Екатеринбург другими глазами. «Камера опаснее любого оружия»

ЕТВ поговорил с афганским журналистом Саидом Али-Казими, который много раз рисковал жизнью на Родине, а потом приехал учиться в Россию.
Авторы:Михаил Вербицкий

В рубрике «Екатеринбург другими глазами» было много интересных иностранцев — со своими судьбами, культурными традициями и впечатлениями от уральской столицы. Но с людьми, которые много лет рисковали своей жизнью во имя профессионального долга, ЕТВ еще не разговаривал.

— Меня зовут Саид Али Казими. Я родился в городе Герат в 1981 году. Прожил там четыре года и вместе с семьей эмигрировал.

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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

Герат — город на северо-западе Афганистана. Одноименная провинция — вторая по численности в стране, там живут несколько миллионов человек. В марте 1979 года в Герате был поднят мятеж в пехотной дивизии. Вскоре последовала первая просьба афганского руководства о прямом советском военном вмешательстве. В декабре советские войска вошли в Афганистан.

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Герат
Фото: «Википедия»
Войны принесли в нашу жизнь много горя. Многим пришлось уехать. Я, например, оказался в Иране, где закончил девять классов. Миграция — это очень тяжело (особенно, когда покидаешь Родину), но она воспитывает человека и учит новому. В 19 лет я вернулся в страну и проучился еще три класса. Мы стали одними из первых мигрантов, которые вернулись.

После школы я поехал в Кабул и продолжил учебу — теперь в университете. Я поступил на политологический факультет. В это же время я стал работать на международном телевидении — канале «Арьяна». Это одно из крупнейших СМИ Афганистана. Его владелец, любитель футбола, хотел, чтобы я работал режиссером. Но через некоторое время я стал работать в кадре, потом — комментатором. Если обобщать, я журналист.

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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

Оказаться на телеканале и стать политологом в Афганистане — само по себе страшно и опасно. Лишь два-три года Афганистан не является самым опасным государством в принципе и для журналистов в частности [статистика утверждает обратное — прим. ЕТВ]. Когда я начал работать журналистом, крупнейшими СМИ владели ребята, у которых была военная сила. Начальник федерации футбола был одним из тех, кто во время джихада в Афганистане воевал против СССР.

Однажды мы пошли на интервью с начальником федерации футбола. Зашли в его в офис с камерой и микрофоном. Он это увидел и говорит: «Вы зачем пришли ко мне с оружием?» Я ответил, что это камера, но она гораздо опаснее любого оружия. Этот мужчина очень агрессивно на нас реагировал, держа при этом автомат на шее. Мы все это засняли и еле унесли ноги из офиса.

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Саид в середине

Фото: Sayed Ali Kazemi / Facebook

Ночью же хотели показать в эфире этот эксклюзивный материал. Но нам угрожали месяц — его телохранители, его люди. После публикации вмешался начальник национального олимпийского комитета. Нам продолжали угрожать. Но мы стали еще сильнее. Мы показывали тех, у кого было оружие. Мы считали, что это недопустимо. В конце концов, мы, журналисты, делали так, чтобы власти и люди с оружием на шее отстали от футбола и не мешали игре. Сейчас у федерации футбола есть свои проблемы, но точно стало лучше, чем раньше.

Нам угрожали, на нас нападали, нас убивали. Но мы старались быть профессионалами. Каждая угроза нас усиливала и, если можно так сказать, поощряла, чтобы больше работать. Много чего было, не обо всем хочется рассказывать.
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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

В течение 14 лет моей журналистской работы я потерял своих очень близких друзей — больше двадцати. Нам больно из-за тех, кто погиб в борьбе. Убивали тех, кто делал очень сильные новости. Но если нас убивают — мы становимся сильнее, мы будем двигаться вперед!

Мы знаем, что наши коллеги в опасных провинциях сталкиваются со многими проблемами. Со временем ситуация улучшается. Свободы слова становится больше. Сейчас СМИ могут протестовать против президента. Впрочем, что будет дальше — никто не знает. Последнее, чем я занимался в Афганистане, — работа пресс-секретарем в федерации футбола.

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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

Советская Россия была первой страной, которая в 1919 году после Третьей англо-афганской войны установила дипломатические отношения с Афганистаном. С тех пор наша страна неравнодушна к судьбе партнера. Характерный тому пример — активное участие СССР в гражданской войне 70-80-х годов.

Сегодня на правительственном уровне есть договор о взаимодействии между государствами в сфере образования. Каждый год Россотрудничество — федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству — определяет квоту афганцев, которые поедут учиться в Россию. В свою очередь, правительство Афганистана оплачивает своим студентам жилье.

Афганцев распределяют по университетам, в том числе они попадают в Уральский федеральный университет. Вместе с 15 ВУЗами России УрФУ стремится попасть в сотню лучших университетов мира. К 2020 году стоит задача, чтобы в УрФУ обучались 15% иностранцев.

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Саид Али Казими и Саид Валид Раса, который помогает с переводом

Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

— В марте 2018 года я приехал в Афганистан в составе делегации Уральского федерального университета, чтобы проводить собеседования с местными студентами, которые хотят учиться в России, — вспоминает Рафаиль Исхаков, доцент кафедры периодической печати и сетевых издания факультета журналистики УрФУ. — На сайте было зарегистрировано семь тысяч желающих. Пришлось проводить отбор. В итоге мы набрали в университет 64 афганских студента. С 1 сентября 2019 года поступят еще столько же.

На Саида Али Казими была рекомендация от Федерации футбола Афганистана. Зачем он приехал в Россию? Вот и я на собеседовании спрашивал: «Почему в Россию хочешь?» Саид отвечал: «Мне хотелось бы понимать философию журналистики». Говорю смеясь: «Тогда тебе только в Екатеринбург».

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Рафаиль Исхаков справа от Саида

«Екатеринбург Арена»

Фото: Sayed Ali Kazemi / Facebook

У себя на Родине Саид закончил бакалавриат. И в УрФУ, по логике, должен был поступать в магистратуру. Так изначально и планировалось [сейчас Саид обучается на подготовительном факультете УрФУ — прим. ЕТВ]. Но с Саидом приехала жена. И недавно она сказала, что будет учиться в бакалавриате. Для тех, кто не знает: бакалавриат — четыре года, магистратура — два. Как только Саид понял, что ему придется возвращаться в Афганистан раньше жены, то сразу попросил, чтобы его перевели на бакалавриат. Поэтому со следующего года Саид Али Казими будет по полной программе заниматься с первокурсниками журфака. Он еще не знает, через что ему предстоит пройти (смеется).

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Афганский «десант» в УрФУ. Саид в нижнем ряду второй справа

Фото: Sayed Ali Kazemi / Facebook

— Екатеринбург — это прекрасный, спокойный город. Сначала мне показалось, что он переполнен людьми, как Москва. Но все-таки потом я понял, что это тихий город с хорошими людьми, — говорит Саид Али Казими.

Я не пропускаю ни одного матча футбольного «Урала», стадион «Екатеринбург Арена» мне очень нравится. Главная проблема, с которой я встречаюсь, — незнание языка. Это продолжается и по сей день, когда я живу в общежитии. Надеюсь, что в будущем выучу русский, и жизнь станет проще. После окончания учебы в УрФУ я вернусь в Афганистан. Потому что это моя Родина, и я хочу приносить ей пользу.

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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ

P. S. В 2018 году Афганистан признали самой смертоносной страной для журналистов. По крайней мере 53 человека были убиты за профессиональный долг, сообщает Международный комитет защиты журналистов. В рейтинге безопасных стран мира для туристов Афганистан также на первом месте с конца- с пометкой «экстремальный уровень опасности». Россия стоит в середине этого рейтинга.

ЕТВ благодарит за помощь в переводе с персидского Саида Валида Раса

Фотографии в тексте и на входе: Марина Молдавская для ЕТВ

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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