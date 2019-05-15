Екатеринбург против всех

Два десятилетия Екатеринбург старательно создавал себе имидж современного умного города высокой культуры. Почти удалось стереть в памяти воспоминания о бандитских девяностых. И даже статус места, где убили царя, перестал восприниматься как трагический приговор, превратившись в туристическую изюминку. Дважды Екатеринбург претендовал на проведение ЭКСПО. В 2018 году принял четыре матча чемпионата мира по футболу, погрузившись в непривычную атмосферу праздника и ощутив причастность к яркому событию планетарного масштаба. Но, оказалось, что все это можно разрушить за одну ночь. Точнее за несколько часов.

Как Екатеринбург шел к тому, чтобы 14 мая прозвучал приговор «город и область окончательно отданы на откуп большому бизнесу и его ЧОПам»? ЕТВ поговорил с теми, кого называют «лидерами протеста», хотя, на самом деле, они просто горожане — такие же, как все, просто чуть активнее.