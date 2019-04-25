Екатеринбург другими глазами: «В 90-ые стоял в очередях за продуктами»

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В СССР я попал по обмену. В 17 лет! До этого учился в Колумбии в Институте русского языка имени Льва Толстого. У меня был выбор — поехать в Москву или в Ленинград. Мама посоветовала северную столицу , потому что это очень культурный город. И я поехал. Было незабываемо… Я увидел снег!







У моего отца была такая работа, которая предполагала постоянные путешествия. И мы переехали в Колумбиюпотом пожили почти во всей Южной Америке. Что сказать? Там чудесная природа. Были свои проблемы — и сейчас они тоже естьно меньше — преступностьнапример. Районы, в которые лучше свой нос не соватьтоже были. Последний раз ездил в Колумбию 11 лет назад. А вот в Испании бываю каждый годтам у меня живет брат. И играет любимая футбольная команда — мадридскийРеал»!