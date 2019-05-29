Шаг вперед или упущенный шанс
Сезон 2017/18 «Урал» закончил на 12 строчке, в Кубке России остановился на ранней стадии. Хуже был только дебютный сезон в элите российского футбола. Изменить положение дел призвали молодого наставника Дмитрия Парфенова, у которого за плечами лишь одна серьезная тренерская работа — в клубе «Тосно», который вылетел из чемпионата России, сенсационно выиграл Кубок России и — тут же обанкротился. Любимый многими болельщиками Александр Тарханов остался советником президента.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Трансферная кампания «Урала» подстроилась под нового тренера. Пришли знакомые Парфенову по «Тосно» когда-то звездный и стремительно стареющий форвард Павел Погребняк и перспективный воспитанник «Краснодара» Илья Жигулев. В атаку приобрели швейцарца Марко Араторе: он обошелся в 600 тысяч евро, что довольно много для «Урала», но смешно для российских грандов. Перспективного нападающего Андрея Панюкова арендовали у питерского «Зенита». Серьезно укрепили оборону: летом пришел Сергей Брызгалов, исправно чудивший в свое время в защите «Спартака», зимой — резервист «Краснодара» Стефан Страндберг и основной игрок белорусского «БАТЭ» Денис Поляков.
Всех лидеров, кроме «хрустальных» [склонным к травмам — прим. ЕТВ] Георгия Чантурии и Эдгара Манучаряна, удалось сохранить. Зимой клуб по неясным до сих пор причинам покинул симпатичный плеймейкер Алексей Евсеев. Любопытна судьба Джамалдина Ходжаниязова, который оказался в «Урале» летом 2018-го, сыграл один матч — и ушел зимой 2019-го. Таких характерных примеров в трансферной политике «Урала» много.
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
А стабильно хороший ход команда набрала лишь к середине сентября. В десяти матчах — семь побед, две ничьи и одно обидное поражение в гостях от «Рубина». Эта серия позволила «Уралу» даже размечтаться о еврокубках. Правда, последний матч календарного года екатеринбуржцы безвольно проиграли московскому «Динамо». Счет 0:4 тогда толком никто объяснить не смог. Параллельно «Урал» вышел в четвертьфинал Кубка России и уже сыграл первый матч со «Спартаком» (по новой схеме в турнире действует двухматчевая система).
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Видео: ФК «Урал»
Как ни крути, встреча с «Локомотивом» 22 мая стала главной для екатеринбуржцев в сезоне. Волею календаря, за три дня до этого команды должны были выяснять отношения в чемпионате. Силы не сопоставимы изначально: «Локомотив» — богатый клуб со спонсором РЖД и подбором высококлассных игроков на два равноценных состава, «Урал» — клуб маленький, лишь с несколькими игроками уровня лучших команд РПЛ и короткой скамейкой.
Несмотря на эти очевидные факты,
руководство клуба пошло ва-банк — и выставило на игру в чемпионате сильнейший
состав. Более того, игроки настолько отдавались игре (они действительно провели,
пожалуй, лучший матч сезона), что на последних минутах лидеры «Урала»
Петрус Бумаль и Отман Эль Кабир едва передвигались по полю.
«Локомотив» сумел оформить ничью только благодаря спорным судейским
решениям. В тот вечер за екатеринбургский клуб стало одновременно и радостно, и
тревожно. Как будто финал прошел 19-го, а не 22 мая и в Екатеринбурге, а не в
Самаре.
Видео: ЕТВ
К сожалению, худшие опасения сбылись. На финал Кубка России «Урал» вышел уставшим — физически и морально. Эмоций не хватило. К тому же, пришлось играть без лидера Эрика Бикфалви, который отбывал дисквалификацию. Квелая игра «Урала» привела к закономерному итогу — победе «Локомотива» на классе со счетом 0:1. Нельзя сказать, что екатеринбуржцы не старались и не имели шансов. Но и говорить, что результат несправедлив, тоже нельзя. Остается догадываться, зачем Дмитрий Парфенов заставил свои команду отдать все силы за три дня до ключевого матча сезона.
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
И снова мы приходим к главному: сезон получился неоднозначным. Местами «Урал» показывал зрелищный футбол европейского уровня, когда действительно ощущалась тренерская рука, да и дух захватывало. Но в основном екатеринбуржцы играли очень нестабильно: забивали на первых секундах и отдавали очки на последних, выигрывали у сильных и проигрывали слабым. Несмотря на это, итоги неплохи — 10 место и финал Кубка России. Болельщики оценят этот сезон как относительно удачный. Но всегда хочется большего.
Видео: ЕТВ
Фото: пресс-служба ФК «Урала»
За последние годы в «Урале» побывало множество футболистов, которые, грубо говоря, играли за основу три-четыре матча, потом чуть-чуть за молодежку… И внезапно уходили. Даже не все старожилы-болельщики помнят эти фамилии: Нуров, Чудин, Конате, Фомин, Кузнецова, Брагин, Ломакин, Гошоков, Ламбарский, Жуков и другие. Не совсем понятно, зачем эти люди были в команде. Есть и просто плохие трансферы: переходы Григорьева, Павленко, Горбанца — тому доказательство
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Плюсом появилась субъективная проблема: судьи не жалуют «Урал». Особенно ярко это проявилось в концовке сезона. «Некоторые связывают это с высказываниями президента футбольного клуба Григория Иванова. Отмечают, что если бы он так сильно их не чихвостил, то не было бы и обратной реакции. Но это не так. Большинство комментариев президента клуба по делу. Вспомним памятный матч „Урала“ с „Зенитом“ в Санкт-Петербурге. Очевидный судейский беспредел [три удаления от судьи Еськова — прим. ЕТВ], но никаких выводов сделано не было. И это самое печальное», — сказал ЕТВ журналист и болельщик Андрей Варкентин. Назревшую «судейскую проблему» мы разбирали ранее.
Что будет с «Уралом» в грядущем сезоне — пока не понятно. Нет, то, что клуб продолжить существование и борьбу за достойные результаты, — очевидно. Другое дело: удастся ли сохранить ведущих игроков? Уже появились слухи, что «Зенит» и «Динамо» интересуются Отманом Эль Кабиром, который стал открытием сезона. По информации «Чемпионата», москвичи отдадут за голландца 2,5 миллиона евро. Если так случится, то для «Урала» это будет самый дорогой трансфер. Периодически возникают слухи о продаже Эрика Бикфалви, от которого зависит едва ли не вся атака екатеринбургского клуба.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Видео: ЕТВ