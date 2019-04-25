Екатеринбург другими глазами: «В 90-ые стоял в очередях за продуктами»
Преподаватель испанского языка Фабио Эрнан Агудело Хаискс из Колумбии успел поучиться в СССР и застать экономический кризис девяностых. Он любит Достоевского и Бунина, ценит старинные особняки и бережно относится к окружающему миру. В разговоре с ЕТВ преподаватель «Талисмана» Фабио Агудело рассказал о причудах советской жизни, жизни в Екатеринбурге, проблемах общественного транспорта и русском менталитете.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Прочувствовал все трудности поздней советской жизни, перестройку, девяностые. Стоял в очередях за едой. Мы не голодали, но условно года полтора пили чай без сахара. Денег не хватало. Непростое время, но в этом всем есть один плюс. Я могу говорить объективно, потому что видел вживую. Мне не нужно ничего придумывать, я все видел своими глазами. А то ведь люди иногда говорят об истории, толком ее не зная.
Что запомнилось в СССР? Знаете, на балконах висела одежда. Вот это был шок! Представьте, что сейчас тут [показывает на гостиницу Hyatt — прим. ЕТВ] повесят купальники. А вот в те годы это было нормой. Еще в Советском Союзе у всех все было одинаково. Нас одинаково кормили, у всех была одинаковая одежда. Вот такая эпоха… В 1996 году я закончил учиться и уехал работать в Южную Америку.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
В Екатеринбурге я живу с 2009 года. За это время многое поменялось. Город похорошел; стало больше мест, где можно проводить время. Все стало лучше, доступнее. Конечно, есть проблемы социальные, экономические, но так сейчас почти во всем мире.
Екатеринбург — большой город, хоть и компактный. Люблю гулять по району около Екатеринбург-Сити, по дендропарку на 8 Марта. Прекрасное место у УрФУ на проспекте Ленина и за оперным театром. Хотелось бы больше парков, зеленых насаждений — это правда. Я думаю так: в наших силах следить за тем, чтобы деревья не вырубали и было больше зелени. Надо дорожить природой, окружающим миром. Это наше богатство.
Мне нравятся старинные здания. Они формируют лицо города, выделяют его. Это история, которой мы должны дорожить. Те здания, которые есть на Радищева, Вайнера, 8 Марта, Чапаева, — это здорово! Да, в Екатеринбурге соседствуют новые и старые здания. И это нормально. Понятно, что прошлым жить нельзя, все развивается. Но какая-то память должна быть.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Русские люди очень серьезные. Не холодные, не злые, а серьезные. Уверен, что на это влияет непростой климат. Надо сказать, что за десять лет окружающая среда все-таки сильно на меня повлияла. И я стал серьезнее! Да-да, и мои испанские друзья тоже иногда замечают, начинают подшучивать. Кстати, русский юмор серьезно отличается от испанского. Нам очень смешон человек, который упал. Будем хохотать! Или над внешним видом можем посмеяться.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
С транспортом в Екатеринбурге иногда бывают неудобства — маршрут неточно идет. Стою, жду шестой трамвай — и вот, ура, он приехал. Вдруг говорят — трамвай идет налево, не по маршруту! И все, я билет потерял. Ничего себе! Кто это решает? Как будто нет уважения к людям. Это раздражает. Зато появились хорошие автобусы.
Езжу ли на маршрутках? Вы простите, но это страшно… Еще хотелось бы, чтобы в транспорте было чисто. В трамваях, автобусах очень грязно. Не знаю, почему. Видимо, люди не любят свой транспорт, они могли бы быть более аккуратными.
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Недавно я видел, как в новом вагоне молодой человек упер свои гигантские ноги прямо в стену. Я спрашиваю: «Тебе не жалко?» Он отвечает: «Это не мое». И это пугает. Телефон мой, сумка моя, а транспорт не мой.
Был другой случай: один сеньор делал ремонт и выставлял вещи перед своей дверью, в том числе унитаз. И не убирал. Но там же ходят другие люди! И я ему сказал, что надо убрать, это же не красиво. А он отвечает: «Лестничная площадка не моя». Нужно уважать друг друга.
Фото на входе: Марина Молдавская для ЕТВ