Путь в «город бесов»

«А у нас в квартире газ,

а у вас?

А у нас водопровод —

Вот!»

В этом отрывке из детского стиха Сергея Михалкова идеально прописана механика самоопределения, поиска и обретения уникальности. Ответа на вопрос «кто я?» через понимание отличительной особенности места, дома. И это имеет прямое отношение к городам и идентичности их жителей.

— А у нас в квартире газ, а у вас?

— А у нас — сквер! И он наш!

— Да вы же город бесов!

— Именно!

Такой диалог легко представить и с глазу на глаз в оффлайне и (особенно) в соцсетях. События в сквере позволили горожанам обрести свою фишку, собственный товарный знак («город бесов»), личную отличительную черту. Бренд и символ, футболки с которым сейчас обретают популярность. Это и называется обретение идентичности. И это процесс.

Путь поиска индивидуальности для города и горожан начинается в прошлом. Но именно сегодняшняя позиция — «город бесов» — нашла материальное воплощение и получила живой отклик. А другие идеи и мемы, которые имели шансы стать знаменем, символом, брендом города в десять, двадцать лет назад, если и воплотились в что-то вещественное, то потеряли актуальность и популярность. Забылись. Как и почему это произошло?

Расскажем об опыте обретения идентичности по-порядку.