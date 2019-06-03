Контрольная на лето

Сразу же после школы я работала вожатой в летнем лагере. Была старше некоторых ребят всего на год и играла роль то ли «доброго полицейского», то ли «своего чувака». Была в отряде девочка (одна из близняшек), которая в отличие от сестры тяжело переживала разлуку с домом: через день она собирала свой огромный чемодан, садилась на него и ждала, когда ее начнут уговаривать остаться. Мы с вожатыми ходили по очереди, как на дежурство: нужно было спросить, что ее расстроило, сказать, что сегодня очередной день Нептуна, свадьбы всех со всеми, спелые груши и наше ей уважение. А потом выслушать рассказ о биографии певицы и актрисы Натальи Орейро, посмотреть все вырезки из журналов и коллажи. Спустя двадцать лет я даже хотела сходить на концерт Орейро, чтобы просто посмотреть ей в глаза — что же ты наделала, Наташа?

Но такое поведение — все-таки исключение. Даже больше — судя по тому, что ее сестра в это время ловила кайф, ползая по березе, это просто особенности характера. В конце концов мы все не выдержали, и сказали: «Вперед! Трасса там». И все закончилось принятием и смирением. Все еще не знаю, правильно ли мы поступили.

