Завидуйте молча
Фото: ЕТВ
Догнать и перегнать
Фото: ЕТВ
Леденящий страх
— У Тамары Благодатковой [председатель комитета по благоустройству мэрии, — прим. ЕТВ] есть свой ответ на этот вопрос: она считает, что так созданы условия финансирования, что они не могут браться за длинные проекты. Чтобы любой сложный объект сделать, его нужно проектировать комплексно и этапами уже реализовывать. Чтобы запроектировать комплексно, нужно сразу же закладывать в бюджет его реализацию — не на один год, а на пять, лучше десять. По мнению Благодатковой, она не может может получить гарантии по софинансированию из бюджета даже на будущий год. И в этом мы с ней очень сильно расходимся. Поэтому ей каждый год нужно реализовывать какой-то законченный этап. И получается, что эскиз делает одна компания, проект другая, задание на эскиз — третья.
В этом огромное количество людей участвует, какого-то контроля нет, и какие-то ошибки в проектировании периодически появляются. Набережная — хороший пример. У нас в эскизе был мост, потом мы кому-то дали в разработку проект, я уж не знаю, как было сформулировано задание, но мост пропал. Кто здесь виноват? Там было обсуждение, грамотно проведенное «Стрелкой». Почему эскиз, одобренный горожанами, нужно менять? За него деньги заплачены.
И так сойдет
Иллюстрация: Виталий Калистратов, ЕТВ
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
— Как считаете, у нас в центре много зелени?
— Я считаю, что зелени много. Но это не значит, что нужно убирать. Я вчера залез на «Исеть». Вот фотография, вы считаете, это мало зелени?
— Это что, Заречный микрорайон?
— Вид на Уралмаш.
— Ну да, я и говорю. А по другую сторону Макаровского моста?
— В принципе, тоже все в зелени. А где там можно еще что-то сделать? На Плотинке нельзя садить. А везде, где можно, уже есть деревья. Но мы еще будем садить. У нас много достаточно деревьев на Ленина ушли в связи со старостью. Много приствольных решеток, где можно посадить новых деревьев. Но можно делать это быстро — вырубил старое, посадил новое, а можно дождаться, пока оно упадет, срубить его и после этого высадить. Но это десятилетия. Может разово [вырубить и посадить новые]? Я понимаю, что людям не это не понравится, они будут недовольны…