Осужденные и осуждаемые

Зато Паше Иванову (имя по просьбе матери изменено) донесли лишнего. Во всяком случае в этом уверена его мама, Ольга. Мы встречаемся с ней в кафе после очередного судебного слушания. Она плачет. Паша просил суд отпустить к матери до оглашения приговора — ей нужна помощь и уход, у нее перелом тазобедренного сустава, а на операцию нет ни времени, ни денег. Все уходит на то, чтобы вытащить сына из СИЗО. Уже почти год она бьется за своего единственного ребенка, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Пашу задержали в полдень возле дома его подруги. Посадили в машину и, используя физическую силу, убедили подписать бумагу о том, что он разрешает полицейским войти в квартиру своей подруги.

— Они туда вваливаются без всякого уведомления суда. И что вы думаете? В центре комнаты на гладильной доске лежат наркотики и весы. Такие веселые наркоманы, фасуют наркотики на гладильной доске и оставляют на виду, чтобы в случае обыска долго не искать. Спустя еще четыре часа задержания вдруг в машине Павла так же незаконно находят еще два пакета. Потом они тащат его в участок, где выбивают явку с повинной о том, что он сбытчик и берет все ответственность на себя. В противном случае обещают посадить его подружку, — рассказывает адвокат Владимир Костюшев. — Но проблема в том, что установить, где он приобрел вещества и как фасовал, они не могут. Тогда придумывают определенную версию следствия и печатают ее на принтере, затем переписывают ее и превращают в показания Паши. Это чистая фальсификация, и она вскрылась уже на первом судебном заседании. Это дикое дело — я могу сказать под любой присягой, здесь нет ни одного доказательства, полученного законным путем.