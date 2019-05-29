Шаг вперед или упущенный шанс

Подводим итоги футбольного сезона ФК «Урал», который мог стать для Екатеринбурга историческим.
Авторы:Михаил Вербицкий
«Бог любит троицу — постараемся еще раз выйти в финал и победить», — слова главного идеолога уральского футбола Григория Иванова после второго в истории проигранного финала Кубка России по футболу. В Екатеринбурге почти все фанаты ждали победы над «Локомотивом», точнее, выхода в групповой этап Лиги Европы (обладателю Кубка автоматически предоставляется это право). А вместе с хрустальной чашей с серебряными ручками и лучшие европейские команды на «Екатеринбург Арене». Клубу тогда простили бы все — невнятную игру и неоднозначную кадровую политику, куцый стадион, наконец, за который «Урал» ответственен, правда, в последнюю очередь.

Екатеринбург — город требовательный и достойный высших спортивных результатов. Но нет — сказки в этот раз не получилось. И это закономерно. Фанаты «Урала» уже начинают ревновать остальной Екатеринбург к «Автомобилисту».

Сезон 2017/18 «Урал» закончил на 12 строчке, в Кубке России остановился на ранней стадии. Хуже был только дебютный сезон в элите российского футбола. Изменить положение дел призвали молодого наставника Дмитрия Парфенова, у которого за плечами лишь одна серьезная тренерская работа — в клубе «Тосно», который вылетел из чемпионата России, сенсационно выиграл Кубок России и — тут же обанкротился. Любимый многими болельщиками Александр Тарханов остался советником президента.

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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Трансферная кампания «Урала» подстроилась под нового тренера. Пришли знакомые Парфенову по «Тосно» когда-то звездный и стремительно стареющий форвард Павел Погребняк и перспективный воспитанник «Краснодара» Илья Жигулев. В атаку приобрели швейцарца Марко Араторе: он обошелся в 600 тысяч евро, что довольно много для «Урала», но смешно для российских грандов. Перспективного нападающего Андрея Панюкова арендовали у питерского «Зенита». Серьезно укрепили оборону: летом пришел Сергей Брызгалов, исправно чудивший в свое время в защите «Спартака», зимой — резервист «Краснодара» Стефан Страндберг и основной игрок белорусского «БАТЭ» Денис Поляков.

Всех лидеров, кроме «хрустальных» [склонным к травмам — прим. ЕТВ] Георгия Чантурии и Эдгара Манучаряна, удалось сохранить. Зимой клуб по неясным до сих пор причинам покинул симпатичный плеймейкер Алексей Евсеев. Любопытна судьба Джамалдина Ходжаниязова, который оказался в «Урале» летом 2018-го, сыграл один матч — и ушел зимой 2019-го. Таких характерных примеров в трансферной политике «Урала» много.

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За сезон Павел Погребняк забил лишь четыре гола

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сезон «Урал» начал катастрофически неудачно — одно очко в четырех матчах. Тренду — пропускать на последних минутах и терять очки — команда Дмитрия Парфенова не изменит до конца чемпионата. Очевидно, что команда недобрала много очков на старте. Можно было обыгрывать и «Анжи» (0:1), и «Краснодар (1:2), и Динамо (1:1). Пришлось выбираться из психологической ямы. Первая победа созрела только к пятому туру.

А стабильно хороший ход команда набрала лишь к середине сентября. В десяти матчах — семь побед, две ничьи и одно обидное поражение в гостях от «Рубина». Эта серия позволила «Уралу» даже размечтаться о еврокубках. Правда, последний матч календарного года екатеринбуржцы безвольно проиграли московскому «Динамо». Счет 0:4 тогда толком никто объяснить не смог. Параллельно «Урал» вышел в четвертьфинал Кубка России и уже сыграл первый матч со «Спартаком» (по новой схеме в турнире действует двухматчевая система).

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Парфенов пытался привить красивый футбол. Получалось не всегда

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Весеннюю часть сезона подопечные Парфенова тоже начали ни шатко-ни валко. Лишь один плюс — выход в полуфинал Кубка. Потом внезапно вновь хорошая серия — четыре победы и одна ничья в пяти матчах. И неоднозначная концовка сезона. С одной стороны, «Урал» обезопасил себя от стыковых матчей (что в принципе сложно назвать достижением, ведь клуб мог рассчитывать на большее). С другой стороны, клуб пробился в финал Кубка России — и вот это уже неоспоримый успех.
Футболисты «Урала» обратились к болельщикам после завершения сезона

Видео: ФК «Урал»

Как ни крути, встреча с «Локомотивом» 22 мая стала главной для екатеринбуржцев в сезоне. Волею календаря, за три дня до этого команды должны были выяснять отношения в чемпионате. Силы не сопоставимы изначально: «Локомотив» — богатый клуб со спонсором РЖД и подбором высококлассных игроков на два равноценных состава, «Урал» — клуб маленький, лишь с несколькими игроками уровня лучших команд РПЛ и короткой скамейкой.

Несмотря на эти очевидные факты, руководство клуба пошло ва-банк — и выставило на игру в чемпионате сильнейший состав. Более того, игроки настолько отдавались игре (они действительно провели, пожалуй, лучший матч сезона), что на последних минутах лидеры «Урала» Петрус Бумаль и Отман Эль Кабир едва передвигались по полю. «Локомотив» сумел оформить ничью только благодаря спорным судейским решениям. В тот вечер за екатеринбургский клуб стало одновременно и радостно, и тревожно. Как будто финал прошел 19-го, а не 22 мая и в Екатеринбурге, а не в Самаре.

Опасения болельщиков перед матчем с «Локо» в РПЛ в итоге сбылись

Видео: ЕТВ

К сожалению, худшие опасения сбылись. На финал Кубка России «Урал» вышел уставшим — физически и морально. Эмоций не хватило. К тому же, пришлось играть без лидера Эрика Бикфалви, который отбывал дисквалификацию. Квелая игра «Урала» привела к закономерному итогу — победе «Локомотива» на классе со счетом 0:1. Нельзя сказать, что екатеринбуржцы не старались и не имели шансов. Но и говорить, что результат несправедлив, тоже нельзя. Остается догадываться, зачем Дмитрий Парфенов заставил свои команду отдать все силы за три дня до ключевого матча сезона.

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«Урал» только что уступил Кубок России

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

И снова мы приходим к главному: сезон получился неоднозначным. Местами «Урал» показывал зрелищный футбол европейского уровня, когда действительно ощущалась тренерская рука, да и дух захватывало. Но в основном екатеринбуржцы играли очень нестабильно: забивали на первых секундах и отдавали очки на последних, выигрывали у сильных и проигрывали слабым. Несмотря на это, итоги неплохи — 10 место и финал Кубка России. Болельщики оценят этот сезон как относительно удачный. Но всегда хочется большего.

Болельщики «Урала» — об итогах сезона

Видео: ЕТВ

«Я думаю, что мы должны были быть выше. Неудачно начали, у нас не получилось начало чемпионата, а потом набрали свои очки. Мы все время хорошо играли, кроме интервала в Уфе“ и с Динамо“. А так, старались показывать хороший футбол. Я доволен командой, недоволен результатом. Хотя в этом году мы заняли место выше и двигаемся вперед», — цитирует президента «Урала» Григория Иванова Sport24.
Григорий Иванов
президент ФК "Урал"
По пятибалльной шкале оценил бы сезон на «четыре».
Григорий Иванов
Сегодняшние результаты «Урала» следуют из взаимосвязанного комплекса объективных и субъективных факторов. Начнем с того, что «Урал» — это маленький клуб. А чтобы стать большим — нужно много денег. Для сравнения: казна «Урала» наполнена примерно на миллиард рублей, «Зенита» — на в 12 раз больше; бюджет «Рубина», который расположился на 11 строчке, вслед за «Уралом», — четыре миллиарда. С этой точки зрения, требовать от екатеринбуржцев великих результатов было бы наивно. Плюс ко всему, осенью 2018 года появилась информация, что один из трех крупнейших спонсоров «Урала» «Ренова» покидает клуб. Это может стать тяжелейшим ударом для клуба. Придется искать другие источники доходов. Только вот где?
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Президент «Урала» Григорий Иванов надеялся, что клуб выиграет Кубок

Фото: пресс-служба ФК «Урала»

Деньги влияют на подбор игроков и другие важные нюансы, которые определяют итоговый результат. Но при этом все равно вызывает вопросы трансферная политика клуба. Зачем в клубе был Джамалдин Ходжаниязов? Для чего арендовывали Илью Жигулева? «Был очень сложный сезон для меня. Порой не понимал, зачем меня приглашали сюда. Травмы, неверие в меня, как в футболиста… Но это опыт!» — так попрощался с командой Жигулев.

За последние годы в «Урале» побывало множество футболистов, которые, грубо говоря, играли за основу три-четыре матча, потом чуть-чуть за молодежку… И внезапно уходили. Даже не все старожилы-болельщики помнят эти фамилии: Нуров, Чудин, Конате, Фомин, Кузнецова, Брагин, Ломакин, Гошоков, Ламбарский, Жуков и другие. Не совсем понятно, зачем эти люди были в команде. Есть и просто плохие трансферы: переходы Григорьева, Павленко, Горбанца — тому доказательство

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Болельщики продолжают верить, что в Екатеринбург придут еврокубки

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Плюсом появилась субъективная проблема: судьи не жалуют «Урал». Особенно ярко это проявилось в концовке сезона. «Некоторые связывают это с высказываниями президента футбольного клуба Григория Иванова. Отмечают, что если бы он так сильно их не чихвостил, то не было бы и обратной реакции. Но это не так. Большинство комментариев президента клуба по делу. Вспомним памятный матч Урала“ с Зенитом“ в Санкт-Петербурге. Очевидный судейский беспредел [три удаления от судьи Еськова — прим. ЕТВ], но никаких выводов сделано не было. И это самое печальное», — сказал ЕТВ журналист и болельщик Андрей Варкентин. Назревшую «судейскую проблему» мы разбирали ранее.

Что будет с «Уралом» в грядущем сезоне — пока не понятно. Нет, то, что клуб продолжить существование и борьбу за достойные результаты, — очевидно. Другое дело: удастся ли сохранить ведущих игроков? Уже появились слухи, что «Зенит» и «Динамо» интересуются Отманом Эль Кабиром, который стал открытием сезона. По информации «Чемпионата», москвичи отдадут за голландца 2,5 миллиона евро. Если так случится, то для «Урала» это будет самый дорогой трансфер. Периодически возникают слухи о продаже Эрика Бикфалви, от которого зависит едва ли не вся атака екатеринбургского клуба.

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Главный вопрос лета: останутся ли Бикфалви и Эль-Кабир?
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Неясна судьба Андрея Панюкова, который, как говорит Григорий Иванов, хочет играть в «Урале», но «Зенит» (ему принадлежит нападающий) еще не решил, что делать с футболистом. Павел Погребняк также может остаться в клубе, если пожелает главный тренер Парфенов. Наверняка, как говорят источники РИА «Новости», клуб покинет защитник Грегор Балажиц. Такая же участь последует Стефана Страндберга, чье арендное соглашение подошло к концу. Артему Фидлеру исполняется 36 лет и его контракт тоже заканчивается. Стоит ждать от «Урала» точечных приобретений. Но будут ли они реально качественными?
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Самое грустное осталось за кадром — выступление молодежки «Урала». Команда заняла 13 место с 23 очками (это даже успех, потому что в прошлом сезоне уральцы замыкали турнирную таблицу). При этом юные «шмели» провели серию из 13 поражений подряд. Единственный игрок в составе главной команды «Урала», которого можно назвать воспитанником, — это третий вратарь Владислав Полетаев. «Хочу, чтобы когда-нибудь в форме Урала“ выходили 11 уроженцев Свердловской области», — говорил Григорий Иванов ЕТВ в начале 2019 года. К сожалению, екатеринбургский клуб пока очень далек от этого.
Призывы к болельщикам «Урала»

Видео: ЕТВ

Фото на входе: пресс-служба ФК «Урал»
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Городские истории, Екатеринбург, итоги сезона, ФК "Урал"
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