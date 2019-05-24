Екатеринбург другими глазами. «Камера опаснее любого оружия»
В рубрике «Екатеринбург другими глазами» было много интересных иностранцев — со своими судьбами, культурными традициями и впечатлениями от уральской столицы. Но с людьми, которые много лет рисковали своей жизнью во имя профессионального долга, ЕТВ еще не разговаривал.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Герат — город на северо-западе Афганистана. Одноименная провинция — вторая по численности в стране, там живут несколько миллионов человек. В марте 1979 года в Герате был поднят мятеж в пехотной дивизии. Вскоре последовала первая просьба афганского руководства о прямом советском военном вмешательстве. В декабре советские войска вошли в Афганистан.
После школы я поехал в Кабул и продолжил учебу — теперь в университете. Я поступил на политологический факультет. В это же время я стал работать на международном телевидении — канале «Арьяна». Это одно из крупнейших СМИ Афганистана. Его владелец, любитель футбола, хотел, чтобы я работал режиссером. Но через некоторое время я стал работать в кадре, потом — комментатором. Если обобщать, я журналист.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Однажды мы пошли на интервью с начальником федерации футбола. Зашли в его в офис с камерой и микрофоном. Он это увидел и говорит: «Вы зачем пришли ко мне с оружием?» Я ответил, что это камера, но она гораздо опаснее любого оружия. Этот мужчина очень агрессивно на нас реагировал, держа при этом автомат на шее. Мы все это засняли и еле унесли ноги из офиса.
Фото: Sayed Ali Kazemi / Facebook
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
В течение 14 лет моей журналистской работы я потерял своих очень близких друзей — больше двадцати. Нам больно из-за тех, кто погиб в борьбе. Убивали тех, кто делал очень сильные новости. Но если нас убивают — мы становимся сильнее, мы будем двигаться вперед!
Мы знаем, что наши коллеги в опасных провинциях сталкиваются со многими проблемами. Со временем ситуация улучшается. Свободы слова становится больше. Сейчас СМИ могут протестовать против президента. Впрочем, что будет дальше — никто не знает. Последнее, чем я занимался в Афганистане, — работа пресс-секретарем в федерации футбола.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Советская Россия была первой страной, которая в 1919 году после Третьей англо-афганской войны установила дипломатические отношения с Афганистаном. С тех пор наша страна неравнодушна к судьбе партнера. Характерный тому пример — активное участие СССР в гражданской войне 70-80-х годов.
Сегодня на правительственном уровне есть договор о взаимодействии между государствами в сфере образования. Каждый год Россотрудничество — федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству — определяет квоту афганцев, которые поедут учиться в Россию. В свою очередь, правительство Афганистана оплачивает своим студентам жилье.
Афганцев распределяют по университетам, в том числе они попадают в Уральский федеральный университет. Вместе с 15 ВУЗами России УрФУ стремится попасть в сотню лучших университетов мира. К 2020 году стоит задача, чтобы в УрФУ обучались 15% иностранцев.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
На Саида Али Казими была рекомендация от Федерации футбола Афганистана. Зачем он приехал в Россию? Вот и я на собеседовании спрашивал: «Почему в Россию хочешь?» Саид отвечал: «Мне хотелось бы понимать философию журналистики». Говорю смеясь: «Тогда тебе только в Екатеринбург».
«Екатеринбург Арена»
У себя на Родине Саид закончил бакалавриат. И в УрФУ, по логике, должен был поступать в магистратуру. Так изначально и планировалось [сейчас Саид обучается на подготовительном факультете УрФУ — прим. ЕТВ]. Но с Саидом приехала жена. И недавно она сказала, что будет учиться в бакалавриате. Для тех, кто не знает: бакалавриат — четыре года, магистратура — два. Как только Саид понял, что ему придется возвращаться в Афганистан раньше жены, то сразу попросил, чтобы его перевели на бакалавриат. Поэтому со следующего года Саид Али Казими будет по полной программе заниматься с первокурсниками журфака. Он еще не знает, через что ему предстоит пройти (смеется).
Фото: Sayed Ali Kazemi / Facebook
Я не пропускаю ни одного матча футбольного «Урала», стадион «Екатеринбург Арена» мне очень нравится. Главная проблема, с которой я встречаюсь, — незнание языка. Это продолжается и по сей день, когда я живу в общежитии. Надеюсь, что в будущем выучу русский, и жизнь станет проще. После окончания учебы в УрФУ я вернусь в Афганистан. Потому что это моя Родина, и я хочу приносить ей пользу.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
P. S. В 2018 году Афганистан признали самой смертоносной страной для журналистов. По крайней мере 53 человека были убиты за профессиональный долг, сообщает Международный комитет защиты журналистов. В рейтинге безопасных стран мира для туристов Афганистан также на первом месте с конца- с пометкой «экстремальный уровень опасности». Россия стоит в середине этого рейтинга.
ЕТВ благодарит за помощь в переводе с персидского Саида Валида Раса
Фотографии в тексте и на входе: Марина Молдавская для ЕТВ