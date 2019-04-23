Добро прошлых олигархов

«В ночь на 11 августа к дому Свилоцкой неизвестно кем подкинут младенец мужского пола, от роду около недели. Подкидыш отправлен в воспитательный дом», — это заметка от 15 августа 1900 года из екатеринбургской газеты «Уральская жизнь».

Маленькому отказнику повезло. Когда его бросили родители, в городе уже был приют для совсем маленьких детей, которым требуется постоянный уход и (часто) лечение. Но так было далеко не всегда. Более того, сам дом для маленьких сироток был не казенным, государственным, а существовал на единоразовое крупное пожертвование одного человека, которого к тому моменту не было в живых, — купца Семена Петрова.

Этот богатый предприниматель наживал себе капитал, торгуя кофе, чаем, специями, а также иностранным вином. Была у Петрова доля и в золотопромышленном бизнесе. А вот женой и детьми он так и не обзавелся. Балов не организовывал, светской жизни чурался, но был, конечно же, завидным холостяком.



В благотворительной деятельности Петров тоже замечен не был. Каково же было удивление горожан, когда в 1881 году после смерти этого уральского олигарха огласили его завещание. Петров передавал все свое имущество, капиталы и земельный участок неподалеку от рабочего поселка Верх-Исетского железоделательного завода в пользу маленьких сирот. Согласно воле усопшего, в Екатеринбурге должны были построить приют для младенцев, оставленных (или оставшихся) без родителей.

