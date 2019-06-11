Музыка и вафли
Десять лет назад в Екатеринбурге появился Венский фестиваль музыкальных фильмов. Наш город — единственный в России, где есть такое мероприятие. С организатором фестиваля, управляющей делами Почетного консульства Австрии в Екатеринбурге Марией Зашляпиной мы поговорили о том, что ждать на юбилейном фестивале, как попасть в больницу от интенсивной подготовки и снова вернуться в строй, и почему она готова пиариться за счет умерших артистов.
— Мария, у вас множество разных проектов: и Венский фестиваль, и «Прямая речь», и другие. Я хочу начать с вопроса не о фестивале, а о том, что вам позволяет не перегореть?
— Бег — моя йога, моя медитация. Чтобы обнулиться, мне надо побегать. Я бегаю уже лет пять точно. Однажды (кстати, во время подготовки к Венскому фестивалю) я оказалась в больнице.
Мне попалась шикарная врач-кардиолог. Она спросила: «Куришь?». Я говорю: «Курю». «Пьешь?» — «Пью». — «Повыделывалась, и хватит. Все уже увидели, что ты очень крутая, а сейчас задание: каждый божий день — хочешь не хочешь, дождь, снег, жара — ходишь вместо обеда пешком».
Я вышла из ее кабинета и прямиком отправилась в парк. Через 10-15 минут этой прогулки у меня все перед глазами поплыло. Тогда я решила, что надо себя собирать в кучку. Через несколько прогулок я начала бегать. Сначала было ощущение, что выплюну легкие. Но, благодаря поддержке мужа, который стал бегать вместе со мной, я втянулась и теперь бегаю марафоны. В работе это очень помогает моя жизнь с появлением бега вообще качественно очень изменилась.
Фото: предоставлено кофейней Central Coffee
— Расскажите тогда, что вы готовите к юбилею Венского фестиваля?
— Во-первых, в этом году мы сделали фестиваль очень длинным — продлили его практически на месяц. Он будет проходить с 3 по 27 июля. Начинали мы с пяти дней, потом было десять, потом две недели, три, в этом году почти четыре.
Во-вторых, у нас будет новый фудкорт, очень красивый, стильный, очень европейский. Участники практически все те же, но будет и два новых. В этом году будет пицца: мы никак не могли добиться, чтобы какой-то ресторатор поставил на нашей площадке печь для выпекания пиццы, а в пицце очень важно, чтобы она была свежая — только тогда она вкусная. А еще у нас будет «ЗОЖ-киоск». Я очень давно мечтала о том, чтобы такое у нас появилось. Ну, гамбургеры, ну, сосиски, ну, пирожки, а мне всегда не хватало чего-то здорового.
— В ваших интервью вы рассказываете, что не могли найти никого, кто бы делал на площадке фестиваля венские вафли. В итоге этим занялась ваша дочь. В этом году ее вафли тоже будут?
Да, конечно, и киоски, в которые идут самые большие очереди — это ее киоски. Постоянно люди пытаются добиться от нее рецепта: «Мы купили вафельницу, а все равно не так вкусно, как у вас». Она говорит: «Извините, пожалуйста, я над этим рецептом билась многие годы, я вам не скажу». Даже наши местные рестораны просят ее научить шеф-поваров готовить такие вафли. Они правда совершенно удивительные: дети, которые побывали на нашем фестивале, целый год мучают потом мам: «Когда будут венские вафли?!» Самая частая жалоба к нам как организаторам: «Нам опять не досталось вафель!»
Вторая по частоте претензия — люди читают: музыкальный фестиваль, а дальше им, видимо, лень. И нас обвиняют, что мы готовы пиариться любыми способами, даже за счет мертвых артистов: «Как вы можете рекламировать концерт Хворостовского? Его уже нет в живых!»
Да, мы в курсе. Но мы не приглашаем живого Хворостовского, а показываем его концерт в записи.
Фото: ЕТВ
— Екатеринбург единственный в России город, где проходит такой фестиваль. Как вам удалось его к нам заманить? Это была ваша идея?
— Никак не заманивали: нам предложили, а мы согласились. Идея была не моя, а атташе по культуре посольства Австрии Симона Мраза. В Вене фестиваль музыкальных фильмов проходит с 1991 года, он называется «Фестиваль на Ратушной площади». Это очень популярное мероприятие, эффектное, при этом оно не требует таких затрат, как организация «живого» фестиваля.
Андрею Анатольевичу Козицыну, который возглавляет УГМК-холдинг и является почетным консулом Австрии в Екатеринбурге, эта идея понравилась. Но мы побоялись делать фестиваль сразу на открытой площадке. Первый сделали во Дворце молодежи. Но был такой шквал посетителей, что выбили стекла в кассах — люди спрашивали «билетик». Никто не мог понять, как так: вход свободный?!
Фото: ЕТВ
— Несмотря на то что Екатеринбург — город со своей энергетикой, он живой и активный, сегодня такое время, что самые талантливые, умные, энергичные люди уезжают или думают о том, чтобы уехать. Почему вы остаетесь?
Сказать, что не задавала себе этот вопрос, я не могу. Задавала. Но для меня дом там, где моя семья. Мой муж и мои дети сейчас здесь. Семья и работа (а я очень люблю свою работу) определяют для меня тот город, в котором я живу.
Почему люди уезжают? Екатеринбург, действительно, хороший город, где есть и промышленность, и наука, и культура (раньше мы ждали, когда будет какое-то событие, и долго собирались, чтоб на него пойти, а теперь каждый день проходит по три-четыре мероприятия, и уже приходится выбирать), но — на Урале тяжело.
Тут и климат тяжелый, и сами уральцы — тяжелые. Например, они очень тяжелы на подъем. У большинства есть «эффект домоседа»: за зиму они настолько привыкают сидеть дома, что потом очень трудно заставить себя встать с дивана.
Я рада, что на Венском фестивале нам удается раскачать народ: в прошлом году к нам пришло 70 тысяч гостей, в этом, думаю, будет еще больше.
Благодарим за организацию интервью кофейню Coffee Central в ТЦ «Европа».