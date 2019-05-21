Гордума решал

Первым решением, которое было принято большинством голосов на заседании гордумы, стало назначение мэра. Кандидатура Александра Высокинского была предложена губернатором и согласована почти со всем группами влияния, представленными в гордуме.

Во время противостояния в сквере, где должен быть построен храм святой Екатерины Александр Высокинский чаще молчал. Но иногда говорил…

13 мая. Начало конфликта. Молчание

14 мая. "Площадь сквера сократится. Но в Екатеринбурге появится один из лучших храмов в мире. Он нам нужен и не надо этого бояться. В Екатеринбурге никогда не боялись делать смелые шаги»

15 мая. Молчание

16 мая. Молчание

17 мая. «Если мы уберем забор, в сквер могут прийти сторонники храма и устроить волнения. Наша цель сделать не быстро, а правильно»

18 мая. «Давайте не будем трогать забор»

19 мая. Молчание

20 мая. "Бороться надо за будущее. Мы открываем шлюзы по приему предложений, где построить храм»