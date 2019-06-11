Строптивая гордума и антинародый бюджет
Выслушав доклад начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, депутаты гордумы проголосовали против. Это означает, что «подвисли» федеральные трансферты в объеме шести миллиардов, которые необходимо освоить до конца года.
Анна Турунцева рассказала депутатам об увеличении доходной части бюджета — с 40,9 миллиарда до 46,1 миллиарда. Расходная часть также должна возрасти — с 43,1 миллиарда до 49,7 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета Екатеринбурга составит 3 миллиарда 575 миллионов или 14,9%. Основные статьи расходов (6,6 миллиарда) — это дороги, строительство и реконструкция жилья и зданий. 115 миллионов администрация Екатеринбурга планирует потратить на проектирование второй линии метро. Сто миллионов — на создание музейного комплекса «Свердловск 1941-1945. Тыловая история». Такая же сумма предназначена на праздничное освещение города. И 43 миллиона запланировано на обеспечение информирования горожан о деятельности мэрии.
Фото: ЕТВ
Депутат от КПРФ Роман Ступников уточнил у Турунцевой: «Если корректировки не будут приняты, шесть миллиардов [федеральные средства — прим. ЕТВ] мы не сможем потратить?» Получил закономерный ответ: «Без обеспечения софинансирования мы не сможем проводить конкурсные процедуры и дальнейшее использование средств».
Затем ряд депутатов озвучил претензии к предполагаемым бюджетным тратам. Точнее, к двум статьям, из-за которых на прошлой неделе профильная комиссия не дала положительного заключения по корректировкам в основной финансовой документ города.
Расходы на СМИ активно обсуждали на комиссии. Положительного решения депутаты не приняли. Да, власть должна освещать свою деятельность. И необходимо выделять средства. Но средства должны быть ограниченными, а информация — сухой. Если деньги выделяются на пиар — ничего хорошего нет. Сегодня мы видим увеличение этих расходов практически в два раза, что ничего общего не имеет с информированием. Это пропаганда и самолюбование.
Дмитрий Сергин предложил запросить мнение региональных властей о тратах на муниципальные СМИ: «Я полагаю, что ничего не изменится, если мы, откорректировав эту часть бюджета, рассмотрим вопроса на следующем заседании. Региональные власти всегда ревностно следили за расходами Екатеринбурга на СМИ. И всегда возражали и противодействовали».
Сергина поддержал Константин Киселев. Он подчеркнул, что траты на СМИ — «это непрофильные расходы администрации»: «Студия „Город“ 90% эфирного времени транслирует музыку. За бюджетные деньги. Десять миллионов предполагается потратить на газеты. Это десять миллионов экземпляров, которые будет падать на Екатеринбург, который давно отказался от печатной прессы». Кроме того, Киселев предложил потратить сто миллионов не на создание мемориального комплекса, а раздать эти деньги людям, которые трудились во время войны.
Вразумить коллег попытался депутат Крицкий.
Бюджет внесен непростой. Никогда ранее мы не принимали трансферты в таком объеме. Шесть миллиардов дополнительно, которые в случае непринятия, нам больше, я вас уверяю, никто не предоставит. Мы видим, что разгорелся спор по ряду вопросов. Давайте внесем условную блокировку, выясним, как и на что будут тратиться средства. И примем решение. Но те работы, на которые выделяются федеральные трансферты, имеют очень ограниченный срок. Если мы их не выполним, мы эти деньги просто не сможем освоить.
Михаил Матвеев, поддержав Крицкого, счел необходимым предъявить претензии к мэрии: «Последние 30 лет существовала практика, когда администрация работала с депутатами. Неделю назад комиссия по местному самоуправлению не приняла корректировку бюджета. Тем не менее она была вынесена на думу. Я делаю вывод, что администрация города не поработала конкретно с депутатами, которые формулировали вопросы. И они повисли в воздухе».
Мы должны проявить максимум ответственности. У нас нет никаких оснований, чтобы не принимать корректировку. Ранее мы всегда оперировали цифрами 30-35 миллиардов [доходы и расходы в бюджете Екатеринбурга — прим. ЕТВ]. Сегодня эти цифры 46 и 49 миллиардов. И есть 43 миллиона на СМИ и 100 миллионов на музей. Давайте эти суммы вычленим. И дополнительно проведем работу, чтобы найти консенсус. Но невнесение поправок сегодня отдалит решение ряда важных вопросов. А этого не хотелось бы.
К кульминации сегодняшнего заседания гордумы депутатов подвел Виктор Сомиков. Выступив «от лица избирателей», он озвучил проблему южных районов города. Сначала вспомнил о реконструкции Южных очистных сооружений: «Ситуация — денег нет, стройка не остановлена, но заморожена. То есть реконструкция должна вестись на деньги „Водоканала“». Депутат задался вопросом, какие параметры закладываются в бюджет и почему не учитываются насущные проблемы горожан.
Помимо очистных сооружений, по мнению Сомикова, бурное развитие южной окраины Екатеринбурга тормозится тем, что транспортная реформа откладывается на непонятный срок: «Может быть, нам предусмотреть в бюджете не только 115 миллионов на вторую ветку метро, но и деньги на проектирование первой линии до Уктуса, Химмаша и, возможно, Кольцово в каком-то виде?» После короткой перепалки с Владимиром Крицким, обвинившим коллегу в некомпетентности, Сомиков уточнил: «Пусть не метро, скоростной трамвай или даже дирижабль!»
А затем слово взял спикер гордумы Игорь Володин. Он произнес краткий, эмоциональный, но явно заранее подготовленные спич.
После этого буднично и спокойно гордума шестью голосами «за», при пяти воздержавшихся и 19 — «против» отклонила корректировку бюджета Екатеринбурга на 2019 год. Депутат Крицкий покинул зал заседаний. Шесть миллиардов дополнительных трансфертов из федеральной казны «подвисли». На неопределенное время.