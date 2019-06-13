Нулевой километр

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Транспорт — одна из главных сфер городской жизни , им ежедневно пользуются сотни тысяч человек , и наряду с благоустройством изменения в нем затрагивают интересы всех ( или почти всех) жителей Екатеринбурга. Локальные вопросы быстро перерастают в общегородские , если люди получают недостаточно информации. Так произошло с маршруткой № 024 , скандал вокруг которой открыл протестный 2019 год.





О транспортной реформе , которая была намечена на 1 июля , как будто бы все забыли. Перенос так и остался официально неподтвержденным — вместо этого мэрия заявила о новом исследовании пассажиропотока , которое должно закончиться к осени-зиме 2019 года. Из этого следовало сделать вывод о том , что новая маршрутная сеть летом не появится. Но взять на себя ответственность за такое заявление не решился никто: ни мэр Александр Высокинский , ни вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов , ни новый глава комитета по транспорту Игорь Ощепков.





Транспорт Екатеринбурга никуда не едет уже примерно год. Не происходит абсолютно ничего , что могло бы дать ему новую жизнь — то есть сделать лучше , удобнее , красивее и , не побоимся этого слова , дешевле. Таким , чтобы автомобилисты , обомлев от вида сверкающего новыми боками автобуса , бросали свои машины и пересаживались на общественный транспорт.





НА-ВСЕГ-ДА.





На ЕТВ мы публиковали несколько больших текстов о том , почему реформа буксует и зачем ее отменили.