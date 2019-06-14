Офсайд длиною в год
Печальный Екатеринбург через год после чемпионата мира по футболу.
Ровно год назад в России начался чемпионат мира по футболу. Екатеринбург был одним из 11 городов-счастливчиков, где проходили соревнования. В отличие от столиц, наш спортивный праздник длился всего две недели — зато каких!..
Редакция ЕТВ, как и все, кто лихо отплясывал с иностранцами жаркими и не очень ночами лета-2018, все, кто хоть раз на ломанном английском пытался объяснить, где находится стадион, и все, кто до сорванного горла болел не за свою сборную на «Екатеринбург Арене», не может забыть ЧМ.
В годовщину праздника, который нам подарили иностранные болельщики, мы прогулялись по знаковым местам мундиаля в Екатеринбурге — в надежде унять сердечную боль и грусть, наваливающуюся при одном только воспоминании о тех днях. Где по-прежнему продолжается праздник, а куда постепенно приходит запустение — смотрите в фоторепортаже ЕТВ.
Бар «Американка»
Американская мечта
Малышева, 29
Бар «Американка» на Вайнера–Малышева стал неофициальной штаб-квартирой всех болельщиков, которые приезжали на игры чемпионата мира в Екатеринбург. С первого дня пиво здесь лилось рекой, а веселые песни не затихали до утра.
Все желающие, конечно не помещались, поэтому большая часть тусовки проходила на улице — здесь и знакомились настороженные поначалу екатеринбуржцы и веселые футбольные фанаты из Египта, Ургувая, Швеции, Мексики, Франции, Сенегала, Японии и Перу.
Такой «Американка» была летом 2018 года:
Спустя год «Американка» все еще работает — правда, остальные бары сети закрылись (они были у «Гринвича» и на улице Карла Либкнехта). В 12 часов дня, когда мы зашли туда, заведение предсказуемо пустует, зато нам посчастливилось встретить управляющего Александра Липина, который рассказал, как «Американка» живет сейчас:
— У нас значительно прибавилось постоянных гостей и, в целом, выручка подросла. Туристы, которые приезжают в Екатеринбург, обязательно заходят к нам — после ЧМ о нас узнали по всему миру, и теперь мы как отдельная достопримечательность. После чемпионата мира мы, наконец, смогли договориться с болельщиками ФК «Урал» и стали их официальным баром — теперь смотреть выездные матчи клуба они приходят к нам.
Во время ЧМ нам пришлось быстро перестраивать работу, мы все максимально много проводили здесь времени, я тогда сказал ребятам: «Такого в вашей жизни больше никогда не повторится, успевайте!» Мобилизоваться пришлось не только нам, но и поставщикам — к нам каждый день в шесть утра приезжали «Газели» с пивом и другим алкоголем, чтобы болельщикам хватало. Разгружали эти машины даже не грузчики, а обычные офис-менеджеры, потому что людей не хватало. А я по ночам ездил по другим заведениям и просил отдать мне пластиковые стаканы — они расходились просто влет. Никто не отказывал! Наоборот, поддерживали, говорили, что очень радуются за нас.
Такой успех, наверное, складывался из нескольких составляющих: мы находимся недалеко от «Екатеринбург Арены», команда быстро перестроилась на работу в условиях ЧМ, немного рекламы и открытость — например, мы пускали болельщиков за диджейский пульт и получалось здорово.
Так «Американка» выглядит летом 2019 года:
улица Вайнера
Главная улица
от Ленина до Малышева
Центральная пешеходная улица Екатеринбурга стала альтернативным местом ЧМ — в отличие от находившейся довольно далеко фан-зоны в ЦПКиО им. Маяковского сюда можно было дойти пешком от стадиона, здесь есть разный общепит и множество гостиниц, хостелов и сданных в аренду квартир в радиусе километра. Конечно, тут кипела жизнь!
Помните, как с балконов «Арбат» болельщики зазывали присоединиться к своим тусовкам? А как у «Пассажа» зажигали египтяне и уругвайцы, а потом и мексиканцы? Да и кто из нас не натыкался на растерянный взгляд дезориентированного болельщика? Надеемся, вы успели помочь!
Сейчас улица Вайнера живет своей жизнь. Она по-прежнему многолюдна, но карнавала не дождаться — все спешат по делам, но, проходя мимо «Американки», улыбается каждый второй.
ТЦ «Пассаж»
Центр болельщиков
Вайнера, 9
В «Пассаже» на время ЧМ-2018 расположился центр болельщиков, где всем, кто купил билеты, выдавали специальные Fan ID — только с ними можно было попасть на «Екатеринбург Арену». Между «Пассажем» и «Успенским» развернули палатку, где был информационный центр мундиаля, поэтому количество иностранцев там, конечно, было гораздо больше, чем екатеринбуржцев.
Сейчас на втором этаже «Пассажа» нет даже намека на центр болельщиков. Запертые двери завешаны плакатами с шкафами для одежды, арендаторы не торопятся занимать пустующие площади. Здесь тоска по ЧМ достигает своего максимума, конечно.
Было/стало:
Бывший Double Tree by Hilton
Отель победителей
проспект Ленина, 9А
Да, Екатеринбург гордится тем, что на его поле играли чемпионы мира-2018: сборная Франции одолела на реконструированном стадионе сборную Перу. Но о том, что французы взяли трофей, стало известно много позже, а тогда, 20–21 июня, город гудел. Европейцы, как оказалось, по шуму ничуть не уступали жителям Южной Америки — и неистово радовались (и мы вместе с ними!), когда встречали свою сборную у отеля Hilton на проспекте Ленина. Туда пришел даже тот самый болельщик, который везде ездит с петухом, который приносит удачу.
С тех пор отель перестал называться Hilton, превратившись в Four Elements. И в обычный рабочий день ничего не напоминает о веселье, которое происходило здесь всего год назад.
Стадион «Екатеринбург Арена»
Общее место
улица Репина, 2
Больше всего воспоминаний вызывает стадион — возвышающаяся и выдающаяся (своими трибунами-ушами) «Екатеринбург Арена». Мексиканцы, перуанцы и шведы устраивали красочные шествия на перекрытых в дни матчей улицах, места хватало всем! Эта часть города превращалась в многоголосый парад, где все веселились и знакомились, где ждали и надеялись на победу своей сборной. Пространство вокруг стадиона было, безусловно, самым эмоциональным во время ЧМ.
Сейчас около «Екатеринбург Арены» не хватает разве что перекати-поля. Газоны «Бульварной ленты», которая растянулась от стадиона к Дворцу молодежи, явно забывают подстричь, а на пустующей площади перед главным спортивным объектом можно запросто устраивать челночный бег. Только никто там не задерживается — скамейка на огромном пространстве улицы Репина от Малышева до Крауля всего одна, и та на остановке. Говорят, площадка оживает в дни матчей «Урала», но летом это место смотрится удручающе.
Исторический сквер
Отсчет до дня Х
набережная реки Исеть
Главный арт-объект находился в Историческом сквере — огромная надпись Russia2018 привлекала всех болельщиков, а волонтеры, дежурившие здесь, вовлекали уругвайцев и шведов (и всех остальных!) в веселые игры (например, «Ручейка»), помогали им сориентироваться в городе и подсказывали, какие достопримечательности посмотреть перед матчем.
Все, кто встретился нам тогда в Историческом сквере, восторженно рассказывали о екатеринбургской архитектуре — у них не укладывалось в голове, как можно совместить пестрый Дом Севастьянова и строгий Главпочтамт. Особенно радовались мексиканцы.
Исторический сквер все еще остается местом для городских праздников: в День России там пел сборный хор, а за неделю до этого проходил фестиваль барбекю. В «Ночь музыки» там будет одна из основных сцен. В рабочие дни выглядит как обычно — не слишком-то празднично.
Чемпионат мира по футболу подарил нам праздник, и прав был управляющий «Американки» — такого у нас больше никогда не будет. Остается только хранить фотографии, улыбаться при виде надписей «English menu» на дверях кафе и ждать следующего ЧМ. Тогда, может, и фан-зону снова откроют.
P. S. Праздник в Екатеринбурге принесет Универсиада, которую город может выиграть в начале июля. Скрестим пальцы?
Фотографии в тексте: Мария Войнакова, ЕТВ
Новое и интересное
«Я — стюард». Записки футбольного пролетария
Городские истории
Взгляд на чемпионат мира глазами человека, стоявшего в паре метров от поля на «Екатеринбург-Арене», но не видевшего ни одного гола.
СЕРГЕЙ ГОТЬЕ. «Продам почку» — это чистый развод
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?