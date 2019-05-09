Под крылом «мотобабушки»
«Им очень хотелось быть похожими на людей — тех, которыми могли бы гордиться их родные, односельчане, соседи и обязательно девчонки, которых они прочили в свои возлюбленные… Хотите верьте, хотите нет — все свободолюбие, все диссидентство зарождалось там, на войне. Все живое рождается там, где больно», — писал Теодор Вульфович в «Ночи ночей. Легенде о БЕНАПах». Одним из тех, кому он посвятил свою книгу, стал Нил Нилович Беклемишев, сын командира 88 отдельного мотоциклетного батальона.
Свердловским разведчикам-мотоциклистам удалось сделать так, чтобы их запомнили и ими гордились. 133 фамилии и названия операций, в которых погибли герои, можно найти теперь в ЦПКиО имени Владимира Маяковского. На памятнике, который посвятили Седьмому отдельному гвардейскому Пражского орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды батальону. Такое звание ему присвоили за бои на Орловском плацдарме, участие в Львовско-Сандомирской операции и освобождение столицы Чехословакии. ЕТВ вспомнил военных, которые были с мотоциклом на ты, и узнал историю памятника в ЦПКиО, судьба которого тоже оказалась непростой.
Парковые учения
88 отдельный разведывательный мотоциклетный батальон сформировали в марте 1943 года (по данным Уральского государственного военно-исторического музея, в феврале) в Октябрьском районе Свердловска. Он стал частью Уральского добровольческого танкового корпуса, о котором мы рассказывали здесь. В состав разведки вошли 285 человек. О том, как отбирали военных, вспоминала Надежда Кириллова, радистка мотоциклетной роты: «Брали физически выносливых, а в то время полуголодным было не очень-то просто быть физически выносливыми, людей, которые имели какое-то отношение к технике, умели не только создавать, но и ремонтировать, управлять этой техникой. Брали тех, кто работал в связи. Брали медиков. На каждое место одного солдата приходило по 10-12 заявлений».
Командиром батальона назначили майора Нила Петровича Беклемишева. В 1945 году его сменил капитан Василий Антонович Концевой. Разведчикам вручили боевые мотоциклы М-72 Ирбитского завода и бронемашины БА-64. Каждый экипаж состоял из водителя, автоматчика и радиста. У батальона были четыре основные задачи: разведывать подходы резервов и огневые противотанковые средства противника, находить удобные места для переправы танков и совершать диверсии на штабы, склады и железнодорожные станции. Но сразу разведчиков на задание не пустили, иначе они бы стали пушечным мясом. Поэтому с марта по июнь 1943 года будущие военные проходили подготовку на территории ЦПКиО.
Фото: ugvim.ru
«Это был наш полигон. Мы там учились не только ходить строем, не только водить мотоциклы, изучать боевую технику, но и стрелять. Мы стреляли сначала из винтовки, потом из автомата, из пулемета ручного и даже из пистолетов. Хотя личным оружием у нас были автоматы, офицеры давали их нам, чтобы мы имели представление.
От памятника вниз по аллее была нейтральная полоса, слева — окопы условного противника, а с правой стороны были окопы наши. Мы там учились по-пластунски добираться с перебежками, с перекатами, забрасывать эти окопы гранатами. Причем командир батальона принимал лично у каждого солдата сдачу этих упражнений. По нейтральной полосе мы спускались вниз, поворачивали налево и шли в расположение своей части. А находились мы за южными воротами парка», — рассказывала Надежда Кириллова. Кроме того, батальон выезжал на три дня в Нижнеисетск, где проводил учения, приближенные к обстановке в бою.
Фото: ugvim.ru
Когда разведчикам привезли мотоциклы, выяснилось, что только два человека могли управлять ими. Тогда командир роты попросил директора завода в Ирбите прислать эксперта, который бы научил военных устройству М-72. Радистка Надежда Алексеевна хорошо усвоила уроки двух мастеров: «Он вместе с другим рабочим сделали два стенда: мотоцикл в разрезе и отдельные детали мотоцикла. Они привезли к нам эти стенды и обучили водительский состав вождению мотоцикла М-72. Нас специально не обучали, но мы знали, как тронуться с места, прибавить газ, скорость, как вести этот мотоцикл. Но обучились этому мы уже в ходе войны».
Фото: ugvim.ru
— Разведка корпусная, она всегда представляет сведения командиру корпуса. От того, насколько наши сведения были точны, он принимал решения. Нам пришлось очень трудно. Шли непрерывные дожди, а там не было дорог. Если прошел дождь, то колесная техника уже не шла. Первой задачей, которую нам ставил командир корпуса, была проверка проходимости дорог, грузоподъемности мостов, расположения противника, его обороны, — вспоминала Надежда Кириллова. — В те дни, когда была сухая погода, нам тоже несладко приходилось. Мотоциклам приходилось идти в облаке пыли. Когда шел дождь, нам приходилось вести своего боевого коня в поводу. Водитель толкал за руль, а автоматчик, который сидел за водителем, толкал мотоцикл сзади. Иначе проехать было невозможно. В основном разведка проводилась ночью. Но была и разведка, которую мы проводили днем. Порой мотоциклистов одолевала слепота во время спецопераций — не хватало витаминов.
Фото: ugvim.ru
На свердловских разведчиков охотились круглосуточно. Даже тогда, когда у них был условный перерыв на обед. Как только начинала дымить кухня, летел самолет. «Надо сказать, что у нас был очень хороший повар — дядя Степа. Бывали даже случаи, когда мы лежали, наблюдая за противником. Пошевелиться нельзя. Смотрим, а там дядя Степа ползет к нам с термосом за спиной. Покормит нас и уйдет», — говорила радистка мотоциклетного батальона. Забота других людей играла огромную роль в жизни военных, ведь в дали от близких и любимых так не хватало тепла, уюта и поддержки.
Помощь наших разведчиков-мотоциклистов была огромна. Батальон участвовал в Львовско-Сандомирской операции и в освобождении Львова, провел непрерывную разведку по маршруту движения Уральского добровольческого танкового корпуса на прорыв к Праге. Наконец, 9 мая 1945 года Прагу освободили.
Четыре жизни памятника
В ноябре 1970 года ученики школы № 14 пришли в гости к радистке Надежде Алексеевне Кирилловой, прошедшей войну от Курской дуги до Праги. Ребята пригласили свердловчанку на встречу, где она в красках описала ученикам, через что пришлось пройти воинам Седьмого отдельного гвардейского мотоциклетного батальона. Учащиеся так вдохновились историей Надежды Кирилловой, что решили — Екатеринбургу, а тогда еще Свердловску, нужен памятник в честь разведчиков-мотоциклистов.
Как и сам УДТК, монумент создавали на пожертвования. Школьники, которые загорелись идеей, сдавали макулатуру и металлолом, лишь бы найти деньги на установку монумента, собирали информацию о воинах батальона. Денег, которые удалось собрать, хватило на мраморную доску — это первый монумент в честь героев. Второй открыли 6 ноября 1971 года на территории клуба пивзавода за южными воротами парка Маяковского — именно в этом месте в 1943 сформировали батальон.
Третье рождение памятника состоялось в мае 1980 года благодаря Октябрьскому райкому. Из Ирбита доставили М-72, на котором по аллее к памятнику проехал «мотопапа» Борис Зефиров, обучавший разведчиков в 1943 году. В тот же день в сквере посадили 133 дерева — в честь тех, кто погиб на заданиях.
Но постепенно жители Свердловска стали забывать о подвигах мотоциклистов. В 1984 году в конце очередного пробега молодых испытателей встретили только Надежда Кириллова, ее внучка Катя и фронтовая подруга Раиса Курнешова. Памятник забросили. У южных ворот ЦПКиО скопилась свалка.
К 50-летию Победы, в 1995 году, установили новый монумент по эскизу архитектора Геннадия Голубева. Дать еще одну жизнь памятнику попросили ветераны разведбата. Его перенесли уже в сам парк имени Маяковского.
«Черные ножи» и мотобабушка
Теперь о памятнике стали заботиться не школьники, а работники ЦПКиО и байкеры клуба «Черные ножи», которые прозвали Надежду Кириллову «мотобабушкой». Клуб окрестили «Черными ножами» в честь военных УДТК, которые носили при себе клинки из Златоуста.
«Мы могли ими резать хлеб или что-то еще делать. Но мы под деревней Борилово впервые пустили их как оружие. На наших мотострелках были панцири, которые защищали грудь. Когда дошло до того, что нужно было пустить в ход ножи, потому что кончались боеприпасы, мотострелки врывались в окопы противника. Когда они стреляли из своих автоматов, немцы падали, а когда немцы стреляли в мотострелков, те оставались живыми. Когда заканчивались боеприпасы, они закалывали немцев вот этим ножом. Тогда пошла гулять по фронту такая страшная байка, что на фронт прибыла дивизия черных ножей, — вспоминала мотобабушка. — Дело, конечно, не в ножах, а в смелости, в бесстрашии, в упорстве наших добровольцев».
Четыре года назад памятник вновь отреставрировали. Сейчас он выглядит, как разорванное мотоциклетное колесо кроваво-бордового цвета. По внутреннему ободу несется мотоциклист, на внешнем — выбиты имена 133 разведчиков с названиями операций, которые стали для них последними. Здесь же адрес батальона «Полевая почта 51123».
На открытие монумента приезжал байкер Хирург из клуба «Ночные волки» [настоящее имя Александр Залдостанов — прим. ЕТВ]. Он отметил, что это единственное подобное сооружение в России. Тогда же лидер «Ночных волков» прокатился по Екатеринбургу на ирбитском мотоцикле М-72 1957 года выпуска. После торжества байкеры возложили цветы на могилу Надежды Кирилловой и встретились с ее родственниками. Александр Залдостанов заметил: «Для нас, байкеров, эта женщина — легенда. Каждое свое мероприятие мы начинаем с ее стихов, посвящаем ей байк-фестивали. Истоки русских мотоциклистов не относятся к США. Мы относим себя к 8-му мотоциклетному полку Сталинграда и Надежде Кирилловой. И свой мотопробег по Европе мы посвятили именно Надежде Кирилловой, маршрут лежит по местам ее боевой славы».
Во вторник, 7 мая, ЕТВ наблюдал, как трое рабочих красили монумент. Теперь прохожим все ярче бросаются в глаза строки:
Живые, помните о
нас,
Мы в свой последний смертный час
Прикрыли Родину собой.
Живые, помните о нас…