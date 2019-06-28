Кекс в большом городе

— Как ты сам для себя объясняешь свою популярность? Ты — самый яркий ресторатор Екатеринбурга.

— Наверное, дело в моем характере. Хоть я и скромный человек (во что многие не верят) всегда старался выделяться, чем бы ни занимался. Играю в футбол — забиваю красивые голы; катаюсь на горных лыжах — обязательно заеду за трассу; работаю барменом — занимаюсь флейрингом [жонглирование бокалами — прим. ЕТВ]. Это желание выделиться из толпы. Наверное, к психологу надо сходить: может, травма детства какая-то.

Когда мы открыли первый бар — Alibi — я тоже понял, что чем-то нужно взять, выделиться. Бизнес-опыта у нас не было: бармены открыли заведение. И начали делать всякие безумные штуки, на которые до нас никто не решался.

Общий ресторанный бизнес довольно скучный. В 2010 году мы были самыми молодыми владельцами бара, а рестораторы в основном взрослые — Ананьев [Олег Ананьев — известный екатеринбургский ресторатор, открывает заведения с 1996 года — прим. ЕТВ] и все остальные.