Шарташ. Один на всех

Редкий постоянный обитатель Шарташа понимает, что такое ГБУ. И уж, тем более, кто такой директор лесопарка. Кажется, это какая-то сказочная должность — как агроном аэродрома. Благоустройством парка занимается Минприроды и коммерсанты (порой кажется, что вторые более удачно). Главной задачей ГБУ, похоже, было придумать что-то и это что-то воплотить. Дело хорошее: парк хотели зонировать, сделать для людей — для нас, таких разных. Но время шло, а кроме подвесок королевы [табличек-указателей — прим. ЕТВ] местные аборигены едва ли что-то заметили. Кому-то, правда, повезло увидеть в сети идиллические картинки, которые даже проектной документацией не назовешь.

Возможно, дело в том, что горожане очень любят Шарташ, многие из нас — с самого рождения. Перемены могут напугать. И вот директор Артур Рашидович решил никого не травмировать, и просто оставить все как есть, а то ведь особо активные граждане потом будут искать, что обнять. И тут возникли вопросы — на что выделяются деньги? Не хотелось бы никого расстраивать, но по подсчетам активистов только в этом году на содержание организации выделено десять миллионов рублей.