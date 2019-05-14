Львы города и где они обитают
За несколько дней до противостояния защитников сквера у театра драмы и охранников периметра, где планируется возвести храм святой Екатерины, беда постигла другое зеленый участок в центре Екатеринбурга. Были варварски разрушены забор у театра Ural Opera Ballet, а каменные львы, украшавшие сквер, исчезли.
Не в первый и, скорее всего, не в последний раз горожане столкнулись с равнодушием к тому, что им дорого. ЕТВ рассказывает, кто такие львы города, где они обитают. И почему их любят жители Екатеринбурга.
Городские власти готовят горожанам подарок — обновленный сквера
у оперного театра. Дело это безусловно благое и хорошее, если бы не заноза
одного «но». Весь процесс, растянувшийся на несколько месяцев, выглядит (как,
впрочем, и любой другой ремонт) достаточно неприглядно. И для эмоционального горожанина
скорее напоминает разрушение. И в такой достаточно нервной обстановке
исполнителям, может, стоило бы быть максимально тактичным и корректным. Но их
никто не проинструктировал.
И рабочие сначала разрушили ограду за оперным театром, повредили
постаменты, на которых стояли белые львы, а потом и вовсе увезли скульптуры в
неизвестном направлении. Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту, благоустройству
и экологии попытался объясниться, заявив, что все действия рабочих были в
рамках реконструкции: «Это новодел, лет десять назад делали. Там даже львы —
новодел, но их мы будем реставрировать».
Казалось бы, эти слова чиновника по-своему логичны. Но они подлили масла в огонь, породив бурю гневных комментариев в социальных сетях.
И неудивительно. Белые
львы оперного, по факту являясь обычными парковыми скульптурами, по сути давно
обрели историческую и эмоциональную ценность для многих горожан. Как символ места
отдыха, а также как якорь времени: детства и прогулок с родителями,
студенческой юности и первых свиданий.
Кажется, статуи царя и царицы зверей были всегда, охраняя вход в сквер.
ЕТВ попытался разобраться с историей среды обитания возле оперного театра и вычислить, когда же здесь обосновались наши белоснежные, городские лев и львица.
Понять происхождение белых львов Екатеринбурга, нам помогут качества этих воплощенных в статуях, символических животных. Во-первых, они, исходя из определения, водятся «за оперным» или рядом. Следовательно, до 1912 года, когда на месте театра была дровяная площадь, никаких львов появиться в принципе не могло. Но сразу после постройки «храма трех муз» царь и царица зверей тоже сразу не объявились. Они ждали выполнения второго условия. Нужен был сквер, чтобы можно возлечь на постаменте у его входа.
Это может показаться странным, но — факт: долгое время театр оперы и балета был фактически на окраине города и стоял посреди все той же дровяной площади, на которой ни куста, ни деревца. Собственно, сам сквер, который мы сейчас привыкли территориально ассоциировать с театром, появился благодаря строительству здания по соседству — гостиницы «Большой Урал», напротив которой в 1934 году и решили разбить парк по проекту архитектора Сигизмунда Домбровского.
Фото: МИЕ
Старожилы Екатеринбурга, вспоминая о львах города, говорят, что они появились «примерно в сороковые годы» прошлого века. Точную дату назвать сложно, оно и понятно — эти символические животные никогда не являлись памятником в полном его понимании. Не были воплощенным проектом определенного архитектора. Львы были скорее инсталляциями — одним из элементов украшения парков советской России эпохи сталинского ампира и стояли в оном ряду с оленями и женщинами с веслом. Но прогноз на счет того, что такое украшательство обязательно будет, есть в «Уральском рабочего» от 1 января 1946 года. То есть львы появились не раньше этой даты.
Фото: МИЕ
«С улиц исчезнут уродливые деревянные изгороди вокруг газонов. Они будут заменены изящными чугунными решетками, сделанными руками художников мастеров каслинского литься. Капитально будут отремонтированы мосты, ворота и заборы, беседки, уличные фонари, окрашены фасады зданий», — говориться в статье «Завтра Свердловска», опубликованной в «Уральском рабочем» 73 года назад.
Фото: 1723.ru
Такое положение статуй оставалось неизменным десятки лет пока в 1981 году не начался капитальный ремонт театра оперы и балета. Эта глобальная реконструкция, завершившись к 1982 году, затронула и сквер. Фонтан после реставрации стал напоминать чащу с живописной грудой камней на дне, из которой вырывались струи воды, а лев и львица стали ближе друг к другу, переместившись на постаменты у входа в сквер со стороны проспекта Ленина.
Фото: likes.ru
После ремонта 1982 года сквер и фонтан десятилетиями оставались неизменными потихоньку ветшая. Львы также не покидали своих постов, охраняя вход. Эта среда обитания нашла особую любовь у студентов «универа» — ныне корпуса УрФУ на проспекте Ленина. Молодые люди любили собираться у львов или фонтана, говоря «А пойдем за оперный?». Таким образом это пространство приобрело самостоятельное название — «заоперный». Примерно в 2006 году возле чахлого фонтана установили летнее кафе, а при нем — уменьшенную в несколько раз копию Эйфелевой башни, что добавило месту дикого колорита.
2014 году в сквере прошла еще реконструкция. Старый фонтан сменили на новый, но львов оставили на месте. Может, тогда понимали, что их изъятие из привычного ареала будет болезненно для горожан. Потому что белые львы оперного стали не просто элементом паркового благоустройства, а родным символом. Как абажуры художника Тимофея Ради, только сильнее.Поэтому хочется сказать чиновникам, с подачи которых культовые скульптуры увезли на ремонт: «Знайте, мы переживаем, как там львы. Вы обещали, что после реконструкции их вернут на место. Так верните поскорее. Живыми и здоровыми. То есть такими, каким мы их помним и любим, потому что они — наша связь с детством и юностью».