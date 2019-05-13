Екатеринбург другими глазами: «Мечтаю привезти к вам президента!»

Мои отношения с городом с самого начала складывались очень хорошо, как это будет по-русски, — «меня здесь приняли с распростёртыми объятиями». Yа Урале я впервые катался на лыжах на Крещение окунался в прорубь. Это было в деревне Космаково. Для меня это было как личное, так и служебное мероприятие одновременно, поскольку в этой поездке принимали участие мои коллеги по консульскому корпусу из Франции и Болгарии, и, конечно, наши русские друзья. В Германии очень сложно найти замерзший водоем, у нас практически нет рек или озер подо льдом, поэтому я бы физически не смог этого сделать у себя на родине.

И знаете, что удивительно: когда три года назад я впервые окунулся в прорубь, я потом весь год не болел. Я не знаю, связано ли это с волшебным закаливающим эффектом крещенских купаний или я так себе внушил, но факт остается фактом. А этой зимой я впервые участвовал в ночном богослужении на Рождество.