«Тридцатилетние сделают мир лучше»

Я закончила журфак УрГУ [сейчас УрФУ, — прим. ЕТВ] и десять лет проработала в «Стольнике». Когда я писала свой первый текст, мне был 21 год, я ничего не знала о глянце, а в журнал пошла вслед за подружкой, за которой тогда все повторяла.

Через пять лет я стала главным редактором. Первые месяцы, в азарте, я трудилась на износ: амбиции были такие, что я почти не выходила из офиса, не ела, работала как шальная. Мне необыкновенно повезло: предыдущий главред ушла и забрала с собой всю команду, поэтому у меня была возможность набрать свою, с нуля. Половины из этих ребят уже нет в Екатеринбурге — уехали в Москву.

Недавно наткнулась на старые «Стольники», которые мы с ними делали — и вспоминала, какие мы были сумасшедшие. Мы рассуждали так — ну раз зарплата маленькая, то хоть веселиться нужно от души. И придумывали себе сверхзадачи, ежемесячные невозможные челленджи: типа, как сделать съемку с командой Vouge за 40 тысяч рублей, кропали сложносочиненные проекты с 30 героями, организовывали выездные съемки знаменитостей, постоянно выходили за рамки, провоцировали, вызывали реакцию. Такое желание эффектно сотрясать воздух, создавать новый контекст вокруг себя я редко наблюдаю у сегодняшней молодежи.

Удивительно, но «молодая шпана» так и не пришла к нам на смену. С удовольствием бы почитала социологию о том, с чем это связано — но люди 1985 года рождения (плюс-минус два года) по-прежнему у руля.

Думаю, что еще немного — и наше поколение пойдет во власть, в местное самоуправление. И, я думаю, что с этого момента произойдут хорошие перемены. Потому что это другая ментальность, другие мозги, подход. Думаю, через несколько лет с удовольствием возглавлю предвыборный штаб одной своей подруги на должность губернатора.

