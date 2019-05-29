Шаг вперед или упущенный шанс

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Екатеринбург — город требовательный и достойный высших спортивных результатов. Но нет — сказки в этот раз не получилось. И это закономерно. Фанаты « Урала» уже начинают ревновать остальной Екатеринбург к « Автомобилисту».

, — слова главного идеолога уральского футбола Григория Иванова после второго в истории проигранного финала Кубка России по футболу. В Екатеринбурге почти все фанаты ждали победы надЛокомотивом», точнеевыхода в групповой этап Лиги Европыобладателю Кубка автоматически предоставляется это право). А вместе с хрустальной чашей с серебряными ручками и лучшие европейские команды наЕкатеринбург Арене». Клубу тогда простили бы все — невнятную игру и неоднозначную кадровую политикукуцый стадионнаконецза которыйУрал» ответствененправдав последнюю очередь.