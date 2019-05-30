За чертой зелени

Пока в отдельно взятом Екатеринбурге произошло полное крушение общественных договоренностей, в простонародье именуемых законами. Все мы живем по закону. Это общественный договор. Мы не вытаскиваем из разбитых витрин понравившиеся нам вещи и не штурмуем Бастилию. Просто потому что всем выгоднее, чтобы законы соблюдались.

Нам, простым обывателям и мирным гражданам выгодно, чтобы законы соблюдались. Даже потому что все дубинки наручники и автозаки находятся не у нас. Они находятся у правоохранительных органов и у власти, которые обязаны гарантировать соблюдение наших прав.

Одна из общественных договоренностей крайне важна для города — это право на зеленые зоны и общественные пространства. Ни для кого не секрет, что с девяностых годов прошлого века вся земля в центре города поделена между собственниками, в основном, это частные лица и коммерческие компании. Есть участки, которые подлежит застройке.