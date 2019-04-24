Война за Зеленую рощу
Каким будет центральный парк Екатеринбурга и почему благоустройство может его убить — в материале ЕТВ.
В Екатеринбурге развернулась очередная ожесточенная дискуссия между неравнодушными горожанами и мэрией — из-за ремонта Зеленой рощи. Дело уже дошло до взаимных оскорблений, по парку бродят толпы чиновников и журналистов, местные жители печатают листовки… В общем, ситуация накаляется.
Лидером и инициатором протеста стал архитектор и урбанист Владимир Злоказов, который известен, прежде всего, проектом транспортной реформы, который разрабатывал будучи сотрудником «Города.PRO». Оппонентами его стали чиновники мэрии и непосредственно мэр Александр Высокинский, который провел целый баттл со Злоказовым, отстаивая каждый пункт проекта благоустройства.
ЕТВ объясняет, в чем суть конфликта, почему он возник, и правда ли будущее благоустройство убьет Зеленую рощу.
О скором благоустройстве Зеленой рощи стало известно осенью 2017 года. Об этом ЕТВ рассказала глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова. Парк отремонтируют впервые за 20 лет и на федеральные деньги — Екатеринбург смог включить проект в программу «Формирование комфортной городской среды».
Два года назад, когда об этом только мечтали, главными проблемами Зеленой рощи Тамара Благодаткова называла старые больные деревья, разбитые дорожки и… проблемы с освещением — слишком мало в парке фонарей.
Спустя полгода, 20 февраля 2018 года, бюро «Архитек» вместе с комитетом по благоустройству презентовало проект будущего Зеленой рощи, но обсудить его толком не удалось — рассмотрение четырех предложений по благоустройству отвели всего час. «Архитек» пообещал учесть все немногочисленные замечания. После этого проект на публику больше не выносили.
Ремонт Зеленой рощи намечен на лето 2019 года, работы растянутся на два года, сообщил ЕТВ профильный вице-мэр Алексей Бубнов. Так как деньги федеральные (95% из Москвы, 5% вкладывает местный бюджет), то их нужно потратить тогда, когда их выделяют, то есть в этом году. Это также значит, что времени на то, чтобы переделать проект при необходимости, просто нет.
Работы будут идти поэтапно, поэтому перекрывать Зеленую рощу полностью не будут. Основная часть благоустройства придется на 2020 год.
Фото: проектная документация
За несколько месяцев до сезона благоустройства — в Екатеринбурге он длится с мая по октябрь — в проект заглянул общественник и архитектор Владимир Злоказов (вам он знаком по транспортной реформе как сотрудник фонда «Город.PRO»). И нашел очень много концептуальных ошибок, которые приведут к тому, что Зеленая роща из привычного природного островка превратится в обычную заасфальтированную площадку.
Владимир Злоказов провел для журналистов и горожан целый тур по Зеленой роще, ЕТВ делал прямой эфир, смотрите его здесь. Урбанист рассказал и показал на месте, какие деревья собираются срубить ради благоустройства, а также о других абсурдных решениях.
Но кульминацией стал другой тур — тот, который на следующий день устроила мэрия. В Зеленую рощу приехал мэр Александр Высокинский, депутаты гордумы, члены Общественной палаты, блогеры, журналисты и чиновники. Он получился по-настоящему эпичным: впервые за долгое время общественник (Владимир Злоказов) и мэр устроили публичные дебаты. Мы транслировали это эпохальное событие.
Для тех, кто не хочет два с половиной часа смотреть на унылую в это время года Зеленую рощу и красные от гнева лица чиновников и общественников, мы выделили пять основных претензий к проекту — и попросили представителей мэрии прокомментировать каждую из них.
Вырубка здоровых деревьев
Начнем с самого главного — то есть вырубки реликтовых сосен в Зеленой роще. Проектировщики предлагают срубить 230 деревьев. Да, среди них есть больные и даже уже умершие, но есть и абсолютно здоровые. Таких, по словам Владимира Злоказова, как минимум 40.
Гифка: Николай Пекарский, ЕТВ
Причины, по которым пострадают здоровые деревья, ровно две: они мешают либо проложить прямую асфальтированную дорожку (как будто ее нельзя сделать чуть извилистой), либо проехать уборочной технике.
Те деревья, которые проектировщики пощадили, тоже могут пострадать. Например, на месте одной из детских площадок сейчас растут сосны, но вырубать их не будут. Вместо этого заберут их в прикорневую решетку (как на центральных улицах Екатеринбурга), предварительно сняв верхний слой земли — это необходимый этап любых строительных работ. В перспективе из-за этого дерево может погибнуть.
Отметим, что вместо вырубленных деревьев в Зеленой роще хотят высадить 1600 новых. Но зачем уничтожать сосны, которые стоят здесь сотни лет и создают уникальный облик парка в угоду странным проектным решениям? Вот, что ответил на этот вопрос вице-мэр по благоустройству, транспорту и экологии Алексей Бубнов.
Никто не будет вырубать деревья ради того, чтобы проложить на его месте дорожку. То, что обозначено крестиком в проекте, — условность. Сейчас мы найдем подрядчика, и уже он будет выходить на объект и прокладывать настоящие дорожки. Безусловно, если на пути встретится дерево, мы его обойдем, но никак не срубим.
Не надо делать из нас таких монстров, которые хотят все сломать. Это неправда! Наоборот, я сам хожу в парк, моя жена гуляет в Зеленой роще с детьми, поэтому для меня благоустройство парка приоритетно.
Специалист Лесотехнического университета Людмила Аткина призналась во время обхода, что именно по ее заключению приняли решение вырубить 230 деревьев. И подтвердила, что их необходимо убрать из парка — сейчас они умирают. Алексей Бубнов добавил, что МУП «Зеленстрой», который обслуживает парк, ежегодно вырубает около 200 деревьев.
Заброшенный юг
Сейчас в Зеленой роще есть большой участок, который вообще никак не используется. Это южная сторона парка — рядом стоят ЖК «Антарес», клиника УГМК и автомойка. Деревья здесь больше напоминают бурелом, а задержаться есть повод только у собачников, которые ходят на местную площадку для аджилити. Даже бегуны практически не используют эту часть парка: в межсезонье ее заливает водой, из-за чего она превращается в мини-болото. Местные жители рассказывают, что в такие дни через потоки воды и грязи прокладывают дорожку из палет.
Кажется, именно эта часть Зеленой рощи как никакая другая нуждается в благоустройстве. Получит ли она его? Нет. В проекте «Архитека» этот участок вообще никак не задействован. Он просто есть.
Вице-мэр Алексей Бубнов рассказал, что во время ремонта в этой части парка появятся новые фонари и скамейки, так что она станет одной из самых тихих в Зеленой роще. Правда, не летом, потому что в теплое время года там изо всех сил гудят вентиляторы ЖК «Антарес».
Тотальное офонарение
Помните абсурдное количество фонарей в парке около оперного театра? Там они установлены очень плотно, и это вызывает вопросы — ни с эстетической, ни с практической точки зрения столько не нужно.
Фото: ЕТВ
Вот и Зеленую рощу ожидает такая же судьба: на парковых перекрестках, где сейчас работают два-три источника освещения (и этого достаточно), установят по 14-16 фонарей. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ. ШЕСТНАДЦАТЬ. Мы с помощью фантазии и фотошопа представили, как это может быть:
Гифка: Николай Пекарский, ЕТВ
Хотя это и неудивительно — проекты сквера за Оперным театром и благоустройства Зеленой рощи сделало одно и то же архитектурное бюро «Архитек». Возможно, это просто их стиль.
Глава архитектурного бюро «Архитек» Наталья Черлова на вопрос о количестве фонарей ответила, что, действительно, их будет много. Ради безопасности — в вечернее время, особенно летом, когда распускается листва, в Зеленой роще находится жутковато: постоянно кажется, будто из кустов кто-нибудь выпрыгнет.
Абсурдная геометрия
Одной из претензий к проекту от жителей города стала его типичность — такой парк можно увидеть не только в Екатеринбурге, но и любом другом российском городе. Зеленая роща теряет свое узнаваемое лицо и атмосферу, из-за которой туда приезжают даже из других районов.
После ремонта парк станет геометричным…и скучным. В северной части появятся правильные круги-детские площадки, новые асфальтовые дорожки будут прокладывать только под правильными углами и прямыми как стрелы. Например, вот здесь пройдет новая дорожка, ради которой срубят несколько сосен.
Градус абсурда повышается, когда, присмотревшись, видишь, что слева (мтер-полтора) обнаруживается уже протоптанная людьми тропинка, на которой НЕТ ни одного дерева.
Круглые детские площадки, которые появились в проекте рядом с уже существующей (ее тоже сделают круглой, уменьшив в размерах), не просто сделают жизнь маленьких посетителей более веселой, но и более нервной — для их родителей. Бегать от одной площадки к другой — то еще занятие. А когда у вас любопытная трехлетка? А когда их несколько?
Фото: проектная документация
Помещая на один участок две больших детских площадки, проектировщики сконцентрировали весь шум на северной части Зеленой рощи, считает Владимир Злоказов. Как при таких обстоятельствах будет функционировать ближайшая к ним зона, которую «Архитек» назвал «площадкой отдыха»? Никак. Вам больше не удастся спокойно почитать книгу или просто посидеть на лавочке — детский шум будет повсюду. А там, где его не будет (на юге), не будет и лавочек.
Слишком много воды
Рельеф Зеленой рощи неровный — как и положено островку природы посреди мегаполиса. Это хорошо работает для спортсменов и любителей скандинавской ходьбы: чтобы преодолеть возвышенность, нужно приложить чуть больше усилий. Но есть и оборотная сторона: низины регулярно заливает водой, которая смешивается с грязью и превращается в огромные лужи.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В проекте благоустройства, который предложил «Архитек», нет никакого решения водных проблем. Учитывая масштаб ремонта (161 миллион рублей — в 16 раз больше, чем обычно тратят на парки в год), вопрос водоотведения встает ребром. И именно ему Александр Высокинский посвятил часть первого выступления на вчерашнем обходе.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Нужно сделать дренажные системы, чтобы вода, как тут [у входа со стороны у кардиоцентра], не скапливалась. Такое изменение в проект мы еще можем внести. И обязательно это сделаем. То же самое — с участком стадиона, где застаивается вода.
Отменить благоустройство Зеленой рощи и переделать проект невозможно — иначе деньги на ремонт заберут обратно в федеральную казну. Зато все еще можно внести легкие изменения: так, например, облагородят трассу, по которой бегают спортсмены и которую используют любители скандинавской ходьбы. Именно об этом попросил депутат гордумы Дмитрий Сергин, когда взял слово во время тура по Зеленой роще.
С одной стороны, благоустройство центрального парка Екатеринбурга может превратиться в большую проблему: вырубка деревьев, нерешенная проблема с водоотведением, идеально круглые, но бездушные площадки. С другой стороны, по всем пунктам авторы проекта, чиновники от благоустройства и мэр приводят аргументы, которые опровергают возможные страшные последствия.
Точку в истории поставит подрядчик, который выиграет конкурс на благоустройство Зеленой рощи. Именно он вырубит или не вырубит сосны ради дорожек (ведь чиновники утверждают, что этого не произойдет), появится ли в парке дренажная система и абсурдное количество фонарей.
Сезон не за горами. А ЕТВ будет внимательно следить за тем, как идет благоустройство Зеленой рощи.
P. S. Конкурс на благоустройство Зеленой рощи приостановлен из-за жалобы потенциального подрядчика в ФАС. В мэрии сообщили, что провели юридическую проверку, но оснований для жалобы не нашли.
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