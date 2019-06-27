Папина почка

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Никто не знал о моих проблемах, пока я не заболела. Гриппом. Почки тем и коварны: долго не показывают , что с ними что-то не так. Наверное , я родилась уже такой , потому что с детства пила много воды. Мама ходила со мной по врачам , думала , что у меня диабет. Доктора говорили — все нормально , диабета нет. И никто даже не предлагал сделать УЗИ, хотя была такая возможность , тем более , мы тогда жили в Питере. « Пьет и пьет — значит , хочет». А ведь я выпивала больше двух литров воды в день. Сейчас не так.





В десять лет я перешла на домашнее обучение. Раз в три месяца мне нужно было ложится в больницу. Я просто не успевала учиться в школе. Но мне это не мешало общаться с бывшими одноклассниками и ходить на все дискотеки. Я их не пропускала!

. Это было необходимочтобы чистить кровь — мои почки самостоятельно с этим не справлялись. Мне ставили в две иглы — для забора и возврата крови. Вена на руке была огромной. Сейчас я ее убрала с помощью операции. Даже двух — в первый раз не получилосьвена снова вырослапотом ее просто вырезалипотому что она все равно надувалась. Сейчас у меня нормальные руки.