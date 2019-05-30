За чертой зелени
Прошло две недели после событий вокруг сквера и храма. Уже очень многие дали свою оценку и по разному интерпретировали произошедшее: антиклерикальный мятеж, агенты госдепа, битва за Русь, конфликт поколений… Я хочу поделиться своим видением ситуации, причин конфликта и прогнозов на будущее.
«Мы не штурмуем Бастилию?»
Пока в отдельно взятом Екатеринбурге произошло полное крушение общественных договоренностей, в простонародье именуемых законами. Все мы живем по закону. Это общественный договор. Мы не вытаскиваем из разбитых витрин понравившиеся нам вещи и не штурмуем Бастилию. Просто потому что всем выгоднее, чтобы законы соблюдались.
Нам, простым обывателям и мирным гражданам выгодно, чтобы законы соблюдались. Даже потому что все дубинки наручники и автозаки находятся не у нас. Они находятся у правоохранительных органов и у власти, которые обязаны гарантировать соблюдение наших прав.
Одна из общественных договоренностей крайне важна для города — это право на зеленые зоны и общественные пространства. Ни для кого не секрет, что с девяностых годов прошлого века вся земля в центре города поделена между собственниками, в основном, это частные лица и коммерческие компании. Есть участки, которые подлежит застройке.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
«Они разбивают витрины?»
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
И вот на глазах изумленной публики нарушается эта общественная договоренность. Благодаря действиям городских и областных властей откусывается кусок сквера под строительство.
Нельзя сказать, что это первый случай — за последнее десятилетие стройки «отъели» участки и от Зеленой рощи, и от парка за Дворцом Молодежи… Да много еще где. Но каждый раз перевод земли из одного назначения в другое был сделан как бы задним числом, когда-то там в лихие девяностые, что же теперь поделать. Да и парки, видимо, все-таки имели более локальное значение.
Здесь же все произошло в сквере, в котором отдыхают горожане со всего города. И прямо на наших глазах. Фокус в том, что территория сквера у театра драмы все это время была не размежевана. То есть, парк был, числился как городской, а земля существовала без назначения. И вот полгода назад территорию размежевали, часть участка приобрела «религиозное» назначение. И на ней теперь законно можно что-то построить. Соблюдены ли все формальные процедуры при изменении назначения территории? Да. Является ли это соблюдением общественных договоренностей? Мой ответ — нет.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Эта ситуация создает большой и важный прецедент. Застройщики, собственники земли (в нашем случае Фонд святой Екатерины) сделали шаг в зеленые зоны города. То есть разбили витрину и вытащили из нее ИМ понравившееся НАШЕ общественное пространство. Поэтому и получили такую бурную реакцию от горожан.
«Грабителю ботинки или кошелек?»
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Что будет дальше? В этой истории очень много участников, ее исход зависит от многих переменных. И, наверняка, он не будет однозначным. Но, если гиперболизировать, я вижу позитивный и негативный сценарий.
Негативный сценарий уже, к сожалению, начал реализовываться. Нам говорят: «Хорошо, так и быть… Мы не будем вытаскивать из вашей разбитой витрины этот сквер, давайте вытащим… например, площадь 1905 года. В вообще. Давайте-ка вы сами решите, какого общественного пространства мы вас лишим». И люди начинают всерьез обсуждать что лучше отдать грабителям — ботинки, куртку, телефон или кошелек.
Если город позволит забрать любое другое общественное пространство под застройку, это будет разрешением для других девелоперов — так можно. Это будет означать начало масштабного процесса по отъему общественных пространств у населения. И нет, церковь не заменяет собой общественное пространство, как и новый зал филармонии, новый корпус музея или новый концертный зал.
Этот сценарий также будет означать тотальное разрушение общественных договоренностей. Правил нет. Наши права никто не защищает. Казино всегда выигрывает. От нас ничего не зависит.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Позитивный сценарий — и я безумно надеюсь на его реализацию — будет реализован в том случае, если город сможет сплотится и сказать: «Если вы хотите что-то строить, то должны взять землю не у нас, а у себя». Общественные пространства должны остаться общественными пространствами. Застройка не должна выходить за пределы «пятна» застройки.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
И такой сценарий станет поворотной точкой для города. Он докажет, что мы умеем отстаивать свои зеленые зоны. Наверняка на них будут еще покушаться, но мы сможем их отстоять.
Этот сценарий также будет означать восстановление общественных договоренностей. Наши права соблюдаются. Законы работают. Граждане влияют на судьбу своего города. Будущее Екатеринбурга зависит от нас.
«Что делать?»
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ