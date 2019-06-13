Нулевой километр
Быть реформе или не быть
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Ужасы частного извоза
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
— Мало того, что они [некоторые частные перевозчики, — прим. ЕТВ] налоговое законодательство не соблюдают, так они и требования по транспортной безопасности игнорируют. В том числе и по получению водительских удостоверений. Нет медицинского контроля. Не соблюдаются требования по хранению транспорта на охраняемой площадке. Я сам на этом транспорте боюсь ездить. А некоторые фотографии, которые мне присылают из коммерческого транспорта… Детям своим я не рекомендую на некоторых маршрутах ездить.
— На каких?
— Маленькие автобусики разные. Рекомендую садиться в трамвай, троллейбус и большие зеленые автобусы.
(цитата из беседы ЕТВ с Алексеем Бубновым)
Зона отчуждения
Сами знаете, кредит — это «берешь чужое на время, а отдаешь свое навсегда». Отдавать все равно придется. Есть имущество, которое принадлежит всем жителям Екатеринбурга. Ну, вот управляем таким образом, приняли такое решение. Какая разница — мы бы из налогов это брали. Метро пользуется большое количество народа.
— Какие есть еще способы обновить электротранспорт?
— Их всего два. Первый источник — бюджет, второй — привлечение концессионеров, банков. Есть и третий — пойти и сказать горожанам: «Давайте скинемся!» РЭК, может, и пропустит повышение тарифа, мы сейчас смотрим инвестиционную программу для электрического транспорта и автобусов.
Но вы представляете, какими цифрами мы оперируем? Один вагон трамвая стоит 30-35 миллионов, умножайте на 400. У нас четыре рубля инвестдобавки в метро на 11 составов по четыре вагона — 44 всего. А здесь в десять раз больше, и троллейбусов 240 надо поменять, и автобусов 200 надо. Когда начинаешь все это умножать, то очень хочется прислониться к бюджету города Москвы.
На самом деле, эта проблема заложена еще оттуда — из прошлого. Проще же не все обновлять, а по чуть-чуть покупать.
Разговор на повышенных тонах
Фото: ЕТВ
Рассматриваем сейчас введение обособленной полосы из Академического по Серафимы Дерябиной через Объезздную на Вельгельма де Геннина. После того, как закончим на развязке с Объездной ремонт, сделаем полосу, потому что нам надо оттуда вывозить людей.