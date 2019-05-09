Под крылом «мотобабушки»

«Им очень хотелось быть похожими на людей — тех, которыми могли бы гордиться их родные, односельчане, соседи и обязательно девчонки, которых они прочили в свои возлюбленные… Хотите верьте, хотите нет — все свободолюбие, все диссидентство зарождалось там, на войне. Все живое рождается там, где больно», — писал Теодор Вульфович в «Ночи ночей. Легенде о БЕНАПах». Одним из тех, кому он посвятил свою книгу, стал Нил Нилович Беклемишев, сын командира 88 отдельного мотоциклетного батальона.

Свердловским разведчикам-мотоциклистам удалось сделать так, чтобы их запомнили и ими гордились. 133 фамилии и названия операций, в которых погибли герои, можно найти теперь в ЦПКиО имени Владимира Маяковского. На памятнике, который посвятили Седьмому отдельному гвардейскому Пражского орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды батальону. Такое звание ему присвоили за бои на Орловском плацдарме, участие в Львовско-Сандомирской операции и освобождение столицы Чехословакии. ЕТВ вспомнил военных, которые были с мотоциклом на ты, и узнал историю памятника в ЦПКиО, судьба которого тоже оказалась непростой.