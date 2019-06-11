Строптивая гордума и антинародый бюджет

Выслушав доклад начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, депутаты гордумы проголосовали против. Это означает, что «подвисли» федеральные трансферты в объеме шести миллиардов, которые необходимо освоить до конца года.

Анна Турунцева рассказала депутатам об увеличении доходной части бюджета — с 40,9 миллиарда до 46,1 миллиарда. Расходная часть также должна возрасти — с 43,1 миллиарда до 49,7 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета Екатеринбурга составит 3 миллиарда 575 миллионов или 14,9%. Основные статьи расходов (6,6 миллиарда) — это дороги, строительство и реконструкция жилья и зданий. 115 миллионов администрация Екатеринбурга планирует потратить на проектирование второй линии метро. Сто миллионов — на создание музейного комплекса «Свердловск 1941-1945. Тыловая история». Такая же сумма предназначена на праздничное освещение города. И 43 миллиона запланировано на обеспечение информирования горожан о деятельности мэрии.