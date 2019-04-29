Традиция майского гона: все на пикник!
Сейчас грядущий май давно и плотно связан ассоциациями с советскими,
а теперь и российскими праздниками. Это месяц, в котором череда официально нерабочих
дней тянет горожан на природу. И то и дело слышишь, читаешь в сообщениях
месседжеров сакраментальное: «А не поехать ли нам на шашлыки? На дачу?». Такая потребность вырваться из городской
повседневности имеет, на самом деле, глубокие корни, уходящие в досуг
дореволюционной России. Более того, традиционная Майская прогулка, которая в
этом году соберет тысячи уральцев в 36 раз, является, по сути, репликой
забытого «ивента», который проводился в Екатеринбурге до Первой Мировой войны.
Но обо всем по порядку.
«За город в леса с самоварами, узелками, бутылками»
Городское население, если солнышко улыбнется Екатеринбургу с неба, высыплет за
город в леса с самоварами, узелками, бутылками — пешком и в экипажах встречать
«май».
Леса уже подернулись первыми бликами изумрудной зелени, земля просохла и эти пикники из душного города на лоно природы имеют несомненную прелесть, особенно для трудящегося люда.
К сожалению, все эти «маевки»не обходятся без приключений, которые в конце концов завершаются протоколами.
Несомненно, и нынешнее первое мая без легких недоразумений среди справлявших «маевку» не обойдется».
Фото:
В начале XX века екатеринбуржцы любили устраивать массовые пикники на «Полковской поляне» возле пивзавода купца Злоказова (сейчас это окрестности строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» на переулке Базовом — прим. ЕТВ), а также в окрестностях Шарташа и в безымянном лесочке, на восточной окраине города (сейчас это район перекрестка улиц Первомайская и Блюхера — прим. ЕТВ).
Из всех перечисленных «Полковская поляна» была самым популярным местом. Окрестности Шарташа считались территорией небезопасной, где собиралась заводская шпана и революционеры, которые пытались замаскировать свои политлетучки под гульбу на природе. В майских номерах местных газет регулярно публиковали вот такие «сводки»:
«В ночь на 1 мая у большинства арестованных первого мая у Каменных палаток были проведены обыски. Всего было арестовано у палаток 49 лиц, которые перепровождены утром в 4 часа утра 2 мая в тюрьму», — писали в 1904 году в газете «Урал».
Что до безымянного лесочка на восточной границе города, то он был пригоден для гуляний и пикников далеко не всегда. Были годы, когда это местечко вдруг загаживали несознательные граждане, превращая в нелегальную свалку. Вот что писал в 1906 году корреспондент газеты «Урал» об этой полянке «за плотном железной дороги между Михайловским кладбищем и станцией Екатеринбург II»:
«Ныне, к сожалению, это место начинает приходить в такой вид, что прогулки будут невозможны. Дело в том, что кучера и дворники местных обывателей, не желая обременять себя дальней поездкой на месте свалок, отведенные за городской чертой, сваливают указанные нечистоты в указанном выше месте за полотном железной дороги и там уже скопились целые горы мусора и навоза».
Опасный Шарташ, который так любит молодежь
Фото: МИЕ
«Вечером, 29 апреля двое молодых людей — сын чиновника Николай Волегов и сын артельщика Александр Лукин отправились на Шарташское озеро, где они намеревались провести время. Они расположились в палатке на берегу и для собственного развлечения наигрывали различные мелодии и песни на захваченных из дома гитаре и мандолине.
Часов в десять они уже совсем готовились заснуть, но к их палатке подошла группа молодежи из 5-6 человек. Подошедшие потребовали в крайне грубой форме, чтобы Лукин и Волегов сыграли им что-нибудь. Последние отказались. Группа поступила после отказа крайне вызывающе, заявляя, что если бывшие в платке откажутся играть, то с ними будет плохо.
«Мы вас зарежем», — сказали им.
Лукин и Волегов все еще думая, что подошедшие шутят, вновь отказались от игры. Тогда один из группы, отдалившись от прочих, неожиданно выстрелил из револьвер в Лукина, лежавшего ближе к выходу. Пуля пронеслась мимо, Лукин вскочил, а с ним и Волегов. Лукин, в которого было произведено еще два выстрела, по случайности его не задевшие, в темноте успел схватить стрелявшего за руку и отнять револьвер.
Волегов не был так счастлив. Он выбежал, кулаками прокладывая себе дорогу среди хулиганов, но один из них ударил его ножом или кинжалом в бок. Сгоряча Волегов, не почувствовав раны, смял еще двух человек, но третий свалил его на землю. В это время Лукин, защищая своего товарища, стреляет из револьвера; ранил нескольких нападавших и между ними того, который сидел на Волегове. Сам же поспешно скрылся. Хулиганы рассыпались в разные стороны.
Волегов, после некоторой передышки, нашел в себе силы дойти до стоявшей неподалеку избушки. Тут силы оставили его и он, истекая кровью, пробыл на этом месте до 4 часов утра. Лукин вернулся на место происшествия с извозчиком, на котором раненый был доставлен в городскую больницу около 10 утра. Только тут ему была оказана медицинская помощь, которая не достигла своей цели: в 9 часов утра 2 мая он скончался.
Так печально закончилась прогулка на Шарташ, который наша молодежь особенно любит посещать.
Нападавшие на Лукина и Волегова не опознаны окончательно, хотя двух из них Лукин знает в лицо. Проводится надлежащее расследование».
«Майскую прогулку» придумали вольные пожарные
Фото: МИЕ
Порядок прогулки таков:
1) сборный пункт у памятника Александру II (сейчас это восточная часть площади 1905 года напротив Дома актера — прим. ЕТВ);
2) участники с руководителями прибывают к 11 часам, каждое училище со своим флагом, участники с розетками;
3) на одного руководителя полагается не более 25 человек;
4) по особому распределению члены-союзники от памятник направляются по Уктусской улица (сейчас это ул. 8 Марта — здесь и далее прим. ЕТВ), Покровскому проспекту (ул. Малышева), Златоустовской улице (ул. Розы Люксембург), Сибирскому проспекту (ул. Куйбышева), Сенной и Ночлежной площади (пл. Обороны), к заводу Злоказова и на Полковскую поляну (окрестности переулка Базовый).
Каждый участник должен иметь с собой кружку для чая и
достаточно провианта на день. Руководителям необходимо позаботиться, чтобы на
25 человек был самовар и одна подвода на училище.
В случае ненастной погоды прогулка переносится на 18 мая, воскресенье».
В городских садах оркестры и безалкогльный буфет
«Открытие клубного сада последует уже в следующую субботу, 6 мая. В саду будет играть оркестр под управлением г. Кассау: по воскресеньям и праздникам — до 1 часу ночи, в будние дни — до 12 часов. Входная плата 20 копеек; по сезонным билетам — 3 рубля для одного лица и доя семейств — 4 рубля 50 копеек. Плата эта ежегодно увеличивается, хотя никаких удобств и нововведений для публики не имеется», — заметка из газеты «Уральская жизнь» за 1905 год.
Фото: МИЕ
«На „трезвых“ народных гуляниях в Харитоновском саду начали регистрировать пьяных. Во время последнего гуляния полиция забрала в участок для вытрезвления трех посетителей сада, в буфете которого кроме водичек и чая ничего не продается.
И обходить им его помогают, с одной стороны, поместительный карманы „спинджаков“ и „пальто“, с другой — современный удобные формы посуды, в которую разливается живительная влага, а в третьих еще и сам сад — таинственный и укромный».
«И вместо душистых цветов осыпает свой путь снеговым покровом»
В общем, можно понять, что 110 лет назад люди в Екатеринбурге жили такие же, как сейчас. Желания и у них, и у нас были похожи. В мае — на пикник. Не важно, кто ты, какова твоя религия и социальный статус. Главное, чтобы погода не подвела. А уж когда она подводила, все грустили. Даже журналисты. 105 лет назад в газете «Зауральский край» справедливо и так понятно сокрушались:
«Май не балует екатеринбуржцев.
Красавец-май, царевич-май выглядит сентябрем и вместо душистых цветов осыпает свой путь даже глубоким снеговым покровом.
Обыватели продолжают топить печи и по вечерам на улицах мелькают темные осенние туалеты преимущественно перед легкомысленными цветами весенних обновок».