Екатеринбург другими глазами. «Камера опаснее любого оружия»

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В 19 лет я вернулся в страну и проучился еще три класса.

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После школы я поехал в Кабул и продолжил учебу — теперь в университете. Я поступил на политологический факультет. В это же время я стал работать на международном телевидении — канале «Арьяна». Это одно из крупнейших СМИ Афганистана. Его владелец, любитель футбола, хотел, чтобы я работал режиссером. Но через некоторое время я стал работать в кадре, потом — комментатором. Если обобщать, я журналист.

Многим пришлось уехать. Я, напримероказался в Иранегде закончил девять классов. Миграция — это очень тяжелоособеннокогда покидаешь Родину), но она воспитывает человека и учит новому.