Традиция майского гона: все на пикник!

«Вечером 29 апреля двое молодых людей — сын чиновника Николай Волегов и сын артельщика Александр Лукин — отправились на Шарташское озеро, где они намеревались провести время. Они расположились в палатке на берегу и для собственного развлечения наигрывали различные мелодии и песни на захваченных из дома гитаре и мандолине.

Часов в десять они уже совсем готовились заснуть, но к их палатке подошла группа молодежи из 5-6 человек. Подошедшие потребовали в крайне грубой форме, чтобы Лукин и Волегов сыграли им что-нибудь. Последние отказались. Группа поступила после отказа крайне вызывающе, заявляя, что если бывшие в платке откажутся играть, то с ними будет плохо.

«Мы вас зарежем», — сказали им.

Лукин и Волегов все еще думая, что подошедшие шутят, вновь отказались от игры. Тогда один из группы, отдалившись от прочих, неожиданно выстрелил из револьвер в Лукина, лежавшего ближе к выходу. Пуля пронеслась мимо, Лукин вскочил, а с ним и Волегов. Лукин, в которого было произведено еще два выстрела, по случайности его не задевшие, в темноте успел схватить стрелявшего за руку и отнять револьвер.

Волегов не был так счастлив. Он выбежал, кулаками прокладывая себе дорогу среди хулиганов, но один из них ударил его ножом или кинжалом в бок. Сгоряча Волегов, не почувствовав раны, смял еще двух человек, но третий свалил его на землю. В это время Лукин, защищая своего товарища, стреляет из револьвера; ранил нескольких нападавших и между ними того, который сидел на Волегове. Сам же поспешно скрылся. Хулиганы рассыпались в разные стороны.

Волегов, после некоторой передышки, нашел в себе силы дойти до стоявшей неподалеку избушки. Тут силы оставили его и он, истекая кровью, пробыл на этом месте до 4 часов утра. Лукин вернулся на место происшествия с извозчиком, на котором раненый был доставлен в городскую больницу около 10 утра. Только тут ему была оказана медицинская помощь, которая не достигла своей цели: в 9 часов утра 2 мая он скончался.

Так печально закончилась прогулка на Шарташ, который наша молодежь особенно любит посещать.

Нападавшие на Лукина и Волегова не опознаны окончательно, хотя двух из них Лукин знает в лицо. Проводится надлежащее расследование».