Взыв как итог распада

Насколько это обвинение властей в утаивании ценностей имело под собой основание, сказать сейчас сложно, но важный факт: оно стало причиной, из-за которой местные власти разорвали с верующими, которые занимали собор Екатерины, договор аренды на эту недвижимость.

Тем временем протоиерей Иоанн Уфимцев, изгнанный православными, которые остались верны патриарху Тихону, собирает свою религиозную общину обновленцев, отрицающую власть и авторите главы Церкви. Регистрирует ее, а потом подает заявление в исполком, прося предоставить в аренду Екатерининский собор именно ему и его группе!

Интересно, что Уфимцев получает такое разрешение. Между православными возникает конфликт за Екатерининский собор, который из объединяющего начала становится призом для победителя. Обе противоборствующие группы — и «тихоновцы» и «обновленцы» — не выступают против советской власти. И на словах признают ее авторитет, ссылаясь в своей риторике на декрет от 1918 года «О церкви». Это, с одной стороны. С другой, Уфимцев имеет на руках законное решение об аренде храма, но, когда он приходит занять помещение, там уже стоят его идейные оппоненты. И не пускают! Любой конспиролог от краеведения увидит в этой ситуации параллели с сегодняшней нашей общегородской историей храма и сквера на Октябрьской площади, которая вылилось в восьмидневное противостояние. Так вот, с 18 по 25 октября 1924 года Екатерининский собор делили очень похоже: один объект, два претендента, и каждый со своей правдой. А власть — сверху. Наблюдает.



Но вернёмся к протоиерею Иоанну Уфимцеву. Когда этот священник-«обновленец», зайдя в храм, попытался протиснуться через толпу верующих к алтарю, чтобы начать службу, жена председателя общины «тихоновцев» Татьяна Корзухина своих сторонников, чтобы они помешали этому. А потом сама вытолкала Уфимцева на паперть, где, по словам очевидцев поколотила. Место молитвы стало пространством ссоры. Люди высыпали на площадь и дело могло закончиться дракой, если бы не конный милицейский патруль, который всех разогнал. Так закончился первый день битвы за собор, 18 октября 1924 года. На следующий день было тоже самое, и на следующий — ни службы, ни проповеди. Только ссоры и ругань.

Активисты из «тихоновцев» от имени всех прихожан заявили представителям горисполкома, что не пустят представителей новой общины в свой храм, пока не будет разрешен конфликт. А власть ответила на это волеизъявление людей согласно своей природе, неизменно во все времена. И если сейчас она называет протестующих в сквере «майданутыми сторонниками навального, агентами гослепа», то раньше (при сохранении сути) риторика была несколько иной. Конфликтная комиссия во-первых, запретила на неопределенный срок любые богослужения и вообще людские сборища в храме и коло, установив милицейский пост, а во-вторых, обвинила «тихоновцев» в разжигании и квалифицировала их выступление как «антисоветское и контрреволюционное выступление с дальнейшей вербовкой контрреволюционной группы».

На самом же деле не смотря на классическую теорию заговора, заказчика протеста и кукловода, которая всегда нравится любой авторитарной власти, не способной на диалог, участники конфликта как раз хотели решить вопрос цивилизованно. И «тихоновцы» начали собирать с прихожан подписи в свою поддержку. Заявление с 840 подписями легло на стол административного отдела Уральского облисполкома. В письме говорилось, что они численно больше, чем «ничтожная группа, образованная священником Уфимцевым», а «большинство не должно быть в подчинении небольшой горстки».

Ответ властей был опять «классическим», в стиле: а вы неправильно подписные листы оформили — только другими словами. Заявление православных «тихоновцев» рассматривать не стали, заявив, что большая часть подписавшихся не принадлежит Екатерининскому приходу территориально.

И 28 октября 1924 года собор оставили за «обновленцами». И конфликт перешел в тлеющую фазу.