Эффект протеста
Кирха раздора
Фото: проектна документация
В 2015 году лютеранская община решила построить часовню в екатеринбургском парке на улице Блюхера. Подготовка шла хорошо: все разрешительные документы получены и место выбрано историческое — на участке располагалось старое лютеранское кладбище. Но жители окрестных домов узнали, что небольшая часовня прирастет автомобильной парковкой, а при строительстве погубят несколько деревьев.
Горожане разбили у входа в парк палаточный городок и организовали круглосуточное дежурство. Рабочие, приехавшие закладывать площадку, наткнулись на могильный камень, датированный 1889 годом и проломили склеп. Это еще больше возмутило горожан, которые начали призывать не только сохранить для них сквер, но и оставить в покое культурное наследие (там оказались похоронены автор проекта Белой Башни и мастер Данила Зверев, всего — десять тысяч человек). МУГИСО приостановило строительные работы и начало раскопки на участке. Заказчиком исследования выступила сама лютеранская община.
Конфликт развивался практически как сегодняшний скандал в сквере у Драмтеатра, только размер церкви и объем протестов были гораздо меньше (примерно 150 человек на митингах). Решали конфликт теми же методами: в 2015 году представителей конфликтующих сторон созывал вице-мэр Сергей Тушин (в 2019 — губернатор Евгений Куйвашев). Проект в обоих случаях принимала мэрия. Потом в конфликт вмешались депутаты различного уровня власти и инспекции. Например, Роспотребнадзор обвинил строителей в нарушении санитарных требований, так как территорию захоронений в течение 25 лет можно использовать только под зеленые насаждения. В итоге строительство остановило не это, а заключение археологов, которые признали участок объектом культурного наследия. Мэрии Екатеринбурга пришлось уступить и подыскать другой участок.
Дурной пример
Фото: проектная документация
Исаакий, который смог
Фото: wikimedia
Палаточные бои
Фото: wikimedia
Защитники белок против восьмиэтажной Варвары
Фото: пресс-служба администрауии Кемеровской области