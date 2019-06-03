Контрольная на лето
Лето все планируют по возможностям и по способностям: кто-то
озадачивается уже в сентябре, кто-то в последний момент. Но что происходит
абсолютно внезапно — так это то, что дети вырастают. При этом настолько, что им
пора бы уже отрываться от маминой юбки, любимого планшета и двора, где можно
делать слаймы с зубной пастой и кататься на новом велосипеде одноклассника.
Как вывести ребенка из ламповой обстановки и зоны гастрономического комфорта и не сойти с ума? ЕТВ узнал у психолога, диетолога и вожатой.
«В первую очередь, детский лагерь — это возможность почувствовать себя самостоятельным. Если ребенок считает, что все в его жизни контролируется взрослыми и он ни на что повлиять не может, мы получаем человека с низкой самооценкой и мотивацией, низкой продуктивностью жизни в конечном итоге. А проведя несколько недель без родителей, ребенок учится отслеживать причинно-следственные связи: „я сделал это и ответственность за решение лежит на мне, это привело вот к таким результатам — я запомнил“. Сам наворотил — сам получишь либо одобрение, либо будешь подвергнут остракизму», — считает психолог Рамиля Аксенова.
По словам Рамили, детсадовцы, которых с подзорной трубой высматривают родители c балконов во время прогулки, чаще капризничают и нервничают. Хотя мне сложно быть объективной и безоговорочно верить психологам: в памяти врезалась картинка из детства — мама отдаляется от ворот лагеря, держа младшего брата за руку, а мне так грустно-грустно.
Лагерь на колесиках
Было начало летних каникул. Мама ушла на работу, и девочка осталась развлекаться дома одна: она красилась маминым хайлайтером, играла в куклы Lol, по телевизору были новости. Девочка обратила внимание на сюжет, в котором показали страшный лагерь на колесиках, лица у детей были грустные и испуганные, а вожатые похожи на монстров. Раздался телефонный звонок: «Девочка-девочка, лагерь на колесиках ищет твою улицу…»
Как понять, что ребенок готов поехать в лагерь и не бояться за его отдых вдали от дома? «Взаимодействие с социумом начинается с трех лет — в это время можно отдавать ребенка к бабушке либо в детский коллектив. В это время дети учатся общаться со сверстниками. Но к лагерю ребенок готов, когда есть навыки самообслуживания», — считает Рамиля Аксенова.
Многие родители любят позаниматься самоедством, размышляя, достаточно ли они хороши. И в такие моменты им кажется, что отправляя впервые на лето ребенка в лагерь или к бабушке, они его бросают. Но задаваться нужно другими вопросами: может ли ребенок самостоятельно помыться, почистить зубы, одеться и постирать нижнее белье? Оказывается, все проще, чем кажется. Вспоминаются слова модного нынче у женщин психолога Михаила Лабковского: «Ваш ребенок жив? Значит, вы хорошая мать».
И один важный нюанс. Именно перед поездкой в лагерь следует сделать акцент на моментах, которые в «домашней» жизни мы часто обходим стороной. Например, объяснить, как уследить за своими вещами, ведь потерять ребенок может что угодно: от трусов до часов. Невинное «дай погонять» может закончиться полной потерей, например, необходимой куртки. Для детей отстаивать свои права и жестко говорить «нет» в такой ситуации непросто: жлобом выглядеть едва ли кто-то хочет. Но надо помочь и научить сына или дочку отстаивать точку зрения и свои права.
Синие макароны
Одной девочке мама готовила синие макароны. Как их делала мама, девочка не знала: их всегда приносили из комнаты, которую строго-настрого запрещали посещать. Однажды, когда мама накрывала на стол, девочка не выдержала и пошла в ту самую комнату, а там…
Каждое лето по всей стране Роспотребнадзор, прокуратура и следственный комитет начинает проверки котлет и запеканок. И для родителей плохо приготовленные блюда или некачественные продукты — серьезный аргумент против детских лагерей. Но не стоит забывать, что довольно часто сами папы и мамы становятся причиной детских отравлений или просто отказа от еды.
«Родители, приезжая в гости, пытаются накормить своих детей досыта, не подозревая о том, что в лагере шестиразовое вкусное питание и большие диетические порции, — говорит Анна Быстрова, вожатая и студентка, будущий специалист по „управлению воспитательной работой и правоведению“. — Из города везут фаст-фуд, ягоды, котлеты. Во время дороги все продукты, особенно жарким летом, портятся, что может привести к плачевным последствиям».
Еще один страх — ребенок ничего не ест. Дома (зная привычки и пристрастия деток) ранним утром и поздним вечером можно наварить именно тех каш и супов, которые их величества готовы употребить. Хоть и с кислыми щами (увы, в переносном смысле). В лагере едва ли найдутся благодетели, которые будут, как половой за Чичиковым, бегать с отдельным меню и принимать неугодные блюда обратно. Но чаще всего и как такового четкого «не ем» нет. Если разобраться, то выясняется, что ребенок ест все, но в своем любимом (мамином/бабушкином/детсадовском) исполнении.
«Нужно понять, почему ребенок избирателен в еде. И помочь может составление списка продуктов, которые в том или ином виде он ест. Их может оказаться не так уж мало. К примеру, ребенок не любит мясо, но в перетертом виде с овощным пюре он его с удовольствием ест. Или наоборот», — поясняет Ирина Бородина. Диетолог уверена — воспитать культуру правильного питания можно, но заранее, и как ни прискорбно начинать придется с себя:
— Дома на столе должна присутствовать «нормальная» еда: суп, второе, фрукты в качестве перекусов. Не надо забывать, что, если ребенок испытывает жажду, вода — это основная жидкость. Если вы идете в кафе и заказываете себе бургер, но при этом ребенка заставляете есть салат, формируется некий диссонанс. Поэтому, в первую очередь, постоянной работой родителей должно стать привитие своим положительным примером нужных пищевых привычек. Применимых детьми не только вместе с родителями, но и без их контроля.
Тоска по маме
Одной девочке мама строго-настрого не разрешала смотреть телевизор. Однажды мама оставила ее на целый день одну. В квартире наступила тревожная тишина, слышно было только часы: тик-так, тик-так, включи телек-сделай так. Девочка включила телевизор, а там какой-то дяденька в белом пиджаке пел про любовь. Из глаз девочки полились кровавые слезы.
Сразу же после школы я работала вожатой в летнем лагере. Была старше некоторых ребят всего на год и играла роль то ли «доброго полицейского», то ли «своего чувака». Была в отряде девочка (одна из близняшек), которая в отличие от сестры тяжело переживала разлуку с домом: через день она собирала свой огромный чемодан, садилась на него и ждала, когда ее начнут уговаривать остаться. Мы с вожатыми ходили по очереди, как на дежурство: нужно было спросить, что ее расстроило, сказать, что сегодня очередной день Нептуна, свадьбы всех со всеми, спелые груши и наше ей уважение. А потом выслушать рассказ о биографии певицы и актрисы Натальи Орейро, посмотреть все вырезки из журналов и коллажи. Спустя двадцать лет я даже хотела сходить на концерт Орейро, чтобы просто посмотреть ей в глаза — что же ты наделала, Наташа?
Но такое поведение — все-таки исключение. Даже больше — судя по тому, что ее сестра в это время ловила кайф, ползая по березе, это просто особенности характера. В конце концов мы все не выдержали, и сказали: «Вперед! Трасса там». И все закончилось принятием и смирением. Все еще не знаю, правильно ли мы поступили.
«Я не помню моментов, чтобы подростки скучали вечерами по дому. Ревут малышки, реже средний возраст (9-14 лет). Потому что лагерь — это маленькая самостоятельная жизнь. Как чистый воздух. Приезжая в деревню или на природу от него начинает кружиться голова. Но стоит привыкнуть, и ты возвращаешься в состояние комфорта. Так и с лагерем. Не стоит переживать первым слезкам на второй-третий день смены — это вполне естественно», — успокаивает родителей Анна Быстрова.
Первый день — это знакомство с новым местом, людьми, дележ кроватей, тщетные попытки запомнить распорядок дня, поэтому о родителях вспоминают не все. Но для того, чтобы первый день не стал стрессом, лучше максимально узнать о лагере и заранее рассказать ребенку, что его ждет, обсудить график визитов, позаботиться, чтобы у него было нечто, помогающее пережить возможное одиночество.
Укол для эго
Жила-была семья: мама, папа, сыночек и бабушка. Бабушка была очень добрая, все ее любили. Каждый год летом в три ночи бабушка открывала запертый ящик, доставала черное платье, черный платок, черные сапоги и уходила куда-то из дома…
Если у вашей мамы, свекрови или тещи есть дача, на которую она готова забрать ребенка летом — это настоящее счастье. Потому что чаще нынешние бабушки тоже работают и ждут отпуска, чтобы куда-то съездить, как и мы. Не обижаться за неисполнение бабушкиных обязательств сложно, однако стоит задуматься о том, что будет с нами после принятых пенсионных реформ.
Но, допустим, вам все-таки повезло со свободной бабушкой. Будьте готовы к появлению проблем: у вас режим, а бабушка разрешает внучке не спать до полуночи. Или наоборот. Кутает даже в жару. Или наоборот — разрешает внуку снять куртку и не надевает шапку, когда на улице прохладный ветер. С утра булочка, конфеты, сладкий чай и варенье. А вы не даете сладкое в таком количестве.
«Проблема очень деликатная и решать ее нужно мягко, — советует Ирина Бородина. — Не обвинять бабушек, а мягко намекнуть, что вас настораживает. Главное сделать бабушек союзниками, ведь у вас общая цель — здоровье и счастье ребенка. Иногда можно идти и на хитрость: если, скажем, бабушка дает много сахаросодержащих продуктов ребенку — показывать различные информационные статьи или программы о вреде сахара или сказать, что врач не рекомендует».
Для того, чтобы понять другую сторону летних историй, я вызвала на серьезный разговор свою маму, которая каждое лето проводит с внуками в деревне, и вывозит их же в спортивный лагерь, где работает массовиком-затейником. Мама рассмеялась и сказала:
— Ты знаешь, у нас обычно все хорошо. Вырабатывается режим: мы встаем, дети идут на пробежку, завтракаем, дежурный моет посуду, потом отдых и дела по огороду… В общем, никаких нет капризов. Но как только начинаются выходные, приезжаете вы все (родители и родственники) и начинается хаос: ни пробежек, ни мытья посуды, капризы, драки… С лагерем тоже самое. Все хорошо, пока детям не дают телефон, чтобы позвонить родителям. Самим мамам и папам мы уже запретили приезжать: после их отъезда — слезы, трагедии. А к кому-то не приехали — тоже обидно. Конечно, бывает всякое: один раз в день вежливости все переругались, подрались, я потом и вовсе разревелась и меня утешали. Но это единичный случай.
После этого разговора, я окончательно пришла к выводу, что ребенку для подготовки нужно просто собрать чемодан, объяснить, что будет в лагере, дать понять, что ты его любишь, радуешься за его предстоящие приключения и… отпустить. А уж куда именно: в лагеря или к бабушке — не так важно. Во всем есть свои плюсы или наоборот — уколы для твоего раздувшегося эго, например, когда дочь в конце августа назовет тебя по ошибке бабушкой.
И понять, что все эти страшилки исключительно в твоей голове, не стоит себя накручивать из-за бесконечных «а вдруг». Кстати, радует, страшилки про зеленую руку и гробик на колесиках все так же пользуются популярностью, как и в моем детстве: дочь постоянно привозит мне из лагеря свежую партию пугающих историй.
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