Екатеринбург другими глазами: «Мечтаю привезти к вам президента!»
Уже четыре года доктор юридических наук Штефан Кайль живет и работает в Екатеринбурге. До своего назначения на Урал господин Кайль был референтом постоянного представительства Германии в Париже, руководил департаментом экономики посольства ФРГ в Праге и работал в МИД Германии. В России он уже трудился в германском посольстве в начале двухтысячных — в Москве. ЕТВ побывал в гостях у консула и прогулялся с ним по его любимому театру Ural Opera Ballet.
Впервые попробовал на Урале…
Мои отношения с городом с самого начала складывались очень хорошо, как это будет по-русски, — «меня здесь приняли с распростёртыми объятиями». Yа Урале я впервые катался на лыжах на Крещение окунался в прорубь. Это было в деревне Космаково. Для меня это было как личное, так и служебное мероприятие одновременно, поскольку в этой поездке принимали участие мои коллеги по консульскому корпусу из Франции и Болгарии, и, конечно, наши русские друзья. В Германии очень сложно найти замерзший водоем, у нас практически нет рек или озер подо льдом, поэтому я бы физически не смог этого сделать у себя на родине.
И знаете, что удивительно: когда три года назад я впервые окунулся в прорубь, я потом весь год не болел. Я не знаю, связано ли это с волшебным закаливающим эффектом крещенских купаний или я так себе внушил, но факт остается фактом. А этой зимой я впервые участвовал в ночном богослужении на Рождество.
Фото: ЕТВ
За время моей работы на посту генконсула ФРГ в Екатеринбурге случились и гастрономические открытия. Конечно, традиционные русские блины, пельмени, борщ, солянку я пробовал и раньше. Все это я знаю и люблю. Но не так давно мне впервые предложили попробовать строганину — это стало для меня настоящим открытием! Это было во время командировки в Ханты-Мансийск, меня угостили мороженной рыбой муксун — такой местный деликатес. Очень вкусно!
О лучшем виде на Екатеринбург…
Я специально выбрал себе место под кабинет с лучшим видом на город. У меня за окном река, городской пруд, улица Малышева, проспект Ленина, если присмотреться — можно даже увидеть горы. Очень красиво! Что бы я поменял? Скорее добавил. Технологии «умного города». Я участвовал в конференциях, где поднимались вопросы освоения территории под ЭКСПО-парк — там должна была реализоваться концепция «смарт сити». Хорошо, что руководство города и области понимают важность развития этой концепции.
Нельзя сказать, что сейчас элементы умного города в Екатеринбурге совсем отсутствуют. Но в таких городах, как Москва эта концепция, конечно, больше развита. И мы со своей стороны сейчас ведем переговоры с торгово-промышленной палатой о развитии этой системы и внедрении в Екатеринбурге новых технологий.
Фото: ЕТВ
Можно ли Екатеринбург сравнить с германским мегаполисом? Все-таки в Германии города намного старше. Если вы сейчас готовитесь к 300-летию, то тот город, из которого я родом, был построен более двух тысяч лет назад. И таких городов много. Можно сравнивать, например, по численности населения. В этом смысле — Екатеринбург сопоставим с Мюнхеном. Екатеринбург-Сити своими современными небоскребами похож на Франкфурт-на-Майне. Что касается планировки, здесь можно найти параллели с американскими мегаполисами — как в том же Нью-Йорке здесь параллельные улицы и проспекты. Для немецких городов типична другая планировка — там есть ярко выраженная центральная часть, которая является неким ядром города.
Когда в Екатеринбург приезжают делегации из Германии, они всегда удивляются европейскому характеру города и гостеприимству горожан — на фоне непростых международных отношений уральцы всегда поражают дружелюбием, не только к немцам, ко всем. Это очень трогает.
Про ЭКСПО, транспорт и архитектуру…
Екатеринбург — это не просто город. Это большая метрополия на Урале, «сердце» региона, граница двух миров — Европы и Азии. И тот факт, что Транссибирская магистраль проходит через ваш город, делает Екатеринбург большим транспортным узлом. Мне очень нравится, что аэропорт Кольцово удобный и располагается так близко к городу.
Не случайно именно Екатеринбург дважды был выдвинут от России на проведение ЭКСПО. И пусть город не выиграл, но сама заявочная кампания сделала его еще более узнаваемым во всем мире. И все мои симпатии, конечно, были на вашей стороне.
У меня есть такое ощущение, что в связи с тем, что до 1991 года Екатеринбург был закрытым городом, у жителей города до сих пор велик интерес ко всему новому и незнакомому. Я вижу, как город буквально на глазах превращается в большой выставочный центр. И это не только «Иннопром», так, например, в этом году здесь пройдет еще и большой глобальный индустриальный саммит.
Что до архитектуры, конечно, мне очень жаль, что многие деревянные строения пропали с лица Екатеринбурга. Мне кажется, можно было бы постараться и некоторые из них сохранить. Наверное, вы слышали, что в этом году Германия отмечает столетний юбилей архитектурного направления Bauhaus — этот стиль просуществовал не так долго, но оставил заметные следы после себя. Это направление повлияло и на стиль конструктивизма, который повсюду можно встретить и в Екатеринбурге. Здесь работал ученик школы Bauhaus немецкий архитектор Бела Шефлер, участвовавший в возведении зданий, например, над проектом соцгорода Уралмаш.
О немецком языке…
Сегодня у Германии есть такое намерение — сделать немецкий язык «первым вторым иностранным». В этом направлении работает огромное количество программ, которые реализуются совместно с нашими партнерами, это и Гете-институт, и сеть школ-партнеров, которые все вместе называются ПАШ (Школы: партнеры будущего), где язык преподается в углубленном режиме. Мы ежегодно проводим ту же летнюю детскую академию — видим, что интерес к немецкому языку на Урале большой.
Фото: ЕТВ
Конечно, невозможно сравнить с интересом к английскому. Но мы не соревнуемся с английским языком, но мы хотим сделать немецкий — «первым вторым иностранным языком». И здесь показательным является тот факт, что в УрФУ в рамках своих научных коопераций с иностранными вузами и научно-исследовательскими большинство публикаций были сделаны именно с немецкими партнерами. Это то же доказывает, что немецкий язык сегодня играет важную роль.
Дружба, партнерство и планы…
Летом начнет работу летняя оркестровая академия при свердловской филармонии, в рамках которой будет создан международный Чайковский оркестр. В прошлом году на Ural Music Night играли три немецкий группы. В этом мы надеемся, что их будет больше. Вместе с дедушкой уральского рока Александром Пантыкиным мы создали немецкую театральную студию для детей. Она работает при его «Живом театре». Один мюзикл вышел в прошлом году, в этом — будет новый.
И что касается развития отношений в области экономики, нам предстоит участие в Иннопроме. Мы планируем представить на выставке национальную экспозицию — смысл заключатся в том, что федеральное правительство Германии поддерживает участие германских предприятий в Иннопроме. И мы прикладываем большие усилия, чтобы как можно больше бизнесменов из Германии этим летом посетили Екатеринбург.
Фото: ЕТВ
Нашей глобальной целью является когда-нибудь сделать Германию страной-партнером «Иннопрома». Я с самого начала своей миссии мечтаю об этом и работаю в этом направлении. Не я один, но и многие другие структуры. В этом году нам, к сожалению, не удалось получить этот статус. Но я надеюсь, что в будущем мы станем страной партнером. Кроме того, наш федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер является почетным доктором УРФУ — он получил это звание в 2010 году. Еще будучи министром иностранных дел Германии, он не раз посещал Екатеринбург с докладами.
Фото: ЕТВ
Про науку, которая объединяет…
Стартовал перекрестный год Россия-Германии в области науки и образования. Была разработана дорожная карта в области научно-исследовательского сотрудничества. Дорожная карта рассчитана на десять лет и охватывает не только глобальные совместные проекты, как, например, совместная работа на нейтронном реакторе в Питере, но также эта карта предусматривает стимулирование молодых ученых на совместные проекты, например, в области исследования полярной зоны.
Фото: ЕТВ
В настоящее время существует около тысячи различных коопераций с российскими учеными. Наша германская служба академических обменов оказывает финансовую поддержку пяти тысячам различных мероприятий. И если мы возьмем, например, уральский федеральный университет, то у него уже налажено 15 коопераций по различным направлениям. Было сделано 500 публикаций совместно с немецкими учеными в прошлом году. Я уверен, что УРФУ внесет большой вклад в развитие перекрестного года в области научно-образовательных партнерств.
ЕТВ благодарит Ural Opera Ballet за возможность показать Штефану Кайлю театральное закулисье.