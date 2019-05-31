За пять минут до эмиграции

— Мы все узнали: в Штатах мы легко сможем зарегистрировать отношения. Я даже думал о том, чтобы сделать предложение на трапе самолета — но потом остановил себя, что за сопли, мы же все-таки мальчики. Но там можно не скрывать — кто ты, не притворяться. Я знаю, что мне все равно будет тяжело взяться за руку на людях. Но надеюсь, что когда-нибудь это пройдет. И я пойму, что это такое — свобода быть таким, какой ты есть. Здесь мне это недоступно. Сейчас времена поспокойнее, бить, может быть, и не станут. Но крикнуть из машину вдогонку оскорбление — это святое дело. Ухоженный мальчик, с укладочкой… И сразу все понятно.

— А как же семья? Родители?

— У меня мама — настоящий герой! Она одна подняла троих детей. Я бы не хотел ей причинять какое-то неудобство. Я не трус, но переживаю за свою семью. Маме было тяжело принять, что я гей. В семье это никогда не обсуждалось, но все все прекрасно понимают. Зачем это перетирать, если все и так понятно. А мой младший брат, когда узнал о моем решении, спросил: «Зачем ты едешь в страну, где стреляют?» Мама так до последнего и не верит, мне кажется, что я уезжаю. Я думаю, что им без меня в чем-то даже будет проще. Не будет косых взглядов и соседских сплетен. Все-таки наше общество не славится толерантностью в отношении к геям, да еще и с ВИЧ.