Шарташ. Один на всех

Александра Аксенова на правах коренной жительницы ЖБИ и завсегдатая Шарташского лесопарка анализирует действия экспертного совета и директора Зиганшина.
Авторы:Александра Аксенова

Есть в графском парке Шарташский пруд, где лилии не цветут, но зато травка зеленеет в летний период прямо в воде. По парку то и дело ходит грустный мушкетер Атос [директор парка Артур Зиганшин — прим. ЕТВ]. Проверяет живы ли немногочисленные скамейки и урны, которые он успел установить за год. Не проснулся ли очередной клещ. Не затаилась ли под мощной корневой системой сосенки закладка. К сожалению, не все гости лесопарка научились ценить то немногое, но очень важное, что успело создать ГБУ «Шарташский лесопарк». Да что и говорить, у нас народ гигантский кулич рвет руками и складывает в хозяйственную сумку. Беда.

Первая часть Марлезонского балета

Лесопарковые интриги

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Редкий постоянный обитатель Шарташа понимает, что такое ГБУ. И уж, тем более, кто такой директор лесопарка. Кажется, это какая-то сказочная должность — как агроном аэродрома. Благоустройством парка занимается Минприроды и коммерсанты (порой кажется, что вторые более удачно). Главной задачей ГБУ, похоже, было придумать что-то и это что-то воплотить. Дело хорошее: парк хотели зонировать, сделать для людей — для нас, таких разных. Но время шло, а кроме подвесок королевы [табличек-указателей — прим. ЕТВ] местные аборигены едва ли что-то заметили. Кому-то, правда, повезло увидеть в сети идиллические картинки, которые даже проектной документацией не назовешь.

Возможно, дело в том, что горожане очень любят Шарташ, многие из нас — с самого рождения. Перемены могут напугать. И вот директор Артур Рашидович решил никого не травмировать, и просто оставить все как есть, а то ведь особо активные граждане потом будут искать, что обнять. И тут возникли вопросы — на что выделяются деньги? Не хотелось бы никого расстраивать, но по подсчетам активистов только в этом году на содержание организации выделено десять миллионов рублей.

Разобраться с ситуацией и хоть как-то повлиять на судьбу лесопарка собрались гвардейцы [члены экспертного совета — прим. ЕТВ], который был создан одновременно с бюджетным учреждением и планировался как прослойка между народом и чиновниками. Эксперты долго ждали приглашения директора, директор ждал приглашения экспертов… В итоге первые, спустя год, собрались тогда, когда директор был в отпуске и послал всех идти лесом вместо себя представителя минприроды.

От заседания экспертного совета ждали конкретных предложений, а в итоге, как обычно, считали деньги, которые были потрачены за время существования ГБУ. Оказалось, создание бюджетного учреждения дело непростое: необходимо набрать штат, организовать работу, купить принтеры-кружечки-ложечки, заполнить бумаги, приобрести два автомобиля и четыре бытовки — это же не шуточки. За окном холодного зала районной администрации апрельский дождь сменялся хлопьями снега, а диалог больше походил на казнь Миледи [выпады в сторону Александры Пономаревой, которая представляла интересы Минприроды и директора Зиганшина — прим. ЕТВ].

Планы на будущее
Для Шарташского лесопарка придумали указатели с wi-fi и розетками
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Шарташскому лесопарку дадут еще 236 миллионов на благоустройство

— Полтора миллиона на «Шкоду» и «Ниву», миллион на бытовки, почему на лавочки всего двести тысяч?

— Почему Каменные палатки не входят в план реконструкции?

— Что будет с тропой здоровья?

Представительнице прекрасного пола и министерства природы приходилось непросто. В какой-то момент девушка попросила коллег выслать в мессенджер подробности, и уже потом уверенным голосом стала зачитывать планы ведомства по благоустройству лесопарка. Держалась молодцом, но всем было понятно, что происходящее — не дискуссия, поскольку звучали многочисленные монологи, авторы которых не желали вести конструктивные диалоги.

О чем в дальнейшем будет говорить экспертный совет, в который вошел Владимир Владимирович Шахрин — борец с неаккуратным подлеском, я примерно представляю. Или очень хотела бы представлять, что о хорошем — о будущем лесопарка. У меня по этому поводу тоже есть свои мысли.
Вторая часть Марлезонского балета

Шарташ утопичный

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Понять, как могут помириться члены экспретного совета, представители Минприроды, работники дирекции лесопарка, сложно. Гораздо проще услышать глас народа. Проведя опрос среди своих знакомых и (в прямом смысле) близких к Шарташу людей, я набросала небольшой список мечт — своих и не очень, и видение — свое и чужое.

Коньячок под шашлычок

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Мечатя о благоустройстве, проектировщики и чиновники, эксперты и общественники выстраивают идиллическую картину мира: блестки/единороги/котики/ЗОЖники/мамочки/детки/спортсмены/пожилые люди, которым обязательно нужно присесть. На лавку.

Друзья. Я сейчас скажу крамольную мысль, но люди регулярно алкоголизируются и жарят шашлыки. И да, все это любят делать под песни, в лучшем случае Сергея Граненого и даже не Олега, а Ирины Круг. Вы можете ставить шлагбаумы, гонять повес ночами. Но это скрепы, и от них никуда не деться. И едят и пьют те самые люди, что платят налоги, на которые содержатся (в том числе) разные интересные бюджетные организации. И они тоже имеют право на отдых.

Привлекать их на спортивные мероприятия — дело благородное и вполне выполнимое, но игнорировать их существование или фыркать — бессмысленно. Поэтому было бы не плохо расставить бесплатные беседки: самые обычные — навес, скамейки, место под мангал. Их можно поместить чуть дальше бывшего пляжа SunDali, вдоль берега. Под шашлыки идеальнейшее место, конечно, так называемые «малые каменные». Но их все-таки жалко.

Пока еще не взорванная башня

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Для чего ее создали, мало кто помнит. Народная молва гласит: то ли для геодезистов, то ли для егерей. Но это и неважно — ни раньше, ни сейчас. На нее можно было забраться, пока не видят родители, и от нее же скатывались на санках и снегокатах. Говорят, что сейчас с заброшенной башни можно увидеть только кроны сосен и часть озера. Я бы отдала ее художникам — пусть превратят в какой-нибудь арт-объект. Например, в ракету, шляпу Гендальфа или жирафа. Но желательно не религиозную институцию или спортивное сооружение.

Неолит как главный козырь

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Историческая часть лесопарка пока не входит в ближайшие планы благоустройства — для этого нужно слишком много бумажек, разрешений и т. д. Но игнорировать тот прекрасный факт, что где-то на Шарташе были стоянки древних людей — кощунство.

Хорошую идею мне подсказал активный житель и модератор группы района ЖБИ «ВКонтакте» Миша Бойбородин. Почему бы не поставить указатели и знаки на местах стоянок древних людей из каменного и бронзового веков? И да, я, кстати, ни разу не видела экскурсий по Шарташу. За исключением странных перформансов с участием космобабушек — любительниц энергетики Аркаима. А ведь знаки оценили бы все, в том числе и прозревшие.

Пустырь

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Огромный пустырь между лесом и озером удручает. Хотя кому-то может показаться, что пустошь выглядит эпично. Но! Пространство можно задействовать. Например, мини-зоопарк устроить. Ведь даже директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин, прожив пять лет в Германии, был очарован городскими парками, совмещенными с зоопарками. И говорил, что в Екатеринбурге можно сделать также: без зубров, но «хотя бы с кроликами».

Прокат

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Одно здравое предложение поступило от другого постоянного посетителя Шарташского лесопарка Бориса Гельруда. Он, кстати, обращался в разные инстанции с просьбой снести базу напротив «Сандалей». По мнению Бориса, прокат велосипедов и прочего инвентаря можно сделать не только внутри лесопарка, но и перед КОСКом «Россия».

Маршрутные моторки

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1 апреля компания «Атомстрокомплекс» запустила фейк-новость про маршрутные лодки, которые будут курсировать по Исети. Многие поверили (в том числе, и я), а потом расстроились. Если Шарташский парк будут когда-то зонировать, летом по разным точкам можно было бы курсировать на моторках, лодках, под парусом… За разумные деньги, а не по ценнику «тысяча с каждого — покатаем по кругу пять минут».

А пока берега вокруг и возле Шарташа выглядят так:

Хорошо бы, если бы все возможные проекты были бы более долговечны, чем новые лавочки. И пусть львиная доля бюджета на благоустройство лесопарка отойдет предпринимателям (если это добросовестные предприниматели). Главное, что необходимо в первую очередь: перестать постоянно ворчать как пожилая женщина у подъезда и сделать так, чтобы никто никому не мешал.

Фото: Дмитрий Шевалдин, Александра Аксенова, проектная документация
Шарташский лес
История о том, как одно из самых красивых мест Екатеринбурга превращается terra incognita. Проект благоустройства, мусорные кучи, казаки на въезде и многое другое, что должно сделать территорию лучше. Но получается, как всегда.
Авторы:
Александра Аксенова
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Теги:
Городские истории, Шарташский лес, Шарташский лесопарк, Шарташ, благоустройство, Екатеринбург, Артур Зиганшин, Владимир Шахрин, Александра Аксенова
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