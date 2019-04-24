Война за Зеленую рощу





Спустя полгода , 20 февраля 2018 года , бюро « Архитек» вместе с комитетом по благоустройству презентовало проект будущего Зеленой рощи , но обсудить его толком не удалось — рассмотрение четырех предложений по благоустройству отвели всего час. « Архитек» пообещал учесть все немногочисленные замечания. После этого проект на публику больше не выносили.





Ремонт Зеленой рощи намечен на лето 2019 года , работы растянутся на два года , сообщил ЕТВ профильный вице-мэр Алексей Бубнов. Так как деньги федеральные ( 95% из Москвы , 5% вкладывает местный бюджет), то их нужно потратить тогда , когда их выделяют , то есть в этом году. Это также значит , что времени на то , чтобы переделать проект при необходимости , просто нет.



