстрируют

Фото: Instagram / Евгений Куйвашев

Соревнования пройдут на 18 спортивных сооружениях — Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Сысерти. Из них полностью готовы «Екатеринбург Арена», специализированный центр спортивной гимнастики УралГУФК, стадион «Уральской футбольной академии», СОК «Калининец», ДИВС, спортивный комплекс игровых видов спорта УрФУ (СКИВС УрФУ), МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Центр тенниса «Урал», КРК «Уралец», футбольный манеж «Урал», Дворец спорта УГМК, Ледовая арена имени А. Козицына.

С нуля построят только пять объектов — дворец самбо (1,2 миллиарда), центр художественной гимнастики (0,3 миллиарда), ледовую арену (10,5 миллиарда), дворцы тенниса и водных видов спорта (стоимость неизвестна). Также на базе микрорайона ВИЗ-Правобережный построят деревню Универсиады. К концу 2022 года власти обещают запустить первые новостройки. Гранитная набережная, учебные корпуса, общежития УрФУ и ряд спортивных сооружений — все это после 2023 года передадут уральским студентам.
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Фото: департамент информполитики Свердловской области

Универсиаду власти решили совместить с празднованием 300-летия Екатеринбурга и озвучили мечты на 250 миллиардов рублей. В списке есть (опять!) вторая ветка метро, новые развязки, ремонт набережных и частично Универсиада. Подробно мы разбирали план тут. Гулять собираются в основном на федеральные деньги. На словах власти уверяют, что средства дадут, на деле — ничего пока неясно. Конкретно Универсиада, по последним данным, будет стоить 82 миллиарда рублей: половина нагрузки ляжет на федеральную казну, остальное — на регион и частных инвесторов.

Как воспользоваться Универсиадой

Если спортивные планы воплотятся в жизнь, то город получит весомое наследство. Как им распоряжаться? Будут ли площадки простаивать? За счет чего окупится? Отвечать на эти вопросы сейчас сложно, но есть пример «Екатеринбург Арены» — самого крупного спортивного сооружения (вместимость — 35 тысяч), реконструированного к чемпионату мира по футболу. Площадка нерентабельна, и непонятно, когда выйдет на самоокупаемость. По словам представителя «Екатеринбург Арены», говорить об этом действительно пока рано.

Но площадка востребована — здесь проходят футбольные матчи, свадьбы, теперь и концерты. Так, 6 июля состоится выступление группировки «Ленинград» — первое на «Екатеринбург Арене». В будущем планируют проводить в том числе выступления мировых звезд. Это принесет большой доход.

«Мы все делаем для того, чтобы стадион окупался, разработан огромный бизнес-план, которому мы следуем. Арена живет и не стоит. У нас есть эксклюзивные плюсы, которых нет у других стадионов — расположение, удобные автомобильные и транспортные подъезды… Кстати, есть еще мероприятия, которые мы не освещаем, — закрытые корпоративы. А вообще, каждую неделю проходит одно-два мероприятия», — рассказали в «Екатеринбург Арене».
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Перед глазами Екатеринбурга — положительный пример Казани. К 2013 году столица Татарстана невероятно преобразилась. И во многом благодаря Универсиаде.

«Нас погрузили в атмосферу европейского современного развивающегося города одновременно с таким центром культурно-историческим», «могу сравнить, наверное, с открытием Олимпиады в Сиднее», «имидж вырос», «второй Сингапур», «это такое впечатление было, что невозможно забыть», — приводит слова респондентов ВЦИОМ, который сделал большое исследование Универсиады в Казани. Инфраструктура и дороги, общественный транспорт (включая три станции метро) и парковки, спортивные объекты и многие другое — Казань получила отличное наследие и грамотно воспользовалась ресурсами из федерального бюджета. На подготовку к Универсиаде, на секундочку, потратили 228 миллиардов (изначально хотели 300 миллиардов).

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Казань поднялась на Универсиаде

Фото: Дмитрий Шевалдин

Еще немного цифр. Расходы бюджета Казани за 2018 год составляют 25 миллиардов, а Татарстана — 274 миллиарда. Соответствующие показатели Екатеринбурга и Свердловской области — 43 и 241 миллиард. Цифры сопоставимые, а городская казна у нас и вовсе почти в два раза больше. И что, не сможем переплюнуть «третью столицу»?
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Когда сильный мэр Александр Высокинский представлял программу хотелок на 300-летие, выступил другой сильный мэр, но бывший, Аркадий Чернецкий, и раскритиковал стратегию. «Прослеживается тенденция: проси больше, а дадут как раз столько, сколько нужно. Тут может сработать наоборот — если просят так много, значит можно не давать. Мелькает мысль и о коррупциогенной составляющей», — сказал Аркадий Чернецкий.
Аркадий Чернецкий
сенатор Совета Федерации
На выполнение плана, который обозначен, остается слишком мало времени. Если мы будем работать с федеральным бюджетом как раньше, то совсем ничего не получим. Давайте возьмем на вооружение опыт Татарстана и создадим рабочую группу в Москве, которая будет ножками ходить по всем министерствам.
Аркадий Чернецкий
Пока нет предпосылок к тому, что власти последуют рекомендациям Чернецкого.

Неоднозначный бэкграунд

Последнее крупное международное мероприятие, которое проходило в Екатеринбурге, — это чемпионат мира по футболу. На него потратили 30 миллиардов рублей — их потратили на строительство спортивных объектов, благоустройство улиц и прочие расходы. Только на уже упомянутую «Екатеринбург Арену» выделили 14 миллиардов: стадион реконструировали дважды за несколько лет, потратив ранее, как оказалось, деньги впустую. А печально известные временные трибуны теперь хотят демонтировать. За миллиард рублей.
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Большие вопросы у урбанистов возникли к благоустройству проспекта Ленина — от Вайнера до Московской. Проект критиковали за кривые велодорожки и странные скамейки. Из хорошего — да, соединили улицы Татищева и Ленина, сделали Бульварную ленту. Но в целом к ЧМ-2018 Екатеринбург существенно не поменялся. Хотя ожиданий было много.

Уральская столица стала жить от события к событию примерно с 2009 года, когда состоялись саммиты ШОС и БРИКС. Тогда город впервые единоразово на одно мероприятие получил большие деньги — около 60 миллиардов рублей. Город получил практически новый аэропорт Кольцово, отель Hyatt Regency Ekaterinburg, обновленный Дом Севастьянова, который стал называться «президентской резиденцией». Но и тут глобальные ожидания перемен уже не оправдались. Кризис 2008 года, конечно, заставил поменять планы, но это был первый звоночек.

Спустя время началась сага с ЭКСПО: сначала 2020 год, потом — 2025. Опять наполеоновские планы, опять пресловутый «шанс». Но мы проиграли — и оба раза без вариантов. Но самое занятное: выставку не получили, а деньги потратили. Так, на заявочную кампанию ЭКСПО-2020 спустили 800 миллионов рублей, на следующий цикл — порядка миллиарда. Итого — около двух миллиардов, рассказала ЕТВ общественница Екатерина Петрова, изучавшая документы.

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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

«Судя по отчету, деньги были потрачены, в основном, на участие в VIP-тусовках с чиновниками и вояжи с официальными визитами в разные страны: мероприятия Генассамблеи Международного бюро выставок (39 миллионов), бесконечные презентации заявки на фестивалях, форумах, конференциях, приемах с фуршетами (231 миллион), услуги иностранных консультантов (64 миллиона и кто это вообще?)» — писала Екатерина Петрова на Facebook.
Екатерина Петрова
член Общественной палаты Екатеринбурга
Деньги потрачены впустую.
Екатерина Петрова

Ждем чуда

Несмотря на прошлое, екатеринбуржцы все равно хотят Универсиаду. Так говорит опрос, опубликованный на информационном портале Свердловской области. ЕТВ тоже вышел в народ:

Видео: ЕТВ

Политолог Александр Пирогов считает, что любое крупное мероприятие идет Екатеринбургу в плюс. «У меня друзья в Челябинске воют как волки на болоте, что у нас столько всего — строят всякие конгресс-центры, проходят чемпионаты мира, ночи музыки. Мы не ценим того, что у нас есть. У них, может быть, такого вообще никогда не будет. Сейчас ребята переживают, что ШОС и БРИКС перенесут в Екатеринбург, потому что они не успевают, а у нас есть готовая инфраструктура», — рассказал ЕТВ Пирогов.

По мнению Пирогова, крупное международное мероприятие нужно, чтобы получить федеральные деньги: «Отбросив эмоции, это надо понимать. Та же самая Универсиада в Красноярске — очень яркий пример. Город получил много инфраструктурных объектов, которые вряд ли бы появились без Универсиады. Соревнования идут 10-15 дней, а наследие остается. Любое крупные мероприятие в сжатые сроки позволять делает то, что могло растянутся на десятилетия».

Александр Пирогов
политтехнолог
Да если хоть что-то сделают — уже плюс. Если что-то появляется, уже хорошо. Это конкуренция между миллионниками. При прочих равных любой инвестор предпочтет Екатеринбург Челябинску.
Александр Пирогов
Мнение Пирогова разделяет депутат гордумы Андрей Пирожков. «Большое мероприятие — это всегда дополнительное финансирование. Лишь бы все выделенные средства освоили в полном объеме. Я думаю, что большинство планов реализуют. Другое дело — насколько качественно. А еще, возможно, нас ждет такой же праздник, как во время чемпионата мира», — считает Пирожков

При этом депутат сетует, что Екатеринбург развивается только благодаря большим событиям. Что, как говорит Пирожков, в корне неправильно.

Это вопрос того, как распределяются деньги, которые выкачиваются из регионов в Москву. Ситуация мне абсолютно не нравится. Можно хотя бы что-то с НДФЛ сделать. Екатеринбург — один из крупнейших городов — зависит от больших мероприятий… И смешно, и грустно. А в Москве, тем временем метро открывается пачками.
Андрей Пирожков
депутат гордумы от КПРФ
Политтехнолог Платон Маматов также не в восторге от стратегии свердловских властей, он считает ее порочной. «Наши власти постоянно пытаются сделать витрину для кого-то — чемпионат мира, ЭКСПО, Универсиада. Под них что-то делают, без них — ничего. Какое-то чудовищное количество денег ушло на продвижение заявки на ЭКСПО…»
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

«В Екатеринбурге живет много людей, но власти почему-то все делают для приезжих, но не для горожан. Куда делись вежливые полицейские, которые были во время чемпионата мира? Где биотуалеты? Контейнеры? Почему я могу своего сына пописать сводить, только когда проходит чемпионат? И потом, весь этот праздник жизни затрагивает только Екатеринбург, но не Свердловскую область. И кто-то еще удивляются, что люди бегут из Североуральска», — говорит Платон Маматов.

При этом он тоже считает, что в какой-то степени Универсиада — это благо, потому что часть денег точно потратят на нужные вещи.

Платон Маматов
безработный котовладелец
Четверть украдут, четверть потратят на идиотизм, но какая-то часть останется на ремонт фасадов и других важных вещей.
Платон Маматов
К 2023 году Екатеринбургу пообещали построить вторую ветку метро и еще четыре станции к существующей. Горожане уже откровенно смеются над этим. «Если я не совру, в среднем каждые десять лет у нас открывают одну станцию. И в 2023 году как раз должна одна появиться», — шутит депутат Пирожков. «Метро остается в мечтах. Но мечтать не вредно», — добавляет политолог Пирогов.

Как говорил классик, ваши ожидания — ваши проблемы.

Российская система сегодня устроена так, что регионы могут вырваться вперед только благодаря помощи Москвы. С этим приходится мириться. Но даже в существующих условиях можно сделать крутой рывок — как Казань. Воспользоваться пресловутым шансом, проведя работу над ошибками. Екатеринбург — хороший город, но всегда хочется быть лучше.

Да и обидно. И за город, и за Универсиаду. Ведь Екатеринбург ждет не праздника спорта и студентов, а лишь деньги… В ожидании которых замирает в надежде получить мероприятие мирового масштаба.

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Городские истории, Екатеринбург Арена, метро, спорт, 300-летие , Екатеринбург, Универсиада, Универсиада 2023 года, Аркадий Чернецкий, Александр Высокинский, Евгений Куйвашев
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