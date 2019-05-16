По обе стороны забора

У студентов свое видение ситуации. Дмитрий Дерябин, студент третьего курса журфака УрФУ:

— Какие-то странные люди оккупировали территорию в центре Екатеринбурга. В одинаковой одежде и одинаково телосложения. И никто не понимает, что происходит. Люди собираются и пытаются понять, что с этим делать. Полиция бездействует.

Его друг добавляет:

— И там и там — горожане, которым не все равно. У меня сердце разрывается, я чувствую безмерную боль — как так можно.

Вижу защитников, выбравшихся по эту сторону забору, и мчу к ним в надежде на диалог.

— Что все так возбудились из-за нескольких деревьев. Давай переедем в лес жить — если вам так нужна зелень. Вообще, что вам мешает пойти и поехать погулять в зеленую рощу?

— Ну, говорят, там тоже скоро будет вырубать деревья?

— Ну а почему вы не там сейчас митингуете? Или Академический — почему там не протестовали? Он был весь в лесах, но их срубили и построили дома. Если честно, мне вообще без разницы, что тут будет — храм, сквер. Главное — чтобы не бухали. Вот храм построят и не будут пить. А пройти, я думаю, можно будет. Вы же сейчас как-то прошли здесь, несмотря на забор!

К парню из команды спортсменов подключается его товарищ:

— Мне вообще без разницы, что тут будет, я мусульманин — у меня мечеть есть, я пойду помолюсь и все будет хорошо!