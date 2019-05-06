С врагом наперегонки

Основоположник плавания в Свердловской области Геннадий Попов в детстве среди мальчишек был самым маленьким и худым. Даже во время заплывов на городском пруду парни не разрешали ему далеко отплывать от берега. Однажды Попов решил доказать, что он не хуже: впрочем, уже на середине водоема будущий пловец понял, что переоценил возможности — c трудом добрался до берега, а одежда осталась слишком далеко, на другой стороне. Мальчик вдоволь наревелся и голым побежал через мост. После этого Геннадий Попов решил стать лучшим пловцом. Так и получилось; более того, он установил множество рекордов.

Попов одним из первых записался добровольцем на войну СССР с Финляндией. Когда случилась Великая отечественная, Попова удерживали в тылу — но он все равно вырвался в бой. К марту 1945 года Геннадий Попов уже был капитаном, а на его груди сверкали ордена Красного Знамени, Отечественной войны и два — Красной Звезды. Был он трижды ранен — в руку, плечо и спину, а за два месяца до окончания войны ему и вовсе оторвало ступню. Во время обстрела все остальные бойцы погибли, а Геннадий Попов пролежал без сознания несколько дней. Солдата нашли, но поздно — ногу выше колена пришлось ампутировать. Несмотря на это, вернувшись в Свердловск, он продолжил плавать — и побеждать. Последние годы Попов провел в одиночестве, он ушел из жизни в 1976 году.

