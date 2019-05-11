Павел Лунгин: «Те, кто запрещают, боятся правды!»

— Павел Семенович, как так получилось, что еще до выхода на экраны ваш новый фильм по сути расколол общество на два лагеря?

— Действительно, есть группа известных «афганцев», которые его очень не любят, но есть также генералы и герои войны в Афганистане, которые считают его честным и справедливым. Мне кажется, что те люди, которые хотят запрещать и останавливать спектакли, срывать картины, они всегда боятся правды, они считают, что правда — это что-то вроде нашей главной военной тайны. Так было в Советском союзе, когда правду нельзя было говорить никогда и никому. Это такой секрет Мальчиша-Кибальчиша — «не говори буржуинам правду!». При этом все эти запретители — это люди, которые хотят постоянно воспитывать, вести всех за собой. По сути, они все еще живут во времени СССР с цензурными отношениями к правде, к свободе и вообще к воображению художника (хотя я не люблю это слово «художник», но все-таки ты же чего-то придумываешь и воображаешь).

— Но ведь проблема в том, что они всегда громче. Нужно ли им отвечать? Ведь таких историй, как с вашим фильмом, много. Помните, как бунтовали против «Матильды» Алексея Учителя?

— Они всегда громче, потому что им не лень все это делать, у них очень много времени. Как правило, это люди, которые сами ничем не заняты — у них сесть время написать во все комиссии, во все инстанции, посчитать, сколько государственных денег потрачено. У нас, конечно, нет времени на все это. Нужно ли им отвечать? Не знаю. С «Матильдой» еще более абсурдная история была, когда недовольные бросились защищать императора Николая — для картины это был чистый пиар. В случае с «Братством» — оскорбившиеся хотели создать прекраснодушное представление о войне. Вообще, все хорошие военные картины. начиная с «Чапаева», проходили с ужасным скрипом. И «Баллада о солдате», и фильмы Германа, и «Судьба человека» — там, где есть хоть какая-то правда. Ведь какая главная правда о войне? То, что это всегда хаос и жестокость, и всегда один маленький человек против военной машины. Это и есть главная трагедия войны. И это нельзя ни сказать, ни показать у нас.