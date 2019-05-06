С врагом наперегонки
За годы Великой отечественной войны для нужд Советской армии в свердловских спортивных организациях подготовили 2,5 миллиона лыжников, обучили рукопашному бою 700 тысяч юношей, плаванию с боевым снаряжением — 200 тысяч человек. Из спортсменов формировались специальные подразделения, которые выполняли особые задания на фронте и в тылу противника.
Среди них было много ярких личностей. Например, футболист Николай Самарин попал в армию в 1942 году. Солдат воевал в составе десятой десантной бригады на 2-м и на 3-м Украинских фронтах. Был ранен в ногу — и думал, что из-за этого навсегда расстанется с футболом, но после войны поиграл десять лет, в том числе за ленинградский «Зенит»; потом — успешно тренировал. Скончался Николай Самарин в январе 1998 года. Данью памяти известному игроку и тренеру уже давно стал турнир ветеранов команд мастеров уральского футбола. Также в честь Самарина назвали одну из трибун стадиона на Уралмаше.
Основоположник плавания в Свердловской области Геннадий Попов в детстве среди мальчишек был самым маленьким и худым. Даже во время заплывов на городском пруду парни не разрешали ему далеко отплывать от берега. Однажды Попов решил доказать, что он не хуже: впрочем, уже на середине водоема будущий пловец понял, что переоценил возможности — c трудом добрался до берега, а одежда осталась слишком далеко, на другой стороне. Мальчик вдоволь наревелся и голым побежал через мост. После этого Геннадий Попов решил стать лучшим пловцом. Так и получилось; более того, он установил множество рекордов.
Попов
одним из первых записался добровольцем на войну СССР с Финляндией. Когда
случилась Великая отечественная, Попова удерживали в тылу — но он все равно вырвался
в бой. К марту 1945 года Геннадий Попов уже был капитаном, а на его груди
сверкали ордена Красного Знамени, Отечественной войны и два — Красной Звезды. Был
он трижды ранен — в руку, плечо и спину, а за два месяца до окончания войны ему
и вовсе оторвало ступню. Во время обстрела все остальные бойцы погибли, а Геннадий Попов пролежал без
сознания несколько дней. Солдата нашли, но поздно — ногу выше колена
пришлось ампутировать. Несмотря на это, вернувшись в Свердловск, он
продолжил плавать — и побеждать. Последние годы Попов провел в одиночестве, он ушел
из жизни в 1976 году.
Екатерина Вогулкина — первый мастер спорта СССР по горнолыжному спорту в Свердловской области. В 1941 году ей было 15 лет. Мужчины ушли на фронт, а маленькая Катя осталась дома с мамой и младшей сестрой. «В войну перебивались как могли. В дни получше соседи делились с ними урожаем со своих участков. В дни похуже отдавали картофельные очистки. Мама промывала их, прокручивала на мясорубке и жарила девочкам оладьи. Таких дней было больше, поэтому картофель Екатерина Максимовна не любит до сих пор», — описывал портал «Такие Дела» тыловую жизнь Екатерины Вогулкиной.
Труженица тыла продолжала заниматься лыжами в своей школе. В 1943 году она вошла в сборную города. Раз в месяц перспективной спортсменке выдавали по талону хлеб, масло и сахар. Спустя десятки лет Екатерину Вогулкину прозвали «хозяйкой» Уктусских гор: даже после 90 лет она продолжала тренировать детей. Но здоровье стало подводить: с февраля 2018 года Вогулкина наблюдалась в екатеринбургском хосписе.
В мае 1996 года подвиги свердловских воинов-спортсменов увековечили. В Екатеринбурге на алее, ведущей к Дворцу спорта, установлена мемориал. Авторами проекта стали скульптор Константин Грюнберг, архитектор Александр Истратов и мастер спорта Владимир Говорухин.
Постамент памятника, возвышающийся на четыре метра, изготовлен из полированных гранитных плит серого цвета. На лицевой стороне вверху высечена памятная надпись: «Воинам-спортсменам Урала, участникам Великой отечественной войны».
Фото: пресс-служба РМК
На постаменте — три фигуры. Воины-красноармейцы в едином строю двигаются вниз с горы. В центре, очевидно, командир группы. Слева от него девушка — санинструктор с медицинской сумкой на плече, справа — еще один боец. Скульптурная группа монолитная, ее высота — 3,5 метра. Это первый и единственный памятник воинам-спортсменам, участвовавшим Великой Отечественной войне, рассказал ЕТВ один из соавторов проекта скульптор Константин Грюнберг.
К 71-й годовщине победы в Великой отечественной войне памятник воинам-спортсменам отремонтировали. Рабочие полностью заменили разрушенные гранитные плиты в основании монумента и часть плит на самом памятнике. Кроме того, восстановили все стыковочные швы, устранили солевые выделения, а старые буквы и цифры поменяли на новые. Памятник очистили от грязи; облицовочный камень обработали защитой из жидкого силикона.
Видео: пресс-служба РМК
Монумент восстановила Академия единоборств РМК поддержке Администрации Ленинского района. «Рядом с памятником располагаются два спортивных объекта — Академии единоборств РМК и Дворец спорта. Мы предложили администрации района провести работы по восстановлению и получили поддержку», — рассказал генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.
Руководство спортивного сооружения также договорилось о «шефстве» над памятником: персонал уже в ежедневном режиме очищает скульптуры и прилегающую территорию. «Никто не забыт, ничто не забыто», — отметил Евгений Звездников.
Иллюстрация: картина «Лыжный рейд в Карелии» Алексея Кацеблина