Офсайд длиною в год

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Редакция ЕТВ , как и все , кто лихо отплясывал с иностранцами жаркими и не очень ночами лета-2018 , все , кто хоть раз на ломанном английском пытался объяснить , где находится стадион , и все , кто до сорванного горла болел не за свою сборную на « Екатеринбург Арене», не может забыть ЧМ.





В годовщину праздника , который нам подарили иностранные болельщики , мы прогулялись по знаковым местам мундиаля в Екатеринбурге — в надежде унять сердечную боль и грусть , наваливающуюся при одном только воспоминании о тех днях. Где по-прежнему продолжается праздник , а куда постепенно приходит запустение — смотрите в фоторепортаже ЕТВ.

Ровно год назад в России начался чемпионат мира по футболу. Екатеринбург был одним из 11 городов-счастливчиковгде проходили соревнования. В отличие от столицнаш спортивный праздник длился всего две недели — зато каких!..