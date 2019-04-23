Самый страшный день

Лена Рудакова ждала этого дня полгода. Шесть месяцев она ходила по судам — слушание за слушанием, заседание за заседанием. Смотрела в глаза подросткам, убившим ее старшего сына, и пыталась найти в них если не ответ на вопрос «ЗА ЧТО?», то хотя бы простое человеческое раскаяние.

С младшим сыном Лены и братом умершего Димы Марком все это время работал психолог. В игровой форме второкласснику помогали и помогают до сих пор справиться с трагедией и пережить потерю старшего брата. Для Марка Дима был и другом, и нянькой — сначала забирал из садика, потом помогал с уроками.

Я встретилась с Марком вечером накануне оглашения приговора, но так и не решилась спросить про Диму. И Марк сказал сам: «Мы с ним играли в стрелялки, а еще Дима много спал, он ложился раньше нас с мамой, потому что пил лекарства».