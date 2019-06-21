Завидуйте молча

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Собственно , самая главная причина , почему в столице так хорошо, — это деньги. Всего одна цифра , которая заставит вас вздрогнуть. 495 миллиардов рублей на инфраструктуру в год. ЧЕТЫРЕСТА. ДЕВЯНОСТО. ПЯТЬ. Не миллионов. МИЛЛИАРДОВ. В эту сумму , разумеется , входит не только благоустройство общественных пространств и ремонт дорог , но и транспорт , социальное строительство ( школы , больницы , детские сады), энергетика и телекоммуникации.





В Екатеринбурге цифры куда скромнее: на ЖКХ и охрану окружающей среды в 2019 году выделили 2,5 миллиарда рублей. На ремонт дорог уйдет около 1,5 миллиардов , еще 500 миллионов — на озеленение , ремонт парков и освещение. При этом основную часть средств вкладывает федеральный бюджет по программе « Формирование комфортной городской среды».





На « Мою улицу» в Москве тратятся десятки миллиардов рублей в год: эти деньги идут на расширение бульваров , новые деревья , концептуальную переориентацию общественных пространств , велодорожки , новые пешеходные зоны. За четыре года это все превратило Москву в рендер. Ту самую картинку , которую любят показывать проектировщики , рассказывая , как красиво станет после ремонта.





Вот , например , небольшая площадь перед станцией метро « Улица 1905 года» неподалеку от парка Красная Пресня. Типичные для рендеров последних лет деревянные скамейки , обтекаемые большие клумбы , много свободного пространства , украшение с помощью разноцветной плитки. И все это вписано в историческую среду — ближе к дороге располагается памятник.

Столица превратилась в рендер. За времяпока действовала программаМоя улица»2015–2018 годы), по заказу властей Москвы разработали единый стандарт благоустройствакоторый последовательно претворяли в жизнь. В городе перекроили весь центр: сквозь недовольствосерьезную критику от горожан и экспертов в урбанистике и экономикемногомиллиардные нарушения. Сейчас Москва перешла на новый уровень и вкладывает деньги в парки и зеленые зоны — и делает это масштабно. Примерно на 50 миллиардов рублей в год. Дабюджет Москвы на парки на четверть большечем весь бюджет Екатеринбурга на 2019 год.