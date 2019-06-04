Органичный человек

— Вы помните свой первый концерт в Екатеринбурге?

— Три хорала Сезара Франка и Бах. Это был большой тур по России, кажется из 27 концертов. И один из них был в Екатеринбурге в ноябре 2001 года. После чего меня пригласили поработать органистом, обсудить примерные условия. Я познакомился с директором филармонии Александром Николаевичем Колотурским. И в июне 2002 года приехал: мы подписали договор, и чтобы визит не пропадал, сыграл концерт. А осенью приступил к работе.

Предложения, которые мне периодически до этого поступали, не рассматривал. Меня вполне устраивала работа в Харькове. Но просто сказать «нет» приглашению работать в Екатеринбурге было бы не совсем правильно — все-таки это значительный город на музыкальной карте России, мощнейшая филармония с высоким уровнем задач.

Для органиста всегда важная тема — инструмент и возможность заниматься, готовить концертные программы. Если он установлен в органном зале (он главный инструмент) — все подчинено его интересам (график репетиций, концерты). Но когда орган стоит в зале филармонии — картина уже принципиально иная. Концертный зал постоянно занят: с утра репетиция оркестра, затем может быть хор, подготовка к вечернему концерту. Вечером сам концерт. И в Екатеринбурге несколько лет мне пришлось работать по достаточно напряженному графику — репетировать после девяти вечера до полуночи, а то и позже. Сейчас у меня в кабинете есть отличный цифровой орган для репетиций. Потому теперь могу репетировать днем.

— Как получилось, что Харьков стал обладателем органного зала, а Екатеринбург нет?

— Сама идея образования сети органных залов в Советском Союзе была рождена в начале 70-х годов, когда инструмент в Свердловске, одном из первых городов в СССР, где появился концертный орган, уже был установлен в филармонии. Но когда решили образовывать сеть специализированных органных залов, то под них стали приспосабливали различные помещения большого объема, прежде всего, церкви. В Харькове это был Успенский собор. Он — часть истории города, один из его символов. После победы над Наполеоном в начале XIX века к собору пристроили колокольню, высотой почти сто метров, чуть выше, чем колокольня знаменитого собора Василия Блаженного в Москве. После революции в Успенском соборе размещались радиостанция, Дом пионеров, шахматный клуб, прачечная… Чего там только не было. В конце концов, он был полностью заброшен.

И тут кстати пришелся процесс выбора помещения под орган — в церкви традиционно влажная акустика, значительные пространства. Это все благоприятно для звучания органа. Поэтому, было принято решение о реставрации собора, организации там концертного Органного зала. В 1985 году там установили чешский орган фирмы Rieger-Kloss. И в 1986 году состоялся первый концерт. Концертный зал просуществовал в храме до 2015 года, когда в другом месте открыли новый органный зал филармонии, которое уже никто и никогда не заберет. А храм возвратили православной церкви.