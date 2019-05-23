От заката до забора

Вчера на этом же месте кто-то вкопал три лопаты с черенками в виде крестов — «поставим на природе крест»? А чуть подальше — на заборе у театра драмы — неизвестные художники (то есть, на самом деле, известные, но их не называют, чтобы не подставлять) нарисовали красивое раскидистое дерево. Кажется, еще ни одна Уральская биеннале не собирала в одном месте столько современного искусства и народного креатива.

Услышав, как екатеринбургский архимандрит Гермоген (Еремеев) назвал защищающих сквер «проплаченными козлами и козами из ада, а отнюдь не заблудшими овцами», дизайнер и декоратор Марина Харламова нарядилась «адской козой». Получилось настолько симпатично, что от желающих сделать с ней селфи не было отбоя. Накануне Марина приходила в сквер, обмотавшись гирляндой.

— Образ козы я до этого использовала на вечеринках, поэтому здесь просто достала уже готовый наряд. А гирлянду взяла, потому что услышала призыв «включи свет». Для меня сквер — это не место, где растут деревья, это место, где встречаются люди, которые здесь давным-давно тусуются. У нас в городе говорят «давай встречаться на драме», — говорит Марина Харламова.