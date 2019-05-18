Эффект протеста

ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Авторы:Мария Войнакова
В Екатеринбурге уже шестой день продолжаются протесты против строительства храма святой Екатерины. Несмотря на доброжелательный настрой полиции и дождливую погоду, жители города продолжают проходить на место планируемой застройки. Президент Владимир Путин предложил примирить протестующие стороны с помощью опроса. Руководство города и области эту идею поддержало. Теперь судьбу сквера у Драмтеатра определят результаты социологического исследования.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал действовать в точном соответствии с его результатами. Но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошел еще дальше. 18 мая он заявил, что сквер может быть сохранен. Скоро будут озвучены четыре альтернативные площадки для строительства храма святой Екатерины.

ЕТВ решил собрать российские истории, в которых акции протеста помогли повлиять на решение власти.

Кирха раздора

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Фото: проектна документация

В 2015 году лютеранская община решила построить часовню в екатеринбургском парке на улице Блюхера. Подготовка шла хорошо: все разрешительные документы получены и место выбрано историческое — на участке располагалось старое лютеранское кладбище. Но жители окрестных домов узнали, что небольшая часовня прирастет автомобильной парковкой, а при строительстве погубят несколько деревьев.

Горожане разбили у входа в парк палаточный городок и организовали круглосуточное дежурство. Рабочие, приехавшие закладывать площадку, наткнулись на могильный камень, датированный 1889 годом и проломили склеп. Это еще больше возмутило горожан, которые начали призывать не только сохранить для них сквер, но и оставить в покое культурное наследие (там оказались похоронены автор проекта Белой Башни и мастер Данила Зверев, всего — десять тысяч человек). МУГИСО приостановило строительные работы и начало раскопки на участке. Заказчиком исследования выступила сама лютеранская община.

Конфликт развивался практически как сегодняшний скандал в сквере у Драмтеатра, только размер церкви и объем протестов были гораздо меньше (примерно 150 человек на митингах). Решали конфликт теми же методами: в 2015 году представителей конфликтующих сторон созывал вице-мэр Сергей Тушин (в 2019 — губернатор Евгений Куйвашев). Проект в обоих случаях принимала мэрия. Потом в конфликт вмешались депутаты различного уровня власти и инспекции. Например, Роспотребнадзор обвинил строителей в нарушении санитарных требований, так как территорию захоронений в течение 25 лет можно использовать только под зеленые насаждения. В итоге строительство остановило не это, а заключение археологов, которые признали участок объектом культурного наследия. Мэрии Екатеринбурга пришлось уступить и подыскать другой участок.

Дурной пример

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Фото: проектная документация

В Красноярске в одно время с Екатеринбургом встал вопрос размещения Богородице-Рождественского собора. Даже судьба здания перекликается с нашим храмом: во времена правления Николая I он был главным в митрополии, но в 1936 году его взорвали. После визита патриарха Кирилла в 2013 году, собор решили восстановить. Основной площадкой для строительства постепенно стал сквер на пересечении улиц Баумана и проспекта Свободного. Однако городские активисты стали протестовать протв выбранного места, аргументируя это тем, что сооружение испортит облик города (прямо как когда-то при обсуждении проекта храма-на-воде).

В апреле прошли общественные слушания, на которых 480 жителей проголосовали «против», и только 280 человек — «за». На третий день протестных акций в Екатеринбурге, мэр Красноярска Сергей Еремин отказался от строительства собора на территории сквера, — возможно, испугавшись повторения уральского сценария протеста. Епархия возражать не стала. Теперь для собора будут искать новое место.

Исаакий, который смог

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Фото: wikimedia

На акциях протеста в сквере у Драмтеатра можно часто встретить активистов из Санкт-Петербурга. Они сравнивают екатеринбургские выступления с протестами против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В конце декабря 2016 года об этом распорядился губернатор Санкт- Петербурга Георгий Полтавченко. Патронаж РПЦ мог закрыть историческое место от свободного посещения туристов и горожан. Через несколько месяцев руководство города озвучило отказ, так как не хотело перекладывать траты на обслуживание помещения на городской бюджет.

Митрополит Варсонофий решил не сдаваться и попросил содействия у премьер-министра Дмитрия Медведева, с поддержкой выступил патриарх Кирилл. В безвозмездное пользование Исаакий должны были передать на 49 лет. Позиция РПЦ была простой: восстановить историческую справедливость. Губернатор Георгий Полтавченко тем временем пошел на попятную и решил отстаивать Исаакиевский собор в формате музея. Но в декабре 2016 года вопрос с передачей здания РПЦ был положительно решили. Тут в дело вступили активные горожане.

На Марсовом поле собирались по две тысяч человек. У Исаакиевского собора организовывали пикеты и акции протеста, требовали проведения референдума. За первые сутки петиция в защиту музея собрала 15 тысяч подписей. К концу 2018 года — 222 тысячи человек. Митинги сменяли крестные ходы. В итоге, распоряжение о передаче РПЦ утратило силу, а митрополит Варсонофий лишился должности управляющего делами патриархии — второй по табели о рангах в административной вертикали РПЦ. И как говорит Екатерина Шульман, политолог и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, «и где сейчас губернатор» — 3 октября 2018 года указом президента Полтавченко был освобожден от должности.

Палаточные бои

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Фото: wikimedia

Жители Лосиноостровского района Москвы смогли заблокировать строительство храма Казанской иконы Божьей Матери в парке Торфянка в 2016 году. Проект являлся частью федеральной программы «200 храмов». Часть местных жителей решила, что им нужно сохранить зеленый участок, и начала протест. Они обвинили чиновников, считая застройку территории незаконной.

С противоположной стороны выступали активисты движения «Сорок сороков», «Ветераны Донбасса» и казаки, которые пытались установить забор, чтобы оттеснить активистов. Сторонники и противники храма разбили палатки на месте предполагаемой стройплощадки и периодически устраивали стычки. Появились призывы демонтировать установленный в парке поклонский крест. Правоохранительные органы устраивали задержания активистов.

Противники разошлись только после призыва патриарха Кириллла. «Может быть, это с самого начала была не защита парка, а борьба с крестом — символом христианства?», — спросил владыка. После нескольких митингов городские власти организовали голосование о переносе храма на портале «Активный гражданин». Большинство поддержало эту идею. Для строительства религиозного сооружения подобрали другой участок.

Защитники белок против восьмиэтажной Варвары

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Фото: пресс-служба администрауии Кемеровской области

В 2018 году в сосновом бору Кемерово решили установить 25-метровую статую святой Варвары. Святая покровительница шахтеров и горняков отлично подходила городу, ей даже был установлен небольшой памятник. Согласно легенде, Варвара спряталась в горе от отца, который участвовал в гонениях против христиан. Решение об установке статуи городские власти приняли без согласования с жителями, решили даже не проводить публичные слушания. Но горожане внезапно начали протестовать: решили, что монумент может повредить краснокнижные растения, растущие в парке. Также жители были обеспокоены судьбой животных, которых потревожат строительные работы.

Чтобы добиться установки скульптуры в особо охраняемой зоне, депутаты внесли поправки в городской устав. Монумент пытались выдать за малую архитектурную форму, хотя она и была высотой с восьмиэтажку. При детальном проектировании выяснилось, что для статуи потребуются фундамент и сваи, которые придется провозить через бор. Однако представители власти были уверены, что монумент привлечет в регион туристов. В итоге, депутаты запретили установку сооружения в выбранном месте. Строительные работы в Сосновом бору запретил и губернатор Кузбаса.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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