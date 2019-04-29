Шпион, которого я нарисовал
В 98-м году, золотое время желтой прессы, выпускник Свердловского художественного училища распечатал 3000 экземпляров своего комикса в газетном формате. Что получилось из этого сюрреалистичного начинания, рассказываем в нашем материале.
В 90-е Свердловск, как и всю страну, лихорадило. Его жители, словив дух свободы, пустились во все тяжкие: бунтовали, делили криминальный мир и создавали Уральскую республику. Процветал и акционизм — художник Александр Шабуров пригласил всех на свои похороны в Музей комсомола, все гости тогда получили предсказания о том, как они умрут.
В это же время выпускник Свердловского художественного училища, уехавший в Тверскую область, Сергей Антипин придумывает историю, которая вполне могла бы произойти на Урале — там смешались американская разведка, октябрьская Революция и семейная драма. И выпускает ее в виде комикса.
Какой была судьба комикса, что произошло с художником после публикации и есть ли будущее у рисованных историй в России — в материале Дианы Казаковой.
Пока в 90-е Россия переживала глобальную перестройку всего, одно оставалось неизменным — любовь 38-летнего Сергея Антипина к комиксам. В один из дней 1998-го года Сергей пришел в рядовую тверскую типографию с 16 огромными листами, усеянными рисунками. Заказ был необычным — распечатать комикс. Минимальный тираж 3000 экземпляров, возможный формат — только газетный. Комикс был черно-белым, поэтому технически отпечатать его оказалось проще, чем если бы он был цветной. С помощью кальки рисунки перевели на другие листы, а дальше — стандартный процесс.
Так и родился «Контакт» — комикс художника Сергея Антипина об американском агенте полиции с русскими корнями Джеке Буффеле. По заданию руководства он приезжает на Урал искать родственников, с которыми его семью разделила революция 1917 года.
Фото: Диана Казакова, ЕТВ
«Я знаю много примеров, когда начало советской власти разделяло целые семьи, и в итоге родственники теряли связь. Поэтому в своем комиксе выразил личное отношение к тому, что происходило в стране. При этом по жанру мне очень нравятся такие фильмы, как „Тегеран-43“, где вроде и о войне рассказывается, и раскрываются личные истории героев. Я тоже использовал такой подход», — рассказывает Сергей.
Впервые он увидел комиксы в журнале «Веселые картинки», где печатали озорные рассказы про советских героев. Например, про летчиков, которые спасают самолет от угонщиков. Веселые картинки навсегда отпечатались в детской памяти и во многом обусловили выбор профессионального пути — Сергей поступает в Свердловское художественное училище на театрально-декорационное отделение. Много рисует и получает прозвище Шишкин. Здесь же в училище находит интересную книгу, ругающую капиталистический строй и искусство, но при этом с конкретными примерами.
Фото предоставлено героем публикации
Две страницы этой книги были посвящены комиксам, причем это были лучшие образцы жанра, вспоминает Сергей. Комиксы также запали в душу, но сам рисовать в таком жанре художник начинает только в 90-м году. Именно тогда рождаются первые кадры «Контакта».
«Я заболел этим делом. В 90-е рухнула устоявшаяся структура, людям было совсем не до комиксов, многие даже слова такого не знали. Но все-таки напечатал „Контакт“ и сам занялся его распространением — отдавал в киоски „Союзпечать“, а вечером приходил и спрашивал, купил ли кто-то. Продавал в электричках, раздавал в розницу. В тех условиях это были единственные способы распространения. Где-то половину тиража с трудом продал, потом дело встало. Люди не знали, что такое комиксы. Думали, что-то связанное с комиками — значит посмеяться можно. А потом смотрели и вообще не понимали, что это. Кроссворды лучше, в общем. На этом дело закончилось. Я выпустил одну третью часть „Контакта“, хотя было готово больше половины», — делится Сергей.
Фото предоставлено героем публикации
Сейчас индустрия комиксов набирают популярность, и Сергей с радостью встретил эту тенденцию. Чтобы быть на волне, он оперативно сделал продолжение «Контакта», перенеся действие комикса в наше время. Получилась история на 40 страниц! Сергей недавно ездил в Москву на фестиваль комиксов Bubble Fest и подарил два «Контакта» Крису Клэрмонту, известному по серии комиксов «Uncanny X-Men» от Marvel Comics. Его жена, увидев одного из героев комикса «Контакт», сказала: «It's you, young».
Фото предоставлено героем публикации
То, что происходит сейчас в индустрии комиксов, он обсуждает с большим воодушевлением и радуется, что появилась возможность свободно покупать комиксы.
«Радует, что все это началось. Народ рисует. Даже те, кто не умеет рисовать, все равно рисуют. Ну, это лучше, чем водку пить и курить или чем там сейчас занимаются. Творчество — всегда хорошо. Рисуйте с нами, рисуйте лучше нас!» — говорит Сергей Антипин.
Сейчас Сергей Антипин вместе с одним из авторов комикса «Годзилла против Хабиба Нурмагомедова» Александром Казаковым создает комикс о кыштымском карлике Алешеньке
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