Шпион, которого я нарисовал

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В это же время выпускник Свердловского художественного училища , уехавший в Тверскую область , Сергей Антипин придумывает историю , которая вполне могла бы произойти на Урале — там смешались американская разведка , октябрьская Революция и семейная драма. И выпускает ее в виде комикса.





Какой была судьба комикса , что произошло с художником после публикации и есть ли будущее у рисованных историй в России — в материале Дианы Казаковой.

В 90-е Свердловсккак и всю странулихорадило. Его жителисловив дух свободыпустились во все тяжкие: бунтовалиделили криминальный мир и создавали Уральскую республику. Процветал и акционизм — художник Александр Шабуров пригласил всех на свои похороны в Музей комсомолавсе гости тогда получили предсказания о томкак они умрут.