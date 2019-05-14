Львы города и где они обитают

Городские власти готовят горожанам подарок — обновленный сквера у оперного театра. Дело это безусловно благое и хорошее, если бы не заноза одного «но». Весь процесс, растянувшийся на несколько месяцев, выглядит (как, впрочем, и любой другой ремонт) достаточно неприглядно. И для эмоционального горожанина скорее напоминает разрушение. И в такой достаточно нервной обстановке исполнителям, может, стоило бы быть максимально тактичным и корректным. Но их никто не проинструктировал.



И рабочие сначала разрушили ограду за оперным театром, повредили постаменты, на которых стояли белые львы, а потом и вовсе увезли скульптуры в неизвестном направлении. Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии попытался объясниться, заявив, что все действия рабочих были в рамках реконструкции: «Это новодел, лет десять назад делали. Там даже львы — новодел, но их мы будем реставрировать».



Казалось бы, эти слова чиновника по-своему логичны. Но они подлили масла в огонь, породив бурю гневных комментариев в социальных сетях.

И неудивительно. Белые львы оперного, по факту являясь обычными парковыми скульптурами, по сути давно обрели историческую и эмоциональную ценность для многих горожан. Как символ места отдыха, а также как якорь времени: детства и прогулок с родителями, студенческой юности и первых свиданий.

Кажется, статуи царя и царицы зверей были всегда, охраняя вход в сквер.

ЕТВ попытался разобраться с историей среды обитания возле оперного театра и вычислить, когда же здесь обосновались наши белоснежные, городские лев и львица.