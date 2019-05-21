Гордума решал
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский сегодня произнес то, чего неделю ждали екатеринбуржцы. «Сердце наше болит не менее, чем у тех, кто защищает сквер. Если забор стал поводом раздора, то этот повод нужно убирать», — произнес владыка Кирилл. Кто-то после этих слов вздохнул, кто-то выдохнул. Но забор, который стал поводом для раздора, уже начали демонтировать. Низкий поклон митрополиту — он превратил шаткое перемирие в мир. Надолго ли? Это зависит от других людей — в первую очередь, от депутатов городской думы Екатеринбурга, которые:
- — утвердили изменения в Правилах землепользования и застройки, переводя общественное пространство у театра драмы в категорию земель религиозного назначения;
- — признали вопросы, предложенные для референдума о строительстве храма святой Екатерины не соответствующими законодательству.
21 мая депутаты гордумы соберутся на очередное заседание, где рассмотрят вопрос о проведении опроса о судьбе храма Святой Екатерины и сквера у театра драмы. А ЕТВ вспоминает, как люди, которым предстоит принять очень важное для Екатеринбурга решение, оказались во власти.
Семь дней тишины
Первым решением, которое было принято большинством голосов на заседании гордумы, стало назначение мэра. Кандидатура Александра Высокинского была предложена губернатором и согласована почти со всем группами влияния, представленными в гордуме.
Во время противостояния в сквере, где должен быть построен храм святой Екатерины Александр Высокинский чаще молчал. Но иногда говорил…
13 мая. Начало конфликта. Молчание
14 мая. "Площадь сквера сократится. Но в Екатеринбурге появится один из лучших храмов в мире. Он нам нужен и не надо этого бояться. В Екатеринбурге никогда не боялись делать смелые шаги»
15 мая. Молчание
16 мая. Молчание
17 мая. «Если мы уберем забор, в сквер могут прийти сторонники храма и устроить волнения. Наша цель сделать не быстро, а правильно»
18 мая. «Давайте не будем трогать забор»
19 мая. Молчание
20 мая. "Бороться надо за будущее. Мы открываем шлюзы по приему предложений, где построить храм»
Видео: Telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга» /t.me/hramnadrame
Попали в историю
В течение полугода депутаты неоднократно демонстрировали неготовность к решению серьезных спросов. Сначала они разделились на группировки и, продемонстрировав абсолютную неуправляемость, долго не могли сформировать профильные комиссии. Затем сделали попытку поднять зарплату мэру Высокинскому, но были остановлены «Единой Россией». Сразу вслед за этим прозвучало первое неординарное высказывание от депутата Колесникова.
Потом с заминками и пререканиями реформировали структуру городской администрации. Обсуждали бюджетные траты (50 тысяч рублей ежемесячно, которые получает каждый депутат на свою деятельность) — народным избранникам было предложено предложил коллегам сдавать фотоотчет с мероприятий вместе с чеками. Тогда же прозвучало еще одно спорное высказывание от депутата Колесникова: «Ненавижу чаепития с бабушками». Безусловно важным шагом стало создание в гордуме женской фракции. И не менее издевательски выглядел диалог с руководителем МУП «Зеленстрой», вызванные для отчета в гордуму:
— Какая у вас зарплата? — спросил депутат Михаил Вечкензин.
— 62 тысячи, — ответил Либарит Кецян.
— А как вы относитесь к англичанам?
— … Я хорошо отношусь к человеку, вне зависимости от его национальности. Главное, чтобы хороший был, — после неловкой паузы ответил Либарит Кецян.
— Но я видел вас недавно за рулем английской машины! — внезапно выпалил депутат Вечкензин.
— Но ведь у меня нет прав, я вообще ездить не умею. Может вы не надели очки? — попытался оправдаться Либарит Кецян.
Затем, оценивая бюджет-2018 и признавшись в некомпетентности, депутаты решили повышать уровень финансовой грамотности. А так же умудрились оскорбить начальника ГУВД Екатеринбурга Сергея Кулагина, позволив некорректные высказывания в его адрес. Критикуя работу правоохранительных органов, депутат Колесников заявил, что «его интересует наркотрафик», а «педофилы — не маньяки, это обычно по пьяни эти страшные преступления происходят».
Все это, возможно, было бы забавно. Но люди позволяющие себе подобные высказывания и совершающие такие поступки, все-таки, не шоумены, народные избранники. Или нет?
Прорвавшиеся во власть
Выборы в городскую думу седьмого созыва в сентябре 2018 года прошли под знаком борьбы старой команды мэрии и новой — лояльной областным властям. Напрямую никто не говорил, но все и всем давали понять, борьба идет за Екатеринбург — город, который всегда противостоял областным властям. Так было при всех губернаторах — началось при Росселе, продолжалось при Мишарине, Куйвашев тоже долгое время боролся, но в 2016 году признал необходимость перемирия, назначив вице-мэра Владимира Тунгусова главой администрации. И разрушил хрупкий мир, уволив его через два года. Для того, чтобы окончательного прибрать областной центр к рукам, осталось сделать один шаг — обеспечить в гордуме большинство и назначить ее руками, поднятыми «за», абсолютно лояльного мэра.
При невысокой явке для того, чтобы стать депутатом, кандидату было необходимо набрать 5-7 тысяч голосов. Это примерно столько же, сколько пришло в один из вечеров на защиту сквера. И для достижения такого результата, не обязательно демонстрировать электорату свое преимущество перед конкурентами и доказывать горожанам свою исключительность. Нужны 1) деньги, 2) технологии. Что и было продемонстрировано в августе 2018 года.
Избиратели, наивно полагавшие, что девяностые уже не вернуть, проигнорировали тезис о «криминале, рвущемся во власть» и проголосовали за грамотно выстроенные предвыборные кампании представителей различных бизнес-группировок и структур. В борьбе за депутатские мандаты приняли участие: крупный бизнес, деликатно называемое «лобби управляющих компаний» (в чьем ведении по разным оценкам сейчас находится 70-80 процентов городских УК), партийные группировки, умеющие принимать выгодные для себя решения и «Единая Россия», являющаяся в регионе безусловной партией власти.
В итоге в меньшинстве оказались те, кто обладает безусловным авторитетом в своих округах, например, Дмитрий Сергин или Владимир Крицкий. И молодые представители КПРФ, которых в силу возраста и партийной принадлежности всерьез пока никто не воспринимает (возможно, зря).
За полгода работы гордумское большинство, помимо цитат депутата Колесникова, обогатилось МУП «Спецавтобаза», которое возглавил депутат Григорий Вихарев. А компания USTA (ей принадлежат отели «Центральный», «Московская горка», «Гранд Авеню», «Атлантик», рестораны «Портофино», «Васаби», кофейня «Шоко», гранд-кафе Piaf), близкая к депутатам Вихаревым, активно заходит на рынок школьного питания. Уже звучат на заседаниях предложения создать МУП [муниципальное унитарное предприятие — прим. ЕТВ], которое объединит в одних руках всю нестационарную торговлю.
Вот такие люди должны решить, как будет проходить опрос (или референдум), должный разрешить конфликт вокруг сквера у театра драмы. Неудивительно, что горожане заявляют, что в нем «победит дочь Алсу».И пока депутаты придерживаются такой позиции:
«Почему мы должны спрашивать горожан»
«РМК и УГМК* — одни из лучших налогоплательщиков в городе, они могут плюнуть и уйти в другую область»