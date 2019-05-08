При параде только избранные
Завтра Екатеринбург встретит 9 мая очередным Парадом Победы. Но вот увидеть его вживую смогут лишь несколько сотен горожан. В 2019 году продолжилась тенденция сокращения пространства, откуда можно было бы понаблюдать за марширующими военными и проезжающей техникой.
ЕТВ решил вспомнить, как Екатеринбург встречал День Победы. Начинаем с 90-х, продолжаем нулевыми, когда обычный горожанин еще мог прийти на площадь 1905 года.
Военная техника участвовала на Параде Победы в Екатеринбурге не всегда. В постсоветское время боевые машины 9 мая выходили на главную площадь города в 1995, 2005, 2008 годы. В 2005 году, во время празднования 60-летия Победы, Екатеринбург был одним из трех городов России (наряду с Москвой и Красноярском), где в параде принимала участие тяжелая военная техника — около 60 единиц. В 2008 году на параде были представлены 67 единиц боевой техники. В другие годы техника выставлялась на площади 1905 года, однако не принимала участия в параде.
Видео: ЕТВ, «41 канал», ГТРК «Урал»
Вспомним, какими были парады Победы для обычных екатеринбуржцев.
2000 год: основное внимание — на ветеранов, зрители стоят на всей территории площади 1905 года.
2002 год: «Чтобы посмотреть на парад, люди стали собираться с семи часов утра, к 10:00 все пространство вокруг площади было блокировано зрителями», — рассказывает журналист «41 канала». И действительно, екатеринбуржцы стоят и на самой площади, и у магазинов на Ленина — Вайнера, и у памятника Ленину, и у здания мэрии, и в сквере (да, тогда еще был сквер) у «Пассажа». Они залезают даже на телефонные будки на перекрестке 8 Марта — Ленина. Военная техника стоит на самой площади и вся облеплена детьми. Зрители первого ряда могут буквально дотянуться до колонн.
Самый яркий момент Парада — появление роты спецназа с показательными выступлениями и стрельбой в воздух.
Фото: ЕТВ
2003
год: на площади 1905 года собралось восемь тысяч человек. И
снова зрители везде — на выставленной военной технике, на деревьях у «Пассажа»,
на карнизах и даже балкончике администрации Екатеринбурга. Около памятника
Ленину и главной трибуны тоже очень много людей. Видно, что они пришли не по
пропускам.
2004 год: на главной площади города десять тысяч зрителей. Именно такую цифру называет журналист «41 канала». В этот раз, правда, у здания мэрии зрителей нет. Заняты, как всегда, сама площадь и прилегающие перекрестки.
2005 год: по площади 1905 года идет техника. Несмотря на это, зрители есть и на самой площади, и в сквере у «Пассажа», и у магазинов на Ленина — Вайнера (современный ТЦ «Европа»).
2007 год: у мэрии зрителей совсем мало, но сама площадь все еще отдана зрителям. Сквер у «Пассажа» забит.
Фото: ЕТВ
2010 год: ветераны больше не идут в парадной колонне, на площади больше нет техники, появляется трибуна, на которую можно попасть только по пропускам. Около мэрии вместо зрителей — экраны и конструкции. «Обычные горожане приветствуют военных стоя: для них в этом году выделили совсем немного пространства — сквер между зданием администрации и улицей Вайнера. Чтобы увидеть парад, места занимают за несколько часов до начала. Чтобы стать зрителем нужно пройти через рамку металлоискателя», — отмечает корреспондент «Студии-41».
2011 год: обычно заполненный перекресток Ленина — 8 Марта и территория около здания администрации города попали в запретную зону. На самой площади мест людей стало еще меньше. Все ютятся в сквере, но проход туда ограничен.
2012 год: на самой площади зрители еще стоят, но мест для просмотра продолжает становиться все меньше и меньше.
2013 год: на главной площади Екатеринбурга возведены трибуны, перед зданием мэрии различные конструкции, перекресток 8 марта — Ленина частично перекрыт.
2014 год: «Увидеть всю мощь российской армии удается не всем пришедшим. На площадь пришли тысячи горожан, самые лучшие места для обзора начали занимать с раннего утра. И хотя далеко не всем удается парад увидеть, горожане не расходятся и предпочитают хотя бы услышать его», — рассказывает корреспондент «41 канала». Мэрия закрыта конструкциями, перекресток Ленина — 8 Марта закрыт. Свободного прохода на площадь со стороны гимназии № 9 нет.
2015 год: реконструкция «Пассажа» еще больше сузила пространство для просмотра парада Победы.
2016 год: за год не стало лучше. Но и хуже тоже.
2017 год: На главной площади — трибуна, куда пускают только по приглашениям. Около мэрии стоят различные конструкции — зрителей там нет, перекресток Ленина — 8 Марта полностью зачищен.
Фото: ЕТВ
С тех пор все стало только хуже. В 2019 году все пространство в центре Екатеринбурга будет максимально закрыто для зрителей: ограждения установят на большом участке проспекта Ленина — от Московской до Карла Либкнехта, проезд военной техники и пеший парад не будет видно ни с Плотинки (колонны войск будут проходить от 8 Марта до Вайнера), ни из Исторического сквера (слишком низко будут стоять зрители).
Где смотреть парад, никто толком не может объяснить. Хотя ответ очевиден — по телевизору. Парад уже давно не для зрителей, он — для официальных лиц и красивых фото- и видеокадров.