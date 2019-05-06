Шарташ. Один на всех
Есть в графском парке Шарташский пруд, где лилии не цветут, но зато травка зеленеет в летний период прямо в воде. По парку то и дело ходит грустный мушкетер Атос [директор парка Артур Зиганшин — прим. ЕТВ]. Проверяет живы ли немногочисленные скамейки и урны, которые он успел установить за год. Не проснулся ли очередной клещ. Не затаилась ли под мощной корневой системой сосенки закладка. К сожалению, не все гости лесопарка научились ценить то немногое, но очень важное, что успело создать ГБУ «Шарташский лесопарк». Да что и говорить, у нас народ гигантский кулич рвет руками и складывает в хозяйственную сумку. Беда.
Лесопарковые интриги
Редкий постоянный обитатель Шарташа понимает, что такое ГБУ. И уж, тем более, кто такой директор лесопарка. Кажется, это какая-то сказочная должность — как агроном аэродрома. Благоустройством парка занимается Минприроды и коммерсанты (порой кажется, что вторые более удачно). Главной задачей ГБУ, похоже, было придумать что-то и это что-то воплотить. Дело хорошее: парк хотели зонировать, сделать для людей — для нас, таких разных. Но время шло, а кроме подвесок королевы [табличек-указателей — прим. ЕТВ] местные аборигены едва ли что-то заметили. Кому-то, правда, повезло увидеть в сети идиллические картинки, которые даже проектной документацией не назовешь.
Возможно, дело в том, что горожане очень любят Шарташ, многие из нас — с самого рождения. Перемены могут напугать. И вот директор Артур Рашидович решил никого не травмировать, и просто оставить все как есть, а то ведь особо активные граждане потом будут искать, что обнять. И тут возникли вопросы — на что выделяются деньги? Не хотелось бы никого расстраивать, но по подсчетам активистов только в этом году на содержание организации выделено десять миллионов рублей.
Разобраться с ситуацией и хоть как-то повлиять на судьбу
лесопарка собрались гвардейцы [члены экспертного совета — прим. ЕТВ], который был создан одновременно
с бюджетным учреждением и планировался как прослойка между народом и чиновниками.
Эксперты долго ждали приглашения директора, директор ждал приглашения
экспертов… В итоге первые, спустя год, собрались тогда, когда директор был в
отпуске и послал
всех идти лесом вместо себя представителя минприроды.
От заседания экспертного совета ждали конкретных предложений, а в итоге, как обычно, считали деньги, которые были потрачены за время существования ГБУ. Оказалось, создание бюджетного учреждения дело непростое: необходимо набрать штат, организовать работу, купить принтеры-кружечки-ложечки, заполнить бумаги, приобрести два автомобиля и четыре бытовки — это же не шуточки. За окном холодного зала районной администрации апрельский дождь сменялся хлопьями снега, а диалог больше походил на казнь Миледи [выпады в сторону Александры Пономаревой, которая представляла интересы Минприроды и директора Зиганшина — прим. ЕТВ].
— Полтора миллиона на «Шкоду» и «Ниву», миллион на бытовки, почему на лавочки всего двести тысяч?
— Почему Каменные палатки не входят в план реконструкции?
— Что будет с тропой здоровья?
Представительнице прекрасного пола и министерства природы приходилось непросто. В какой-то момент девушка попросила коллег выслать в мессенджер подробности, и уже потом уверенным голосом стала зачитывать планы ведомства по благоустройству лесопарка. Держалась молодцом, но всем было понятно, что происходящее — не дискуссия, поскольку звучали многочисленные монологи, авторы которых не желали вести конструктивные диалоги.
Шарташ утопичный
Понять, как могут помириться члены экспретного совета, представители Минприроды, работники дирекции лесопарка, сложно. Гораздо проще услышать глас народа. Проведя опрос среди своих знакомых и (в прямом смысле) близких к Шарташу людей, я набросала небольшой список мечт — своих и не очень, и видение — свое и чужое.
Коньячок под шашлычок
Мечатя о благоустройстве, проектировщики и чиновники, эксперты и общественники выстраивают идиллическую картину мира: блестки/единороги/котики/ЗОЖники/мамочки/детки/спортсмены/пожилые люди, которым обязательно нужно присесть. На лавку.
Друзья. Я сейчас скажу крамольную мысль, но люди регулярно алкоголизируются и жарят шашлыки. И да, все это любят делать под песни, в лучшем случае Сергея Граненого и даже не Олега, а Ирины Круг. Вы можете ставить шлагбаумы, гонять повес ночами. Но это скрепы, и от них никуда не деться. И едят и пьют те самые люди, что платят налоги, на которые содержатся (в том числе) разные интересные бюджетные организации. И они тоже имеют право на отдых.
Привлекать их на спортивные мероприятия — дело благородное и вполне выполнимое, но игнорировать их существование или фыркать — бессмысленно. Поэтому было бы не плохо расставить бесплатные беседки: самые обычные — навес, скамейки, место под мангал. Их можно поместить чуть дальше бывшего пляжа SunDali, вдоль берега. Под шашлыки идеальнейшее место, конечно, так называемые «малые каменные». Но их все-таки жалко.
Пока еще не взорванная башня
Для чего ее создали, мало кто помнит. Народная молва гласит: то ли для геодезистов, то ли для егерей. Но это и неважно — ни раньше, ни сейчас. На нее можно было забраться, пока не видят родители, и от нее же скатывались на санках и снегокатах. Говорят, что сейчас с заброшенной башни можно увидеть только кроны сосен и часть озера. Я бы отдала ее художникам — пусть превратят в какой-нибудь арт-объект. Например, в ракету, шляпу Гендальфа или жирафа. Но желательно не религиозную институцию или спортивное сооружение.
Неолит как главный козырь
Историческая часть лесопарка пока не входит в ближайшие планы благоустройства — для этого нужно слишком много бумажек, разрешений и т. д. Но игнорировать тот прекрасный факт, что где-то на Шарташе были стоянки древних людей — кощунство.
Хорошую идею мне подсказал активный житель и модератор группы района ЖБИ «ВКонтакте» Миша Бойбородин. Почему бы не поставить указатели и знаки на местах стоянок древних людей из каменного и бронзового веков? И да, я, кстати, ни разу не видела экскурсий по Шарташу. За исключением странных перформансов с участием космобабушек — любительниц энергетики Аркаима. А ведь знаки оценили бы все, в том числе и прозревшие.
Пустырь
Огромный пустырь между лесом и озером удручает. Хотя кому-то может показаться, что пустошь выглядит эпично. Но! Пространство можно задействовать. Например, мини-зоопарк устроить. Ведь даже директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин, прожив пять лет в Германии, был очарован городскими парками, совмещенными с зоопарками. И говорил, что в Екатеринбурге можно сделать также: без зубров, но «хотя бы с кроликами».
Прокат
Одно здравое предложение поступило от другого постоянного посетителя Шарташского лесопарка Бориса Гельруда. Он, кстати, обращался в разные инстанции с просьбой снести базу напротив «Сандалей». По мнению Бориса, прокат велосипедов и прочего инвентаря можно сделать не только внутри лесопарка, но и перед КОСКом «Россия».
Маршрутные моторки
1 апреля компания «Атомстрокомплекс» запустила фейк-новость про маршрутные лодки, которые будут курсировать по Исети. Многие поверили (в том числе, и я), а потом расстроились. Если Шарташский парк будут когда-то зонировать, летом по разным точкам можно было бы курсировать на моторках, лодках, под парусом… За разумные деньги, а не по ценнику «тысяча с каждого — покатаем по кругу пять минут».
А пока берега вокруг и возле Шарташа выглядят так: