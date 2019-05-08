В бой за честь и славу. Воины ярости

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Во-первых , Наказ отвечал на вопрос: « Зачем вам , нам это нужно?». И в ответе не ни слова , ни фразы вроде « кроме нас некому», « потому что должны», « потому что , враги сожги родную хату».



Но были в Наказе танкистам такие строки:



«В решающий момент Великой Отечественной войны выходите вы на смертный бой за честь , свободу и счастье»;

«Даем вам слово крепкое , как гранит наших гор , что мы , оставшиеся здесь , будем достойны ваших боевых дел на фронте. Еще ярче вспыхнет слава нашего края , слава наших дел»;

«Земля наша , свободная и гордая , сложит о героях Великой Отечественной войны чудесные песни».

Это искренний текст позволяет раскрытькак минимум предположить) мотивы рабочихкоторые записывались в танкистыпонятьчто тогда чувствовали они и текто провожал их на фронт. А ситуация тогда была на самом деле уникальнойот личной от остальных регионов страны. Уральцы не просто добровольно шли в военкоматыпрося отправить их на фронт. Оникак в воины античности или средневековья шли на войну полностью снаряженные своими родными и близкими. Это наложило свой отпечаток на формулировки Наказакоторый можно считать воплощением чувств и мыслей уральцев 1943 года.