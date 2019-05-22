Жизнь и смерть храма

Вопрос, вынесенный в подзаголовок статьи крайне важен для понимания генезиса Екатеринбурга и социально-культурного кода екатеринбуржца. Православные активисты утверждают, что начинать город с храма в традиции наших предков. С их точки зрения, церковь святой Екатерины была первой постройкой. В доказательство тезиса они приводят факт: 1 октября 1723 года священник тобольского полка Иван Ефимов заложил будущий храм святой Екатерины. Если смотреть по датам, это акция состоялась действительно раньше дня, когда запустили молоты железоделательного завода. А произошло это, напомним, 7 ноября 1723 года.

Казалось бы, все точно и о чем тут можно спорить, но всегда есть несколько «но». Например, довод о том, что если уж мы стали «мериться камнями», то в этом споре, кто раньше исторически, — выиграет завод. Он был заложен еще в 1721 году. И первой постройкой стала плотина на реке Исеть, а потом — цеха. А вовсе не храм. «Первые три года Екатеринбург был без церкви. Формально все жители города были приписаны к Никольской церкви Уктусского собора», — рассказала краевед и историк, сотрудник музея имени Клера Татьяна Мосунова.

Церковь, названную Екатерининской, построили, освятили и открыли для богослужений 27 февраля 1726 года. Внешне она слабо походила на православные храмы европейской части России. Это было не белокаменное (как церковь Покрова на Нерли) и даже не бревенчатое, собранное без единого гвоздя (как комплекс в Кижах), а мазанковое строение. Строили его европейской технике фахверка: сначала возводили каркас из бревен, а затем пустоты заполняли соломой, хворостом и глиной, после чего штукатурили.

Поэтому церковь святой Екатерины в первозданном виде (за исключением жестяной маковки и шпиля) своими напоминала средневековые европейские дома. Примерно такие, как на фото: