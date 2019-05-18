Эффект протеста

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал действовать в точном соответствии с его результатами. Но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошел еще дальше. 18 мая он заявил , что сквер может быть сохранен. Скоро будут озвучены четыре альтернативные площадки для строительства храма святой Екатерины.





ЕТВ решил собрать российские истории , в которых акции протеста помогли повлиять на решение власти.

В Екатеринбурге уже шестой день продолжаются протесты против строительства храма святой Екатерины. Несмотря на доброжелательный настрой полиции и дождливую погодужители города продолжают проходить на место планируемой застройки. Президент Владимир Путин предложил примирить протестующие стороны с помощью опроса. Руководство города и области эту идею поддержало. Теперь судьбу сквера у Драмтеатра определят результаты социологического исследования.