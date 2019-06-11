Музыка и вафли

— Расскажите тогда, что вы готовите к юбилею Венского фестиваля?

— Во-первых, в этом году мы сделали фестиваль очень длинным — продлили его практически на месяц. Он будет проходить с 3 по 27 июля. Начинали мы с пяти дней, потом было десять, потом две недели, три, в этом году почти четыре.

Во-вторых, у нас будет новый фудкорт, очень красивый, стильный, очень европейский. Участники практически все те же, но будет и два новых. В этом году будет пицца: мы никак не могли добиться, чтобы какой-то ресторатор поставил на нашей площадке печь для выпекания пиццы, а в пицце очень важно, чтобы она была свежая — только тогда она вкусная. А еще у нас будет «ЗОЖ-киоск». Я очень давно мечтала о том, чтобы такое у нас появилось. Ну, гамбургеры, ну, сосиски, ну, пирожки, а мне всегда не хватало чего-то здорового.

— В ваших интервью вы рассказываете, что не могли найти никого, кто бы делал на площадке фестиваля венские вафли. В итоге этим занялась ваша дочь. В этом году ее вафли тоже будут?

Да, конечно, и киоски, в которые идут самые большие очереди — это ее киоски. Постоянно люди пытаются добиться от нее рецепта: «Мы купили вафельницу, а все равно не так вкусно, как у вас». Она говорит: «Извините, пожалуйста, я над этим рецептом билась многие годы, я вам не скажу». Даже наши местные рестораны просят ее научить шеф-поваров готовить такие вафли. Они правда совершенно удивительные: дети, которые побывали на нашем фестивале, целый год мучают потом мам: «Когда будут венские вафли?!» Самая частая жалоба к нам как организаторам: «Нам опять не досталось вафель!»

Вторая по частоте претензия — люди читают: музыкальный фестиваль, а дальше им, видимо, лень. И нас обвиняют, что мы готовы пиариться любыми способами, даже за счет мертвых артистов: «Как вы можете рекламировать концерт Хворостовского? Его уже нет в живых!»

Да, мы в курсе. Но мы не приглашаем живого Хворостовского, а показываем его концерт в записи.