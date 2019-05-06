С врагом наперегонки

ЕТВ рассказывает о людях, имена которых нельзя забыть, и единственном памятнике воинам-спортсменам Великой отечественной, установленном в Екатеринбурге.
Авторы:Михаил Вербицкий

За годы Великой отечественной войны для нужд Советской армии в свердловских спортивных организациях подготовили 2,5 миллиона лыжников, обучили рукопашному бою 700 тысяч юношей, плаванию с боевым снаряжением — 200 тысяч человек. Из спортсменов формировались специальные подразделения, которые выполняли особые задания на фронте и в тылу противника.

Среди них было много ярких личностей. Например, футболист Николай Самарин попал в армию в 1942 году. Солдат воевал в составе десятой десантной бригады на 2-м и на 3-м Украинских фронтах. Был ранен в ногу — и думал, что из-за этого навсегда расстанется с футболом, но после войны поиграл десять лет, в том числе за ленинградский «Зенит»; потом — успешно тренировал. Скончался Николай Самарин в январе 1998 года. Данью памяти известному игроку и тренеру уже давно стал турнир ветеранов команд мастеров уральского футбола. Также в честь Самарина назвали одну из трибун стадиона на Уралмаше.

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Основоположник плавания в Свердловской области Геннадий Попов в детстве среди мальчишек был самым маленьким и худым. Даже во время заплывов на городском пруду парни не разрешали ему далеко отплывать от берега. Однажды Попов решил доказать, что он не хуже: впрочем, уже на середине водоема будущий пловец понял, что переоценил возможности — c трудом добрался до берега, а одежда осталась слишком далеко, на другой стороне. Мальчик вдоволь наревелся и голым побежал через мост. После этого Геннадий Попов решил стать лучшим пловцом. Так и получилось; более того, он установил множество рекордов.

Попов одним из первых записался добровольцем на войну СССР с Финляндией. Когда случилась Великая отечественная, Попова удерживали в тылу — но он все равно вырвался в бой. К марту 1945 года Геннадий Попов уже был капитаном, а на его груди сверкали ордена Красного Знамени, Отечественной войны и два — Красной Звезды. Был он трижды ранен — в руку, плечо и спину, а за два месяца до окончания войны ему и вовсе оторвало ступню. Во время обстрела все остальные бойцы погибли, а Геннадий Попов пролежал без сознания несколько дней. Солдата нашли, но поздно — ногу выше колена пришлось ампутировать. Несмотря на это, вернувшись в Свердловск, он продолжил плавать — и побеждать. Последние годы Попов провел в одиночестве, он ушел из жизни в 1976 году.

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Екатерина Вогулкина — первый мастер спорта СССР по горнолыжному спорту в Свердловской области. В 1941 году ей было 15 лет. Мужчины ушли на фронт, а маленькая Катя осталась дома с мамой и младшей сестрой. «В войну перебивались как могли. В дни получше соседи делились с ними урожаем со своих участков. В дни похуже отдавали картофельные очистки. Мама промывала их, прокручивала на мясорубке и жарила девочкам оладьи. Таких дней было больше, поэтому картофель Екатерина Максимовна не любит до сих пор», — описывал портал «Такие Дела» тыловую жизнь Екатерины Вогулкиной.

Труженица тыла продолжала заниматься лыжами в своей школе. В 1943 году она вошла в сборную города. Раз в месяц перспективной спортсменке выдавали по талону хлеб, масло и сахар. Спустя десятки лет Екатерину Вогулкину прозвали «хозяйкой» Уктусских гор: даже после 90 лет она продолжала тренировать детей. Но здоровье стало подводить: с февраля 2018 года Вогулкина наблюдалась в екатеринбургском хосписе.

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В мае 1996 года подвиги свердловских воинов-спортсменов увековечили. В Екатеринбурге на алее, ведущей к Дворцу спорта, установлена мемориал. Авторами проекта стали скульптор Константин Грюнберг, архитектор Александр Истратов и мастер спорта Владимир Говорухин.

Постамент памятника, возвышающийся на четыре метра, изготовлен из полированных гранитных плит серого цвета. На лицевой стороне вверху высечена памятная надпись: «Воинам-спортсменам Урала, участникам Великой отечественной войны».

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Фото: пресс-служба РМК

На постаменте — три фигуры. Воины-красноармейцы в едином строю двигаются вниз с горы. В центре, очевидно, командир группы. Слева от него девушка — санинструктор с медицинской сумкой на плече, справа — еще один боец. Скульптурная группа монолитная, ее высота — 3,5 метра. Это первый и единственный памятник воинам-спортсменам, участвовавшим Великой Отечественной войне, рассказал ЕТВ один из соавторов проекта скульптор Константин Грюнберг.

Константин Грюнберг
скульптор
Идея памятника родилась после моей командировки на север. Там один из ветеранов рассказал такую историю, что именно с Урала шли диверсионные руки, которые поражали врага. Это стало толчком к созданию этого памятника, идеей. Композиция памятника символизирует наступление войск. Сильная, мощные, энергичные молодые парни-спортсмены нападают на врага. Хотелось именно живую композицию, а не так, что командир куда-то рукой показывает.
Константин Грюнберг

К 71-й годовщине победы в Великой отечественной войне памятник воинам-спортсменам отремонтировали. Рабочие полностью заменили разрушенные гранитные плиты в основании монумента и часть плит на самом памятнике. Кроме того, восстановили все стыковочные швы, устранили солевые выделения, а старые буквы и цифры поменяли на новые. Памятник очистили от грязи; облицовочный камень обработали защитой из жидкого силикона.

Видео: пресс-служба РМК

Монумент восстановила Академия единоборств РМК поддержке Администрации Ленинского района. «Рядом с памятником располагаются два спортивных объекта — Академии единоборств РМК и Дворец спорта. Мы предложили администрации района провести работы по восстановлению и получили поддержку», — рассказал генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.

Руководство спортивного сооружения также договорилось о «шефстве» над памятником: персонал уже в ежедневном режиме очищает скульптуры и прилегающую территорию. «Никто не забыт, ничто не забыто», — отметил Евгений Звездников.

Иллюстрация: картина «Лыжный рейд в Карелии» Алексея Кацеблина

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Городские истории, спорт, война, 9 мая, День Победы, памятник, памятник воинам-спортсменам, Великая Отечественная война
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