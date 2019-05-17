Власть без лица

Каждый новый день приносит новые лозунги. От «Мы за сквер» горожане перешли к «Мы из сквера не уйдем», «Нас все больше каждый день», «С нами вся Россия» и «Урал — это свобода». Каждый вечер в сквер у театра драмы приходит все больше горожан. И с каждым днем все сильнее звучат обвинения в адрес протестующих: мол, вы, ребята, не просто так здесь любовь к городу демонстрируете, стремясь сохранить зеленый островок, а выполняете заказ (и, возможно, даже за деньги), реализуя политические цели неведомых заказчиков. Хотя и заказчики порой называются. Чаще всего Навальный и, конечно же, «пятая колонна» и госдеп.

Но 16 мая стало особым днем. После «вектора», заданного президентом, в сквере появился сначала экс-мэр Евгений Ройзман, заявивший «сегодня президент выполнил работу губернатора». А затем к защитникам сквера пришел и действующий глава города Александр Высокинский. К сожалению, поздно… Ему не давали говорить, заглушая градоначальника криками «убери забор», «это наш город», «мы тебя не выбирали». А закончилось хождение в народ для мэра совсем плохо: в сопровождении нескольких десятков горожан мэр двинулся к выходу под непрекращающееся скандирование «Позор! Позор! Позор!».

ЕТВ вместе с политтехнологом Платоном Маматовым, политологами Екатериной Шульман и Александром Пироговым пытается разобраться в структуре самого масштабного за всю историю Екатеринбурга протеста. И понять, как власть за несколько дней смогла настолько дискредитировать себя и почему защитников сквера так старательно обвиняют в создании «уральского Майдана».