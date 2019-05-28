Твое место в конфликте между сквером и храмом

С начала эпопеи активного стояния за сквер, на месте которого хотели построить храм святой Екатерины, прошло две недели. Сейчас ситуация перешла в мирную (и не видную обывателю) плоскость переговоров между сторонниками собора на Октябрьской площади и противниками этой идеи. Все баталии с полицией, шатание и снос забора, огораживающего стройплощадку, уже позади. И, хотелось бы верить, не повторятся. Поэтому самое время еще раз спокойно вспомнить и осознать: а что вообще это было?

Бунт разгневанных горожан, которыми, как полагают конспирологи и некоторые депутаты, умело сманипулировали некие кукловоды? Или все-таки протест граждан в праве на свое достоинство? Стихийный и неорганизованный, который тем не менее объединил совершенно разных людей, в обычной жизни между собой вряд ли пересекающихся?

Нам все еще предстоит выработать понимание тех событий. Восстановить полную картину. Но уже сейчас понятно, что это были реальные моменты истории и культуры горожанина. Вехи, по которым можно измерять течение времени на «до» и «после».

И, пожалуй, одна из главных заслуг майских событий на Октябрьской площади (вне зависимости от итога) в том, что они встряхнули наше сообщество. Не оставив никого равнодушным, заставили практически каждого екатеринбуржца (пусть кто-то не был в сквере сам, но трансляцию смотрел наверняка или обсуждал эту тему с друзьями) спросить самого себя:

«А я здесь кто? И зачем?»

И это дорогого стоит.

Чтобы помочь определиться, редакция ЕТВ подготовила тест, посвященный участникам противостояния в сквере. Узнать свою роль, статус может каждый, выбрав более близкие для себя варианты ответа под дюжиной вопросов.

Поехали!