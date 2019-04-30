«Меня называли сиротой, а я дрался, защищая семью»

— Вы знаете Тимура Булатова?

— Он мне многократно писал. Это борец с ЛГБТ из Питера.

— Он угрожал екатеринбургским школьникам, которые, по его мнению, принадлежат к ЛГБТ. Некоторым из этих школьников он подорвал психику. Детей стали травить, они боятся ходить в школу. Вы не хотите им помочь, ведь вы же защищаете несовершеннолетних?

— Насколько я помню ситуацию, он был в курсе, какие дети якобы пропагандируют ЛГБТ. Я помню, что мама одной девочки заявила, что она не знала, смотрела на дочь и не понимала, почему ее ребенок носил мужскую прическу, штаны, а в комнате у девочки висел флаг. Это же было главное! В чем, наоборот, я мысленно поддерживал Тимура: он же говорил не про то, кто и в чем ходит, а про то, что эта девочка занималась пропагандой, рассказывала об ЛГБТ. Вот, о чем речь.

— По-вашему, таких детей не надо защищать от травли?

— Знаете как, я думаю, тут должен заниматься психиатр. Может, у ребенка уже такое состояние, что вывести его будет крайне тяжело. Может, ему реабилитация будет нужна. Может, действительно ему нужно поменять форму и место обучения. Я не знаю, мы не психиатры с вами.

Вы думаете, эта девочка осознает, что с ней произошло? Как она может решить, надо ей это или не надо, если, дай Бог, она еще девочка? Мама схватилась за голову. Мама, ты где была? Школа, что ты делала? Это не могло быть не в обсуждении педагогического совета, это 100% было заметно. Просто ни черта не делали. И если бы Булатов эту тему не поднял, не делали бы до сих пор.

Проблемы у государства есть. Не пускайте пропаганду. Вы хотя бы детей не трогайте. Вы там занимаетесь в своем рассаднике, делайте там, что хотите. Но наши дети не должны быть вовлечены. В некоторых странах за такие вещи отрубают руки. Жалко, что у нас этого не делают. А лучше б головы отрубали.

— А вы рады, что Ельцин Центр заминировали?



— Нет. Это полная глупость. Я не поддерживаю это вообще. Я, наоборот, за то, чтобы… У меня ведь тоже версии расходятся. Во-первых, это могло сделать само ЛГБТ-сообщество, пиар-ход такой, сделать из себя страдальцев. Может быть, нет. Могу ошибаться. Во-вторых, это мог сделать просто пьяный идиот. Человек, ты не сиди дома, не бери левую сим-карту и трубку, ты иди сюда и говори в прямую! Ты что делаешь вообще? Ельцин Центр, люди. И эти тоже люди. Никто не в праве такой расчет вести.

Мы по-человечески все сделали. Мы никого не оскорбили. Мы просто встали и выразили свою позицию. Мне очень жаль, что так произошло. Мы не сводили никакие счеты. Таких людей [лжеминеров — прим. ЕТВ] надо наказывать.

P. S. Мнение автора публикации может не совпадать с мнением интервьюируемого



Фото на главной и в тексте: личные страницы Евгения Жабреева в Facebook и Vkontakte, ЕТВ