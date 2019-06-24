Кодекс шоколатье

По словам девушек, качественный шоколад стоит от пяти-шести евро [примерно 420 рублей, — прим. ЕТВ]. Не только в других странах, но и в России. При этом понятия «настоящий» и «качественный» шоколад часто не являются синонимами. Когда говорят о настоящем шоколаде, речь идет о том, что в его состав должны входить только натуральные какао-продукты (какао-тертое, какао-масло), сахар, натуральная ваниль. Кроме того, продукт может содержать соевый или подсолнечный лецитин. Но даже с таким составом шоколад далеко не всегда может претендовать на звание качественного, поскольку вопрос качества исходного сырья (какао-бобов) и их обработки просто даже не интересует некоторых производителей, а часть из них умышленно обходит этот вопрос красивыми маркетинговыми слоганами.

— Уважающий себя производитель пишет, откуда какао-бобы, регион их произрастания, потому что местность тоже дает определенные вкусовые свойства. Есть Международный институт тестирования какао и шоколада. Там специалисты считают, что большое количество маркетинговой информации на упаковке — дурной тон, потому что это уводит потребителя от важных и ценных характеристик, — добавляет Юлия Мокерова. Поэтому на упаковке в целом достаточно написать состав продукта, регион происхождения какао-бобов и % содержания какао, важные технические характеристики сорта и его обработки, если таковые применялись, а также информацию об условиях хранения и потребления. Если производитель сам выращивает бобы и делает из них массу, на плитке дополнительно укажут bean to bar (от боба до плитки).

Интересуюсь, а как же быть с тоннами того шоколада, что лежит на полках супермаркетов? Выбрасывать?

— Если речь идет о заменителях в составе, которые, как правило, указываются на этикетке, то этот продукт можно покупать и есть, но не называть при этом шоколадом. Какая-то сладость с использованием какао-продуктов, — кондитер дает продукту второй шанс на существование.

— Опять же если мы читаем этикетку, то столько сложностей. Производитель пишет, что это настоящий шоколад. Никаких лишних компонентов. Но это не значит, что он делает продукт из хорошего сырья, — отмечает Мадина Ахминеева. Шоколатье уверена, существует сознательный выбор потребителя. Кому-то важно, чтобы было просто вкусно, сладко. А есть те, кто ищет качественный шоколад со сложными вкусовыми качествами, подобно дорогим винам, сырам, кофе и другим гастрономическим продуктам. И часто эта категория потребителей тоже получает кота в мешке. Отсюда у девушек и возникла идея открыть свое шоколадное производство.