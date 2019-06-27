Папина почка
Знакомьтесь, это Ксюша, ей 33 года, но выглядит она на двадцать. Некоторые могут подумать, что она высокомерна и спесива. На самом деле, она приятная открытая девчонка, которая любит танцевать и мечтает стать такой же, как все.
В десять лет Ксюша узнала о серьезных проблемах с почками. И с тех пор жила на грани жизни и смерти — в ожидании трансплантации.Не дождавшись очереди, Ксения обратилась к своим родителям, и в начале этого года ей провели операцию. Донором стал папа. О том, как живут люди на диализе, о врачебных ошибках и жизни после операции, Ксения рассказала ЕТВ.
Пьешь — значит, хочешь
Тату вокруг дырки в теле
Не дружить с теми, кто болен
«Диализных
друзей» у меня не так много. В основном, я сталкивалась с пожилыми людьми. С
молодыми ребятами переписывалась во «ВКонтакте. Но (не могу объяснить почему) я
не хотела с ними общаться. Не принимала их. Может быть, просто потому что они
больны? Однажды на диализе узнала знакомого с детства. Никогда бы не подумала,
что он болен: дети, карьера, выглядел бодро. Жаль, но до операции он не дожил.
Очень тяжело видеть, как умирают. Это так быстро происходит. За минуту. Щелк — и человека нет. Сердце не выдерживает воздействия аппарата.
К сожалению, к этому привыкаешь: не пришел на сеанс человек, и ты узнаешь, что его больше нет…
Тяжелее всего, когда умирают дети…Один раз во время сеанса рядом со мной ушла бабушка. Прибежала реанимация, муж, а уже поздно…
Почка, которая досталась не мне
Я проходила на диализ десять лет. Казалось, что все самое плохое уже случилось. И хуже не будет. Занималась спортом: ходила в тренажерный зал, гоняла на велосипеде, училась танцам на пилоне. Но стала замечать, что когда приседаю, адски болят колени. Посмотрела анализы. Оказалось, что нарушен костный баланс: слишком много кальция, который откладывается в сосудах и попадает в кровь, но не в костную ткань. На диализе фосфор «падал», я начинала чесаться, участился пульс — 350 ударов в минуту.
Последнее время на диализе было тяжелым. Мне хотелось просто уйти от всех этих проблем.
Самое ужасное, когда тебе не пересаживают почку. А ты этого ждешь. Приглашают на беседу о пересадке, приходишь в больницу и… узнаешь, что донорская почка досталось кому-нибудь другому. Потом неделю ходишь и думаешь, на фиг все это надо!
Это очень
жестокий момент — момент (не твоего) выбора. Я ненавидела тех, кому эта почка
доставалась. Мне было обидно — я столько лет хожу на диализ и ничего. А кто-то
получает ее через год. До сих пор сложно вспоминать об этом всем без слез.
Я — одна, а почек много
Я просто сказала папе: «Давай попробуем». Он вообще не колебался, лег в больницу, обследование дало положительные результаты. Хотя, честно говоря, мне не хотелось брать почку у отца.
Не знаю, боялся ли папа. Он военный и, если ему и страшно, никогда этого не покажет. Для него это — не подвиг. Это нормально.Я слышала, что редко соглашаются отдать свой орган родственникам. Это странно — у нас в семье все по-другому. Папа сказал: «Почек у меня две, а ты одна». Мама посвятила всю жизнь мне — с этими бесконечными больницами и операциями.
Больная, но живучая
Жизнь с папиной почкой
Когда-то мне сказали, сколько человек дождалось почки. 300. Триста человек на огромную область. И я — среди них. С папиной почкой. Благодаря ему у меня появились новые возможности. Конечно, получить все и сразу пока не получается.
У меня с десяти лет инвалидность первой группы. Есть пенсия — чуть меньше 20 тысяч. Недавно перестали выдавать бесплатный швейцарский препарат, получаю российские дженерики. И боюсь таких «экспериментов», тем более, после операции. Сама покупаю швейцарский.Очень хочу детей. Тискаю сына наших друзей, и мне кажется, что когда-нибудь его украду. Чтобы родить самой, мне нужно немного времени. Сейчас я пью препараты, которые тоже могут навредить малышу. Да и вообще все не так просто.
Библиотека вместо диализа
Раньше меня часто спрашивали: «Почему ты не работаешь?» Я надевала маску этакой фифы — мол, могу позволить. Может быть, поэтому некоторые считают, что я высокомерная чикуля. Но почему я должна рассказывать малознакомым людям о своих проблемах?
Надо мной подхихикивают из-за множества фотографий в Instagram. Но я должна как-то в жизни реализоваться. И, если нашла такой способ, какое ваше дело?
Сейчас я немного «подвисла». Был определенный уклад: я ходила на диализ и это было большей частью моей жизни. Сейчас я не знаю, что делать с появившейся свободой. Поэтому работа мне сейчас необходима. Конечно, немного страшно. Боюсь, что не справлюсь, кого-то подведу.
С моим молодым человеком мы вместе уже больше десяти лет. Познакомились в соцсетях. Это было так странно: до этого я ни с кем так не знакомилась. До последнего скрывала свой диагноз. Говорила, что по пять часов в день плаваю в бассейне или сижу в библиотеке. Всякую чушь несла, хотя не люблю врать, да и не умею. Как рассказала обо всем, даже не помню. Он долго расспрашивал, что и как, а потом просто сказал: «Ну и что?»
Сейчас он строит родителям дом. Живет в деревне, там большое хозяйство. Недавно коза умерла при родах. И мамой для козлика по имени Сережа стал мой парень.
Я хочу замуж. Просто хочу быть красивой. В свадебном платье.
Счастье стать обычной
Если честно, я не чувствую, что у меня новая жизнь. Кажется, старой (всего, что «ДО») никогда не было — ни диализа, ни операций, ни трубок. Всегда и все было хорошо. Помню только хороших врачей, настоящих профессионалов. Транспантолога Илью Лещенко, который приходил и говорил: «У меня ночью была операция, подождешь до завтра? Хочу быть в форме». Интересовался, переживал, подбадривал. Врача, которая несколько раз собирала консилиумы, чтобы убрать из меня трубку, когда я уже была на диализе: «Зачем мучаете девочку?» Когда твоя жизнь зависит от врачей, начинаешь особенно ценить такое небезразличие. Ведь многие смотрят на тебя как на биоматериал.Самое большое счастье — стать как все. Обычной. Работа, дом, семья — вот, что такое счастье.