При параде только избранные

2010 год: ветераны больше не идут в парадной колонне, на площади больше нет техники, появляется трибуна, на которую можно попасть только по пропускам. Около мэрии вместо зрителей — экраны и конструкции. «Обычные горожане приветствуют военных стоя: для них в этом году выделили совсем немного пространства — сквер между зданием администрации и улицей Вайнера. Чтобы увидеть парад, места занимают за несколько часов до начала. Чтобы стать зрителем нужно пройти через рамку металлоискателя», — отмечает корреспондент «Студии-41».

2011 год: обычно заполненный перекресток Ленина — 8 Марта и территория около здания администрации города попали в запретную зону. На самой площади мест людей стало еще меньше. Все ютятся в сквере, но проход туда ограничен.

2012 год: на самой площади зрители еще стоят, но мест для просмотра продолжает становиться все меньше и меньше.

2013 год: на главной площади Екатеринбурга возведены трибуны, перед зданием мэрии различные конструкции, перекресток 8 марта — Ленина частично перекрыт.

2014 год: «Увидеть всю мощь российской армии удается не всем пришедшим. На площадь пришли тысячи горожан, самые лучшие места для обзора начали занимать с раннего утра. И хотя далеко не всем удается парад увидеть, горожане не расходятся и предпочитают хотя бы услышать его», — рассказывает корреспондент «41 канала». Мэрия закрыта конструкциями, перекресток Ленина — 8 Марта закрыт. Свободного прохода на площадь со стороны гимназии № 9 нет.

2015 год: реконструкция «Пассажа» еще больше сузила пространство для просмотра парада Победы.

2016 год: за год не стало лучше. Но и хуже тоже.

2017 год: На главной площади — трибуна, куда пускают только по приглашениям. Около мэрии стоят различные конструкции — зрителей там нет, перекресток Ленина — 8 Марта полностью зачищен.